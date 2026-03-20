To odstrasza natychmiast. Lista randkowych błędów od kobiet

Postanowiliśmy to sprawdzić i przeprowadziliśmy dwie ankiety - osobno wśród kobiet i mężczyzn. Na początek przyglądamy się kobiecej perspektywie. Respondentki wskazywały zachowania, które sprawiają, że mężczyzna odpada już na starcie. W badaniu wzięło udział 115 osób. Na pierwszym miejscu bezkonkurencyjnie znalazł się niechlujny wygląd i brak higieny (31%). Tuż za nim uplasowało się nieustanne zerkanie w telefon podczas spotkania (17%), a podium zamyka klasyk randkowych wpadek - mówienie wyłącznie o sobie. Wśród najczęściej wymienianych "red flag" pojawiły się również: ciągłe wracanie do tematu byłej partnerki, nieszczerość oraz ostentacyjne chwalenie się pieniędzmi.

Wnioski? Dość jednoznaczne. Pierwsze wrażenie naprawdę ma znaczenie - zadbany wygląd i podstawowa higiena to absolutna podstawa. Równie ważne jest jednak coś mniej oczywistego: autentyczne zainteresowanie drugą osobą.

Telefon na pierwszej randce powinien zostać w kieszeni. Tego zdania są wszyscy

Randkowy savoir-vivre w praktyce. Czego nie lubią faceci?

W ankiecie skierowanej do mężczyzn oddano 234 głosy. Respondenci wskazali zachowania, które potrafią skutecznie przekreślić szanse na dalszą znajomość. Na pierwszym miejscu ponownie pojawił się dobrze znany "niszczyciel atmosfery" - częste sięganie po telefon (22 proc.). To wyraźny sygnał, że niezależnie od płci, wszyscy oczekują jednego: obecności tu i teraz, a nie randki rozgrywanej równolegle w świecie online. Drugie miejsce zajął brak higieny (18 proc.), a trzecie - brak zainteresowania rozmówcą (13 proc.). Wysoko na liście znalazły się również nadmierne oczekiwania finansowe oraz zbyt szybkie snucie planów na wspólną przyszłość, które dla wielu mężczyzn są po prostu o krok za daleko, jak na pierwszy raz.

Wnioski? Zaskakująco spójne. Podstawowe oczekiwania kobiet i mężczyzn są bardzo podobne - liczy się zaangażowanie, autentyczność i wzajemna uwaga. Różnice oczywiście się pojawiają, ale dopiero na dalszym etapie i nie dla wszystkich decydują o tym pierwszym "być albo nie być".

Miłość czy ghosting? Te zachowania przesądzają o wszystkim

Natalia nie ma wątpliwości - kwestie higieny to absolutna podstawa, a jej brak działa jak natychmiastowy "turn off". Zwraca też uwagę na coś mniej oczywistego: brak zaangażowania w rozmowę. Odpowiadanie półsłówkami, bez zadawania własnych pytań, szybko odbiera chęć do dalszego poznawania się.

Ola wspomina randkę, która na długo zapadła jej w pamięć - niestety nie w pozytywnym sensie. Jej rozmówca nie potrafił się zachować, poprawiał swoje krocze i rzucał tekstami w stylu "muszę się odlać". Już wtedy wiedziała, że to ich pierwsze i ostatnie spotkanie. Dodaje też, że zdarzają się sytuacje, w których mężczyźni próbują skracać dystans zbyt szybko - jakby opłacenie rachunku automatycznie coś im "gwarantowało". Sylwia z kolei podkreśla, że dużą czerwoną flagą jest dla niej wracanie do tematu byłych partnerów oraz brak kultury wobec obsługi - coś, co wiele mówi o człowieku już na starcie.

A jak wygląda to z męskiej perspektywy? Tu również pojawiają się znajome wątki. Karol przyznaje, że jeśli rozmowa się nie klei i brakuje wspólnych tematów, trudno mu wyobrazić sobie jakąkolwiek przyszłość takiej znajomości. Inni zwracają uwagę na ciągłe zerkanie w telefon. Maciek mówi wprost: jeśli ktoś decyduje się na spotkanie, powinien być w nim naprawdę obecny. Nie przepada też za sytuacjami, w których kobieta od początku jasno komunikuje, że to on "powinien" zapłacić. Jak widać, randkowe historie bywają bardzo różne. Jednak jedno pozostaje wspólne: brak wyczucia, zaangażowania i wzajemnego szacunku potrafi przekreślić nawet najlepiej zapowiadające się spotkanie.

Chcesz, aby pierwsza randka się udała? Unikaj tych błędów

