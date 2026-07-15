Na emeryturze wraca czas, którego wcześniej brakowało

W młodości wiele osób miało zainteresowania, które z czasem zeszły na dalszy plan. Praca, wychowywanie dzieci, obowiązki domowe i codzienny pośpiech sprawiały, że na malowanie, muzykę, sport czy majsterkowanie zostawało coraz mniej czasu. Przejście na emeryturę może tę sytuację odwrócić. Dzień nie jest już podporządkowany zawodowym terminom, a dawne marzenia przestają być odkładane na później.

Seniorzy często nie szukają zupełnie nowych zajęć. Wracają do tego, co kiedyś sprawiało im radość, ale zostało porzucone na wiele lat. Robią to bez presji wyniku. Nie muszą zdobywać nagród ani udowadniać swoich umiejętności. Liczy się przyjemność i satysfakcja z ponownego odkrywania siebie.

Gitara, śpiew i piosenki sprzed lat

Jednym z najczęstszych powrotów jest muzyka. Pani Maria przez lata mijała stojące w salonie pianino. Gdy przeszła na emeryturę, pewnego popołudnia uniosła klapę i zagrała utwór, którego uczyła się jeszcze w liceum. Po kilku taktach wróciły wspomnienia pierwszych występów i szkolnych akademii. Dziś spotyka się z sąsiadkami, z którymi śpiewa w chórze.

Na nowo poczułam coś wspaniałego. Muzyka ma wyjątkową moc przywoływania wspomnień, dawania ludziom radości i wewnętrznego spokoju.

Podobnych historii jest więcej. Osoby, które w szkolnych czasach grały na gitarze, pianinie, akordeonie czy skrzypcach, po latach ponownie sięgają po instrument. Inni zapisują się do chóru, zespołu przy domu kultury albo zaczynają śpiewać dla własnej przyjemności.

Wspólne muzykowanie daje też okazję do spotkań. Senior nie tylko wraca do dawnej pasji, lecz często zyskuje grupę ludzi, z którymi może dzielić emocje.

Pani Maria przyznaje, że dzięki muzyce czuję się, jakby odzyskała część siebie 123RF/PICSEL

Rower, wędrówki i ruch na świeżym powietrzu

Wielu seniorów ponownie odkrywa aktywności, które w młodości były naturalną częścią codzienności. Wracają do jazdy na rowerze, długich spacerów, pływania, wędkowania czy turystyki. Nie chodzi już o tempo ani duży wysiłek. Ważniejsze stają się kontakt z przyrodą, swoboda i poczucie wolności.

Popularnością cieszą się spacery, nordic walking oraz spokojne wyprawy rowerowe. Można je dostosować do kondycji i wykonywać samemu albo w grupie. Dla części osób rower przypomina dzieciństwo, gdy był symbolem niezależności. Piesze wycieczki pozwalają natomiast wrócić do dawnych tras i na nowo zobaczyć rodzinne okolice.

Coraz więcej seniorów decyduje się na wycieczki rowerowe 123RF/PICSEL

Pan Andrzej, dawniej zapalony rowerzysta, po przejściu na emeryturę odnowił stary rower. O świcie rusza na spokojne wycieczki po okolicy.

- Nie liczę kilometrów. Lubię zatrzymać się nad rzeką i po prostu pobyć w ciszy - opowiada. - Nie siedzę w domu, nie mam poczucia, że nic się nie dzieje, że tracę czas. Taka aktywność mi zdecydowanie służy i to mnie cieszy - dodaje.

Robótki ręczne, szycie i majsterkowanie

Na emeryturze do łask wracają zajęcia wymagające cierpliwości oraz sprawnych dłoni. Seniorki ponownie chwytają za druty, szydełko lub maszynę do szycia. Powstają swetry, serwetki, dekoracje i zabawki dla wnuków. Rękodzieło daje widoczny efekt pracy, uspokaja i pozwala poczuć, że nadal można tworzyć rzeczy potrzebne oraz piękne.

Jadwiga jest na emeryturze od dwóch lat i jak wspomina, trudno było się jej na początku odnaleźć. - Myślałam o tym, co ja będę robić, ale szybko znalazłam sposoby na wymazanie tego pytania z głowy. Chwyciłam m.in. za szydełko. Kiedyś robiłam córkom ich wymarzone sweterki, torebki, szaliki, a dziś mogę tworzyć dla swoich wnuków - przyznaje. - Daje mi to ogromną radość i poczucie, że cały czas robię coś ważnego, potrzebnego, coś, co pomaga mi się zrelaksować.

Seniorki ponownie chwytają za druty, szydełko lub maszynę do szycia 123RF/PICSEL

Panowie chętnie wracają do stolarstwa, modelarstwa, naprawiania sprzętów czy pracy w przydomowym warsztacie. Dawne zamiłowanie do konstruowania może przybrać nową formę: od odnawiania mebli po budowanie karmników, półek lub modeli. Takie hobby daje poczucie kompetencji i pozwala przekazywać wiedzę młodszym.

Fotografia, malowanie i spisywanie wspomnień

Aparat fotograficzny był kiedyś kosztownym sprzętem, dziś znajduje się niemal w każdym telefonie. Seniorzy mogą więc łatwo wrócić do fotografowania rodzinnych spotkań, przyrody, architektury czy miejsc związanych z własną przeszłością. Niektórzy uczą się cyfrowej obróbki zdjęć, inni tworzą albumy będące rodzinną kroniką.

Pani Ewa, która przed laty marzyła o wystawie swoich zdjęć, dziś dokumentuje życie rodziny i okolicy. - Wcześniej bałam się krytyki, tego, że jestem po prostu amatorką. Teraz wiem, że nie miało to sensu, za długo z tym zwlekałam. Robienie zdjęć stało się jedną z moich największych pasji. A każda fotografia przynosi radość nie tylko mi, ale i najbliższym - opowiada z uśmiechem.

Pani Ewa fotografuje rodzinne uroczystości i pobliskie parki, tworząc kronikę codzienności. 123RF/PICSEL

Podobnie jest z malowaniem i rysowaniem. Dawny szkicownik można zastąpić nowym zestawem farb i tworzyć bez oceniania. Popularne staje się również pisanie wspomnień. Seniorzy opisują dzieciństwo, pierwszą pracę, rodzinne zwyczaje i wydarzenia, których byli świadkami. W ten sposób pasja łączy się z potrzebą pozostawienia czegoś ważnego dzieciom i wnukom.

Ogród i kuchnia pachnące dzieciństwem

Ogrodnictwo często przechodzi z pokolenia na pokolenie. Seniorzy wracają do uprawy warzyw, kwiatów i ziół, przypominając sobie wiedzę zdobytą w rodzinnym domu. Nawet bez działki można stworzyć mały ogród na balkonie. Pielęgnowanie roślin wyznacza rytm dnia i daje satysfakcję z obserwowania efektów.

Równie silny powrót dotyczy gotowania. Odtwarzane są przepisy matek i babć, potrawy regionalne, wypieki i przetwory. Seniorzy uczą wnuki lepienia pierogów, pieczenia chleba lub przygotowywania świątecznych dań. Dawna pasja staje się wtedy sposobem na podtrzymanie więzi i przekazanie tradycji.

Pasja może otworzyć nowy rozdział

Powrót do zainteresowań z młodości nie oznacza życia przeszłością. Często prowadzi do nowych doświadczeń. Dawna miłość do książek może zaprowadzić seniora do klubu czytelniczego, fotografia zachęcić do podróży, a śpiew do występu przed publicznością. Internet ułatwia rozwijanie zainteresowań, dając dostęp do kursów, archiwalnych nagrań i grup tematycznych.

Najważniejsze, aby hobby było dopasowane do zdrowia, możliwości i prawdziwych upodobań. Nie warto narzucać aktywności tylko dlatego, że jest modna. Największą wartość mają zajęcia, które budzą autentyczną ciekawość. Czasem wystarczy zapytać: "co najbardziej lubiłeś robić, zanim zabrakło na to czasu?". Odpowiedź może stać się początkiem bardzo dobrego etapu życia.

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