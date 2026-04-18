Spis treści: Czy pewność siebie można wyćwiczyć? Wyprostuj się Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą Nie bój się gestykulacji Ćwicz mimikę twarzy Zrelaksuj się

Czy pewność siebie można wyćwiczyć?

Wbrew pozorom pewność siebie można wyćwiczyć - nie musi to być cecha wrodzona. Warto to zrobić, by lepiej czuć się z samym sobą, doceniać zalety, zwiększać poczucie własnej wartości, a także akceptować wady. Postrzegające się w ten sposób osoby lepiej radzą sobie z codziennymi wyzwaniami i reagowaniem na stres. Psychologowie podkreślają, że pewność siebie to proces przypominający trening. Najważniejsza w tym czasie jest stopniowa zmiana negatywnych przekonań, wiara w osiągnięcie sukcesu oraz unikanie z porównywaniem się z innymi osobami. Ważne, by stawiać sobie choćby niewielkie wyzwania, które wymagają wychodzenia ze strefy komfortu. Staraj się też zmienić sposób myślenia o sobie i otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają.

Kluczowa jest również zmiana postawy ciała, w której "zakodowane" są nasze psychologiczne przekonania. Naukowcy dowodzą, że to niezwykle ważny element pracy nad sobą. Tak jak codzienny pesymizm utwierdza nas w smutku, tak mowa ciała może wzmocnić nasz charakter i sposób postrzegania świata. Jak budować pewność siebie za pomocą mowy ciała?

Wyprostuj się

Niezależnie od tego, czy stoisz, czy siedzisz, pamiętaj, by mieć wyprostowaną sylwetkę ciała, a więc uniesioną głowę, otwarte ramiona i zrelaksowane ramiona. Taka "mowa ciała" sygnalizuje gotowość do działania. Im większy czujesz lęk czy znajdujesz się w trudnej dla siebie sytuacji, tym bardziej pamiętaj o takiej postawie. Badania dowiodły, że zgarbiona sylwetka dodatkowo pogarsza nasz nastrój i obniża poziom energii. Z kolei wyprostowana postawa ciała dodaje siły do działania i motywuje. Ważny jest też sposób chodzenia. Zamiast stawiania niepewnych kroków, postaw na szybki, energiczny chód - to znak charakterystyczny osób pewnych siebie.

Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą

Osoba, która nie patrzy w oczy rozmówcy, sprawia wrażenie wycofanej, niepewnej siebie, a nawet mającej coś do ukrycia. Dlatego utrzymywanie kontaktu wzrokowego jest tak ważne w codziennych relacjach - takie zachowanie budzi szacunek i zaufanie. Pamiętaj, że nie chodzi o "wgapianie" się w drugą osobę - krótkie przerwy w patrzeniu są naturalne.

Utrzymywanie kontaktu wzrokowego to podstawa dobrych relacji i budowania pewności siebie

Nie bój się gestykulacji

Wiele osób pozbawionych pewności siebie postrzega żywiołową gestykulację jako towarzyski nietakt. Jednak badania pokazują, że znacznie gorzej odbierane jest trzymanie rąk w kieszeniach, ukrywanie ich za plecami czy krzyżowanie ramion na piersi (tzw. zamknięta postawa ciała). Dlatego ważne jest, by gestykulować w sposób naturalny - delikatnie wyciągać ręce w kierunku rozmówcy albo subtelnie podkreślać wagę tego, co jest dla ciebie ważne w trakcie wypowiedzi.

Ćwicz mimikę twarzy

Jeśli chcesz zwiększyć pewność siebie, jak najczęściej się uśmiechaj. Nie tylko do innych, ale także do siebie. Badania dowiodły, że to jeden z lepszych i prostszych sposobów na dowartościowanie się. Uśmiechaj się na swój widok w lustrze czy w czasie robienia zdjęć - nawet jeśli masz kompleksy, skupiaj się na tych elementach ciała i psychiki, które najbardziej w sobie cenisz. Szczery uśmiech i naturalny wyraz twarzy to też przepustka do zjednania sobie innych ludzi, którzy automatycznie zaczną cię postrzegać jako osobę otwartą i pozytywnie nastawioną do świata. A to właśnie takimi najbardziej lubimy się otaczać.

Uśmiechaj się jak najczęściej nie tylko do innych, ale także do siebie

Zrelaksuj się

Ważne, by pamiętać o odpowiedniej sylwetce, ale z czasem ciało zapamięta wyuczone ruchy, które staną się bardziej naturalne. A wtedy po prostu się zrelaksuj i czerp przyjemność ze zmiany, której udało ci się dokonać. Inni ludzie na pewno też ją dostrzegą i zaczną inaczej cię traktować.

