Niewielki bałagan może sprzyjać kreatywności

Dla wielu osób kreatywność nie jest czymś, co można zaplanować na konkretną godzinę. Towarzyszy im przez cały dzień, dlatego w domu często pojawiają się niedokończone projekty, notatki, książki czy rozłożone puzzle.

Potwierdzają to badania opublikowane w czasopiśmie Psychological Science. Wynika z nich, że osoby pracujące w lekko zabałaganionym otoczeniu częściej wpadają na oryginalne pomysły niż te funkcjonujące w perfekcyjnie uporządkowanej przestrzeni. Zdaniem badaczy niewielki nieład może sprzyjać mniej schematycznemu myśleniu.

Ludzie potrafią żyć z niedokończonymi sprawami

Patrząc na tę sypialnię nie masz wrażenia bałaganu, tylko toczącego się życia Canva Pro INTERIA.PL

Nie każdy odczuwa potrzebę natychmiastowego kończenia wszystkich zadań. Dla części osób pozostawienie projektu na później nie jest źródłem stresu, lecz świadomym wyborem.

Niedokończona układanka czy pranie odłożone na kolejny dzień nie muszą oznaczać braku odpowiedzialności. Często świadczą o umiejętności akceptowania tego, że nie wszystko musi zostać wykonane od razu.

Wygląda także na to, że ważniejsze są dla nich doświadczenia niż perfekcyjny porządek. Osoby tolerujące niewielki bałagan często bardziej cenią wartościowe doświadczenia niż idealnie uporządkowane wnętrza.

Zamiast spędzać wolny czas na nieustannym sprzątaniu, wolą wybrać spacer, spotkanie z bliskimi, zajęcia jogi czy rozwijanie swojej pasji. Wiedzą, że czas i energia są ograniczone, dlatego świadomie kierują je tam, gdzie przynoszą największą satysfakcję.

Łatwiej dostosowują się do zmian

Na podstawie wnętrza domu, można poznać osobowość jego właściciela 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Życie rzadko przebiega zgodnie z planem. Osoby, którym nie przeszkadza lekki nieporządek, zwykle lepiej odnajdują się w nieprzewidywalnych sytuacjach.

Badania opublikowane w Journal of Intelligence wskazują, że osoby o wysokiej otwartości na doświadczenia wykazują większą elastyczność poznawczą i lepiej radzą sobie z niespodziewanymi zmianami. Taka postawa znajduje odzwierciedlenie również w ich otoczeniu - chwilowy bałagan nie wywołuje u nich poczucia utraty kontroli.

Takie osoby także traktują często dom przede wszystkim jako miejsce do życia

Dla jednych dom jest wizytówką, dla innych przede wszystkim bezpieczną przestrzenią do codziennego funkcjonowania.

Ślady gotowania w kuchni, książki leżące na stoliku czy koc pozostawiony na kanapie są naturalnym elementem życia. Takie osoby nie próbują stworzyć wnętrza przypominającego katalog meblowy - zależy im przede wszystkim na komforcie i autentyczności.

Nie przywiązują dużej wagi do niepisanych zasad i są bardzo ciekawi świata

Nieporządek nie zawsze musi świadczyć o czymś niekorzystnym 123RF/PICSEL

Społeczne oczekiwania dotyczące idealnego porządku bywają bardzo rygorystyczne. Niektórzy jednak świadomie podchodzą do nich z dystansem.

Jeśli pozostawienie naczyń w zlewie do następnego dnia ułatwia organizację dnia, nie widzą powodu, by za wszelką cenę się z tym spieszyć. Często są bardziej niezależni i kierują się własnymi potrzebami zamiast społecznymi oczekiwaniami.

Osoby pełne ciekawości często otaczają się książkami, notatkami, mapami czy materiałami związanymi z aktualnymi zainteresowaniami.

Ich przestrzeń może sprawiać wrażenie chaotycznej, ale każdy przedmiot ma swoje miejsce w ich sposobie myślenia. To efekt ciągłego zdobywania wiedzy i rozwijania nowych pasji.

Ufają własnemu rytmowi, a lekki bałagan nie musi być powodem do zmartwień

Nie wszyscy dobrze funkcjonują według sztywnych harmonogramów. Niektóre osoby sprzątają wtedy, gdy mają na to energię i motywację, zamiast trzymać się rygorystycznego planu.

Badania opublikowane w Psychological Research sugerują, że większa elastyczność w codziennych nawykach może ułatwiać przystosowywanie się do zmian i nieprzewidzianych sytuacji. Dom takich osób czasem bywa bardziej zabałaganiony, ale gdy przychodzi odpowiedni moment, szybko odzyskuje porządek.

Psychologowie podkreślają, że niewielki bałagan sam w sobie nie świadczy ani o problemach, ani o konkretnym typie osobowości. Jeśli jednak nie utrudnia codziennego funkcjonowania, może być po prostu efektem kreatywności, elastyczności, ciekawości świata czy skupienia na tym, co dla danej osoby naprawdę ważne.

Warto pamiętać, że istnieje wyraźna różnica między niewielkim, codziennym nieporządkiem a chronicznym bałaganem, który utrudnia normalne życie. W pierwszym przypadku niedoskonała przestrzeń może być po prostu naturalnym odbiciem aktywnego i twórczego stylu życia.

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Źródła:

Źródło: Vohs, K. D., Redden, J. P., & Rahinel, R. (2013). Physical Order Produces Healthy Choices, Generosity, and Conventionality, Whereas Disorder Produces Creativity. Psychological Science.

Zmigrod, S., Rentfrow, P. J., & Robbins, T. W. (2019). Cognitive Flexibility and Religious Disbelief. Journal of Intelligence

Frings, C., et al. (2020). Flexibility in routine behavior and cognitive control. Psychological Research