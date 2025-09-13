Jak oczekiwania mogą zakrzywiać rzeczywistość?

Żyjąc w biegu, często w stresie i mierząc się z wieloma problemami, trudno niekiedy o bycie szczęśliwym i o poczucie niesłabnącej satysfakcji z życia.

Jednak okazuje się, że na taki stan, niekoniecznie dla nas korzystny, jeżeli chodzi o myślenie o rzeczywistości, która nas otacza, może mieć "efekt oczekiwań".

"Efekt oczekiwań to fascynująca rzecz, którą robią nasze mózgi - zasadniczo to, czego się spodziewamy, wpływa na to, jak doświadczamy tego, co się faktycznie dzieje" - powiedział Tomas Svitorka, coach życiowy i przedsiębiorca, w wywiadzie dla HuffPost.

"W praktyce, powiedzmy, że oczekujesz, że coś będzie przyjemne, pożyteczne lub ekscytujące. Wtedy twój mózg podświadomie szuka dowodów potwierdzających twoje oczekiwania. Odfiltrowuje również lub bagatelizuje wszystko, co nie spełnia tych oczekiwań" - dodaje specjalista.

Efekt oczekiwania różni się od takich koncepcji jak myślenie życzeniowe, czy ślepy optymizm. Jest to raczej przykład błędu potwierdzenia.

"To sposób mózgu na przekształcenie twoich przekonań w rzeczywistość" - powiedziała Erin Meyer, licencjonowana terapeutka kliniczna i założycielka Mindful Healing Works.

Okazuje się, że kiedy oczekujemy, że coś się wydarzy, dobrego czy złego, nasz mózg i ciało zaczynają dostosowywać się do tego rezultatu, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Specjalistka opisała ten stan jako "wbudowany system predykcyjny", który wpływa na sposób, w jaki czujemy, działamy i reagujemy na daną sytuację.

Tego rodzaju uczucie oczekiwania czegoś od życia, wpływają na sposób, w jaki przygotowujemy się do tych sytuacji i jak je przeżywamy.

Oczywiście, zdaniem specjalistów same oczekiwania nie zmieniają tego, co się dzieje, ale zmieniają sposób, w jaki się z tym zmagasz, jak wchodzisz w interakcje, jak inni na ciebie reagują i ostatecznie, jakie to dla ciebie jest doświadczenie.

Pozytywne myślenie, tkwi właśnie w oczekiwaniach i nastawieniu?

Jak nie popaść w pułapkę oczekiwań? 123RF/PICSEL

Oczekiwania co do przyszłości, zwłaszcza pozytywne, mają ogromny wpływ na nasze nastawienie, emocje, motywację i zachowanie. Psychologia dobrze to dokumentuje: to, co spodziewamy się, że się wydarzy, często kształtuje to, jak się zachowujemy, jak myślimy i jak się czujemy.

Jak dokładnie działają pozytywne oczekiwania względem danej sytuacji? Gdy oczekujemy, że coś pójdzie dobrze, jesteśmy bardziej skłonni podjąć działanie, zaangażować się, wytrwać mimo trudności.

Takie nastawienie także zmienia interpretację tego, co się dzieje. I tak chociażby niepowodzenia widzimy jako tymczasowe, a trudności, jako wyzwania, a nie zagrożenia.

To także prosta droga do zwiększania swojej odporności psychicznej. Osoby z pozytywnym nastawieniem i nadzieją łatwiej radzą sobie ze stresem, szybciej wracają do równowagi po porażkach i rzadziej popadają w bezradność.

"Nasze myśli i intencje będą podświadomie i świadomie kierować naszymi zachowaniami i wynikami, prowadząc do powstania dobrych rzeczy" - twierdzi licencjonowana terapeutka małżeńska i rodzinna Alexandria Tillard-Gates w rozmowie z HuffPost.

Wykorzystanie efektu oczekiwań może przynieść znaczące korzyści, takie jak większa pewność siebie, mniejszy stres i ogólnie lepsze wyniki w wielu dziedzinach życia.

Należy jednak pamiętać, że narzędzia takie jak efekt oczekiwań nie mogą zaprzeczać rzeczywistości. Należy zadbać o to, aby pozytywne nastawienie i świadomość tego, co może się wydarzyć, nie stały się zupełnie nierealne.