Siedem najlepszych psychologicznych trików. Szybko i skutecznie ratują z opresji

Karolina Woźniak

Masz wrażenie, że niektórzy idą przez życie tak, jakby dostali tajemne kody do systemu? Są skupieni, pewni siebie i zawsze dopinają swego, podczas gdy ty próbujesz przetrwać 40-godzinny tydzień pracy, nie zapominając przy tym, jak się nazywasz?

Zmartwiona kobieta w średnim wieku patrzy w okno
Masz skłonności do zamartwiania się? Poznaj sposoby na to, aby się uspokoić123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. 1. Dwuminutowy "przekręt" i koniec z prokrastynacją
  2. 2. Kod lustra i błyskawiczna pewność siebie
  3. 3. Reset dopaminowy - odzyskaj skupienie
  4. 4. Perspektywa 10-10-10
  5. 5. Drabina "tak", czyli sztuka perswazji
  6. 6. Zasada działania przeciwnego
  7. 7. Nazwij uczucie, by je oswoić

Mamy dobrą wiadomość: nie potrzebujesz doktoratu z psychologii, by dołączyć do elitarnego grona ludzi, którzy kontrolują swoją rzeczywistość. Twój mózg jest o wiele bardziej podatny na "hakowanie", niż myślisz.

Oto siedem psychologicznych trików, które zmienią twój sposób myślenia, działania i reagowania. Niektóre zajmą ci mniej niż 10 sekund. Spróbuj, a zobaczysz różnicę gołym okiem.

1. Dwuminutowy "przekręt" i koniec z prokrastynacją

Twój mózg wcale nie nienawidzi pracy. On nienawidzi zaczynania. Kiedy przed tobą góra obowiązków, spróbuj powiedzieć sobie: "Zajmie mi to dwie minuty". Dlaczego to działa? Usunięcie presji eliminuje opór. Gdy już zaczniesz, pęd (momentum) przejmie stery, a trudne zadanie nagle stanie się wykonalne.

Zastosuj do: pisania maili, sprzątania, treningu.

    2. Kod lustra i błyskawiczna pewność siebie

    Mówienie do swojego odbicia w lustrze brzmi dziwnie? Może i tak, dopóki nie zobaczysz efektów. Badania dowodzą, że mózg reaguje na twój własny głos jak na radę od kogoś wiarygodnego. Trik: Stań prosto, spójrz sobie w oczy i powiedz: "Dam radę. Kropka".

    Idealne na: tremę przed prezentacją lub trudne poranki.

    3. Reset dopaminowy - odzyskaj skupienie

    Czujesz, że twój mózg jest "przebodźcowany"? Zastosuj drastyczny, ale skuteczny reset: posiedź nieruchomo przez pół godziny. Bez telefonu, bez muzyki, bez patrzenia w okno. Twój umysł, spragniony stymulacji, po krótkim buncie sam zacznie generować produktywne pomysły. To jak restart zawieszonego komputera.

    4. Perspektywa 10-10-10

    Kiedy paraliżuje cię stres lub trudna decyzja, zadaj sobie trzy pytania:

    1. Czy to będzie ważne za 10 minut?

    2. Czy to będzie ważne za 10 miesięcy?

    3. Czy to będzie ważne za 10 lat?

    Większość problemów, które spędzają ci sen z powiek, traci na znaczeniu już przy drugim pytaniu.

    5. Drabina "tak", czyli sztuka perswazji

    Chcesz, żeby ktoś zgodził się na coś dużego? Zacznij od małych kroków. Ludzki mózg ma naturalną potrzebę bycia konsekwentnym.

    Przykład: Zamiast prosić o pomoc w projekcie, zapytaj: "Masz chwilę?" (TAK). Potem: "Czy mogę prosić o krótką opinię?" (TAK). Każde małe "tak" toruje drogę do finalnej zgody.

    6. Zasada działania przeciwnego

    To czysta psychologia behawioralna: jeśli twoja emocja podpowiada ci coś, co ci szkodzi - zrób dokładnie odwrotnie. To buduje dyscyplinę ze stali.

    • Chcesz się izolować? Idź do ludzi.
    • Chcesz odłożyć napisanie raportu? Zrób to teraz.
    • Chcesz scrollować Instagrama? Wynieś telefon do innego pokoju.

      7. Nazwij uczucie, by je oswoić

      Kiedy emocje biorą górę, powiedz na głos: "Czuję teraz silny niepokój" lub "Jestem zirytowany". Nazwanie emocji aktywuje korę przedczołową (logika), co automatycznie wycisza ciało migdałowate (emocje). Nazywając potwora, sprawiasz, że przestaje być groźny.

      ***

      Żaden z tych trików nie wymaga nadludzkiego wysiłku. Piękno psychologii polega na tym, że małe zmiany w myśleniu dają ogromne efekty w życiu.

