Spis treści: Poprawianie cudzych błędów językowych Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad etykiety przy stole Rozmowy o drogich zainteresowaniach Zbyt formalny strój Zbyt elegancki wystrój domu i stołu Ekskluzywne dekoracje Prezentowanie rozległej wiedzy na temat wina

Poprawianie cudzych błędów językowych

Chcesz uchodzić za erudytę i znawcę języka, więc poprawiasz rozmówcę, który robi błędy gramatyczne? To szczyt nietaktu, zwłaszcza w szerszym gronie. Przy stole spodziewamy się raczej luźnej atmosfery i swobodnej rozmowy, a nie skrupulatnego przygotowywania wypowiedzi według podręcznikowych zasad. Poza tym, każdemu może zdarzyć się przejęzyczenie i w dobrym tonie jest je zignorować. Poprawianie cudzych błędów to oznaka lekceważenia drugiej osoby, a przede wszystkim psucie atmosfery przy stole.

Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad etykiety przy stole

Kolejnym "grzechem" są rozmowy o zasadach etykiety przy stole. Jeśli zaczniesz rozwodzić się na temat kolejności zajmowania miejsc przy stole czy używania poszczególnych sztućców, możesz być prawie pewny, że zostaniesz odebrany jako zarozumiały snob. Nawet jeśli twoje intencje były dobre, dla większości osób będzie to forma krytyki i przyczyna skrępowania.

Rozmowy o drogich zainteresowaniach

Tematykę rozmów przy stole powinno się dostosować do wszystkich gości. Nie ma nic gorszego niż przechwalanie się nowymi doświadczeniami czy gadżetami związanymi z hobby, kiedy obok siedzi osoba, której nie stać na wynajem mieszkania. Opowieści o drogich pasjach bardzo często bywają odbierane jako próba wywyższania się, a to często psuje atmosferę.

Zbyt formalny strój

Umawiacie się na zwykłe towarzyskie spotkanie, większość osób przychodzi w dżinsach albo casualowych ubraniach, ale ty postanawiasz olśniewać wyglądem, więc zakładasz koszulę i garnitur albo (w przypadku kobiet) wystrzałową wieczorową sukienkę i szpilki? O ile nie umówiliście się na elegancką uroczystość, to twój wygląd może budzić zdziwienie, a nawet niesmak. Co prawda, według badań opublikowanych w czasopiśmie "Journal of Nonverbal Behavior", osoby, które ubierają się formalnie, są postrzegane jako osoby o wyższym statusie społecznym. Jednocześnie podświadomie podchodzimy do nich z większym dystansem i czujemy się w ich towarzystwie mniej swobodnie.

Zbyt elegancki wystrój domu i stołu

Nadmierny wysiłek wkładany w to, by dom czy nakrycie stołu wzbudziły zachwyt gości, może przynieść odwrotny skutek. Owszem, wiele osób na pewno zauważy elegancki wystrój i go doceni, ale to również częsty powód sztywnej atmosfery przy stole. Droga porcelanowa zastawa, haftowane ręcznie obrusy czy pamiątkowe kieliszki po babci mogą sprawić, że goście dosłownie nie będą wiedzieli, jak się zachować z obawy przed zniszczeniem czegoś.

Czasem jedno zdanie wystarczy, by goście zaczęli cię traktować jak osobę arogancką i zarozumiałą 123RF/PICSEL

Ekskluzywne dekoracje

Podobny efekt mogą wywołać ekskluzywne dekoracje w domu. Drogie obrazy, antyczne meble czy wazony na pewno zrobią wrażenie na gościach, ale przeciętni ludzie czują się w takich wnętrzach speszeni. Dla wielu osób gromadzenie tak drogich i niepraktycznych przedmiotów jest wyrazem snobizmu i chęci pokazania własnego bogactwa.

Prezentowanie rozległej wiedzy na temat wina

Okazuje się, że posiadanie rozległej wiedzy na temat win to oznaka dominacji w hierarchii społecznej, co wykazało badanie opublikowane w "Food Research International". Niestety przechwalanie się wiedzą na temat konkretnych szczepów winorośli, zasad produkcji czy niuansów smakowych może być źle odebrane. Część osób stwierdzi, że ma do czynienia ze snobem, a część będzie zwyczajnie znudzona. Zwłaszcza jeśli wychwalane przez ciebie wino nie wzbudzi zachwytu innych gości.

Źródło:

https://www.yourtango.com/self/things-seem-classy-instantly-make-normal-people-feel-uncomfortable

Chcesz lepiej zrozumieć siebie i innych? Poznaj sprawdzone porady dotyczące inteligencji emocjonalnej, typów osobowości i relacji międzyludzkich. Zajrzyj na kobieta.interia.pl/psychologia

Twoja osobowość kryje w sobie więcej, niż myślisz. Sprawdź, co mówi psychologia Canva Pro INTERIA.PL

Czerwień dla królów, brąz dla biedaków. Jak zrozumieć język koloru? Interia pl INTERIA.PL