"Rób codziennie małe rytuały" - Joanna Flis skomentowała tę radę dosadnie: "Rytuały bez sensu stają się kolejnym obowiązkiem" - napisała na swoim Instagramie specjalistka.

Traumy rodowe - popularne ostatnio w sieci doszukiwanie się w historii swoich przodków odniesień do współczesnego stanu psychicznego nas samych może nie być do końca tak oczyszczające, jak się nam wydaje. Flis radzi skupić się na "tu i teraz".

Wellness shaming - psycholożka bije na alarm: dbanie o zdrowie, wygląd, dietę itp nie jest kryterium oceny człowieka. - Nie jesteś lepszy, bo nie pijesz i uprawiasz sport - zaznacza.

"Ćwicz wdzięczność" - Oczywiście dobrze jest doceniać nawet najdrobniejsze dobre rzeczy, ale specjalistka zwraca uwagę, że jeśli wdzięczność ma uciszać żal i złość, to nie zadziała.

"Chcieć to móc" - górnolotne stwierdzenie może okazać się presją trudną do zniesienia. Joanna Flis woli, by skupić się na tym, co możemy. - Wykorzystaj choć 20 proc. swojego oceanu możliwości - radzi.

"Myśl pozytywnie" - ekspertka zmienia to na "Realistyczne myślenie reguluje lepiej niż pozytywne"

Longevity - czyli wszystko, co robimy by żyć dłużej. Ma to sens, ale wg psycholożki tylko wtedy, gdy nie zamienia całego życia w niekończący się projekt naprawczy.