Chód a cechy osobowości

Chodzenie to czynność, której raczej nikt nie analizuje. Robimy to codzienne, bez namysłu. Okazuje się jednak, że zarówno tempo jak i sposób poruszania mogą być dla nas i innych osób cenną wskazówką dotyczącą naszego funkcjonowania oraz sposobu bycia. Do takich wniosków doszła hiszpańska psycholożka Leticia Martín Enjuto, która przez pewien czas przyglądała się osobom poruszającym się energicznym i zdecydowanym krokiem - bez względu na to, czy się spieszą, czy nie. W rozmowie z serwisem avanguardia.com opowiedziała, jakie cechy osobowości może zdradzić sposób chodzenia.

Co o człowieku mówi sposób chodzenia?

Zdaniem psycholożki, szybkie i energiczne chodzenie zazwyczaj nie jest tylko nawykiem. W rzeczywistości może być odzwierciedleniem światopoglądu oraz tego, w taki sposób dana osoba radzi sobie z emocjami. Wyjaśniła, że takie osoby nie lubią tracić czasu, lubią wszystko planować z wyprzedzeniem i działać efektywnie. Są to zazwyczaj ekstrawertycy, dla których ciągły ruch jest dla nich czymś naturalnym, a interakcje społeczne sprawiają im przyjemność.

Jakie korzyści wynikają z energicznego chodu?

Okazuje się także, że szybkie chodzenie czy maszerowanie obserwuje się często u osób cieszących się lepszych zdrowiem - zarówno fizycznym jak psychicznym. Jak wiadomo, ruch jest dla nas korzystny, a energiczne spacery wpływają zbawiennie na cały organizm i przeciwdziałają wielu chorobom, również tym neurologicznym.

Ponadto, jak ustalili naukowcy z Francji i USA, osobom, które na co dzień chodzą szybciej, najczęściej przypisuje się cechy, takie jak sumienność i otwartość. Mają oni także niski poziom neurotyzmu.

Szybkie chodzenie a negatywne cechy

Psycholożka Enjuto wyjaśniła również, że szybkie tempo chodzenia może również świadczyć o negatywnych cechach danej osoby - np. niecierpliwości i nietolerancji. Takie osoby często łatwo się denerwują bez większego powodu i dążą do celu mimo wszystko, nawet jeśli chodzi o błahe sprawy. Ponadto, osoby, które ciągle się spieszą, mają nieustannie wrażenie, że stale brakuje im na coś czasu.

