Spis treści: W taki sposób mieszasz kawę? To charakterystyczna cecha choleryka Robisz to podczas picia kawy? To charakterystyczne dla melancholika Tak widzisz przerwę na kawę? To cecha flegmatyka Nie możesz tego sobie odmówić? Tak zachowuje się sangwinik

W taki sposób mieszasz kawę? To charakterystyczna cecha choleryka

Kawa to dla wielu moment odprężenia i wyciszenia, często zasłużona pauza w ciągu pracy. Dla niektórych jest to ulubiony rytuał na rozpoczęcie dnia. Jednak dla choleryka ta chwila ma zupełnie inny wydźwięk. To tylko krótka przerwa, która jedynie oddziela go od kolejnych zadań. Jeśli idąc po kawę w biurze irytujesz się, że ekspres parzy ją zbyt długo, a następnie mieszasz napój w pośpiechu, by szybko powrócić do pracy - to sygnał, że jesteś typowym przedstawicielem osobowości choleryka. Lepiej, żeby nikt cię wtedy nie zagadywał. Może to spotkać się ze sporą irytacją. W końcu praca sama się nie zrobi.

Robisz to podczas picia kawy? To charakterystyczne dla melancholika

Dla osoby o melancholijnym usposobieniu chwila przy kawie często oznacza czas spokoju i zadumy. Trzymając kubek w dłoni, nie skupiasz się wyłącznie na smaku napoju. Twoje myśli mogą odpływać w stronę obowiązków, planów lub różnych przemyśleń związanych z codziennością. Obserwując świat za oknem, rozważasz różne sytuacje, przypominasz sobie rozmowy, rozmyślasz nad tym, co mógłbyś poprawić. Kawa staje się tu tylko pretekstem do chwilowego zatrzymania się i uporządkowania własnych myśli.

Tak widzisz przerwę na kawę? To cecha flegmatyka

Dla osoby o flegmatycznym temperamencie chwila z kawą jest spokojnym momentem w ciągu dnia. Nie ma tu miejsca na pośpiech ani nacisk, by od razu rzucić się w wir obowiązków. Delikatnie mieszasz napój, być może przez moment w ciszy przyglądasz się otoczeniu. Nie czujesz potrzeby wdawania się w każdą konwersację czy przyspieszania działań. To chwila harmonii między zadaniami - krótka, spokojna pauza, która umożliwia złapanie oddechu i powrót do pracy w swoim tempie.

Najprostsze czynności mogą zdradzić twój temperament 123RF/PICSEL

Nie możesz tego sobie odmówić? Tak zachowuje się sangwinik

Dla wielu melancholików i flegmatyków kawa to czas wytchnienia. Sangwinik widzi w tym okazję do spotkań i rozmów z innymi. Udając się po kawę, od razu zauważasz, kto jeszcze przyszedł. Zanim zdążysz porządnie zamieszać napój, już dopytujesz kogoś o plany, komentujesz pogodę lub śmiejesz się ze wspólnej sytuacji z pracy. Rozmawiasz z łatwością, a dzięki energii i otwartości inni chętnie dołączają do pogawędki. Sama kawa jest ważna, lecz jeszcze ważniejsze są ludzie i atmosfera wokół niej.

