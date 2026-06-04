Dla jednych to naturalny odruch, dla innych zbędny pośpiech, a nawet pedantyzm. Są osoby, które tuż po ostatnim kęsie obiadu ruszają do zlewu, aby doprowadzić kuchnię do porządku. Psychologowie zwracają uwagę, że tak drobny nawyk, jak mycie naczyń od razu po posiłku, może sporo powiedzieć na naszej naszej osobowości, umiejętności radzenia sobie ze stresem i potrzebie kontroli. Zwyczaj ten ma zarówno jasne, jak i ciemniejsze strony.

Spis treści: Prosty nawyk jako oznaka potrzeby porządku i kontroli Zmywanie naczyń sposobem na relaks? Psychologowie sprawdzili Kiedy szybkie zmywanie może zamienić się w problem?

Prosty nawyk jako oznaka potrzeby porządku i kontroli

Osoby, które nie potrafią zostawić brudnych naczyń w zlewie, często mają silną potrzebę organizacji i domykania spraw na bieżąco. Psychologia wiąże takie zachowania z wysokim poziomem sumienności oraz potrzebą przewidywalności. Dla wielu ludzi czysta kuchnia oznacza spokój psychiczny i poczucie panowania nad codziennością.

Z tego powodu niektóre osoby odczuwają dyskomfort, kiedy widzą zapełniony zlew. Odłożone w czasie obowiązki mogą wywoływać napięcie, nawet jeśli dotyczą drobnych domowych czynności. Mycie naczyń zaraz po posiłku staje się więc symbolicznym zamknięciem dnia lub jednego z jego etapów. Możliwość "odhaczenia" tej czynności działa uspokajająco.

Zmywanie naczyń sposobem na relaks? Psychologowie sprawdzili

Choć na pierwszy rzut oka mycie naczyń kojarzy się głównie jako jeden z wielu obowiązków domowych i czynność, mówiąc delikatnie, niezbyt porywająca, może działać uspokajająco. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Florida State University wykazało, że świadome wykonywanie tej pracy pomaga obniżyć poziom stresu i napięcia.

Nigdy nie zastawiasz naczyń w zlewie i brudnego blatu? Sprawdź, co może to oznaczać 123RF/PICSEL

Uczestnicy skupiający się podczas zmywania na zapachu płynu, temperaturze wody i samym ruchu dłoni odczuwali mniejszą nerwowość oraz większy spokój psychiczny w porównaniu do grupy, która wykonywała czynność machinalnie i starała się jak najszybciej uporać ze stosem brudnych talerzy.

Psychologowie podkreślają, że rutynowe czynności wykonywane uważnie mogą działać podobnie jak medytacja. Dla wielu osób porządkowanie kuchni zaraz po posiłku staje się chwilą wyciszenia i rytuałem pomagającym uporządkować emocje.

Kiedy szybkie zmywanie może zamienić się w problem?

Choć nawyk natychmiastowego mycia naczyń zwykle kojarzy się pozytywnie, w niektórych przypadkach może świadczyć o trudnościach z odpuszczaniem i nadmiernej potrzebie kontroli. Osoby bardzo skupione na porządku miewają problemy z odpoczywaniem. Mogą pozwolić sobie na chwilę relaksu dopiero w momencie, gdy wszystko wokół będzie uporządkowane na błysk.

Czasami za takim zachowaniem kryje się napięcie i lęk przed chaosem, którego przecież w życiu nie da się całkowicie wyeliminować. W skrajnych przypadkach domowe obowiązki przestają być zwykłą rutyną, a zaczynają przypominać przymus. Człowiek nie odpoczywa, a zamiast tego stale realizuje kolejne zadania, zazwyczaj kosztem chwili relaksu i spontaniczności.

Zdarza się również, że szybkie sprzątanie po posiłku utrudnia budowanie relacji. Niektórzy zapominają, że wspólne siedzenie przy stole, rozmowa i spokojne celebrowanie chwili są ważniejsze niż idealnie czysty blat w kuchni.

Źródło: Sciencedaily.com

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