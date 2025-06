Wówczas przynajmniej w weekend, gdy po pięciu dniach pracowniczego maratonu mamy okazję spędzić czas we dwoje, zdaniem ekspertów powinniśmy nieco uważniej potraktować naszą relację miłosną.

Zdaniem psychologa w takim czasie "liczy się obecność". Może to być spokojna poranna kawa, powolny spacer, wspólna kolacja. Para może ustalić ze sobą czas, w którym nie biorą nawet do rąk telefonów, a telewizor lub laptop są wyłączone i poza ich zasięgiem.

To także łączy się z kolejnym punktem, który może utrwalić związek. Tworzenie wspólnego rytuału.

Jak wyglądają te rytuały, zależy wyłącznie od konkretnej pary. Mogą to być właśnie niedzielne poranne naleśniki lub wieczór gier planszowych, czy poranny sobotni spacer z psem po lesie.

Chodzi o stałość i o to, by czekać na ten konkretny moment w ciągu tygodnia. Dlatego też istotne jest, by obie osoby w parze lubiły ten rytuał.