Spis treści: "Wyglądasz świetnie jak na swój wiek" "Ja nie poradziłabym sobie w twojej sytuacji" "Pięknie wyglądasz, ledwo cię poznałam" "Aż trudno uwierzyć, że dostałaś taką dobrą pracę" "Ubierasz się naprawdę oryginalnie" "Jesteś taka odważna"

"Wyglądasz świetnie jak na swój wiek"

Taki komplement bardziej przypomina obelgę i jest zawoalowaną formą ageizmu. Osoba, która zwraca się do ciebie w ten sposób, sugeruje, że ze względu na wiek nie możesz już liczyć na zbyt wiele. Tak jakby osoby w starszym wieku nie mogły cieszyć się energią, młodzieńczym wyglądem czy wigorem. Kult młodości panujący we współczesnym świecie negatywnie oddziałuje na każdego z nas. Starsze osoby wyrzuca poza margines, a młodsze naraża na stres przed utratą urody i skłania do nierównej walki z upływem czasu. Dlatego tak ważne jest otaczanie się ludźmi, którzy cenią nas nie za to jak wyglądamy, ale kim jesteśmy.

"Ja nie poradziłabym sobie w twojej sytuacji"

Taka pozorna pochwała na pierwszy rzut oka wskazuje, że druga osoba ceni twoje podejście do życia, wytrwałość czy bycie dzielną osobą. Kryje się w niej jednak fałszywa nuta - zamiast wsparcia otrzymujesz gorzkie podsumowanie wyzwań, które przed tobą stoją. Wrażliwa osoba może poczuć, że problem jest tak poważny, że właściwie nie do przejścia, co mocno podkopuje wiarę we własne możliwości. Prawdziwy przyjaciel zaoferowałby wsparcie, szukał pozytywnych aspektów czy starał się ukazać problem w choćby odrobinę jaśniejszym świetle.

"Pięknie wyglądasz, ledwo cię poznałam"

To częsta forma komplementu wypowiadana przez zazdrosne i nieżyczliwe ci osoby. Wiele takich pochwał można przeczytać w komentarzach pod zdjęciami w mediach społecznościowych. Są niczym innym jak okrutnym stwierdzeniem w stylu "wreszcie schudłaś", "tak wyładniałaś, że nie poznałabym cię na ulicy". W gruncie rzeczy mówią więc o tym, że kiedyś nie wyglądałaś zbyt atrakcyjnie. Nie warto przejmować się takimi frazami, ani tym bardziej utrzymywać kontaktu z wypowiadającymi je osobami.

"Aż trudno uwierzyć, że dostałaś taką dobrą pracę"

Koleżanka gratuluje ci w ten sposób nowej pracy? Tak naprawdę podważa twoje kompetencje i zazdrości ci osiągnięć. Wypowiedziany w takiej formie komplement ujawnia prawdziwe motywacje i poglądy - przyjaciółka od początku nie wierzyła w twoje możliwości i umiejętności. Warto zastanowić się, czy dalej chcesz utrzymywać kontakt z osobą, która źle o tobie myśli i nie najlepiej ci życzy?

Fałszywe komplementy bywają często zawoalowaną krytyką i mają na celu podkopać twoje poczucie własnej wartości 123RF/PICSEL

"Ubierasz się naprawdę oryginalnie"

Styl ubierania się zwykle wyraża naszą osobowość, odzwierciedla nie tylko modowy gust, ale też potrzebę przynależności do wspólnoty albo wyróżnienia się na jej tle. Wypowiedziany ironicznym tonem komentarz o oryginalnym ubiorze może być ukrytą formą krytyki. Przyjaciółka w ten sposób może zdradzać prawdziwe myśli - że przesadziłaś, ubierasz się zbyt ekstrawagancko albo nie potrafisz dostosować ubioru do sytuacji.

"Jesteś taka odważna"

Tego typu komplement, zwłaszcza wypowiedziany określonym tonem, często bywa ostrą krytyką, a nawet zarzutem. Jeździsz turystycznie w mniej bezpieczne rejony świata, a może chodzisz zimą po górach? Wszystko, co nie mieści się w "standardowych" społecznych normach, może być powodem do krytyki. Pod słowami "jesteś taka odważna" kryje się tak naprawdę "jesteś nieodpowiedzialna" albo "ja nigdy nie naraziłabym dzieci na takie ryzyko". O ile każdy ma prawo do swoich poglądów, o tyle fałszywe pochwały nie są objawem zdrowej relacji. Gdyby przyjaciółka wprost powiedziała, że jej zdaniem zbytnio się narażasz, byłaby to forma troski, a nie złośliwych przytyków.

Przyjaciółka komplementuje cię w ten sposób? Uważaj na jej intencje 123RF/PICSEL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiem INTERIA.PL