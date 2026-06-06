W skrócie Badanie Date Psychology analizowało, które męskie hobby są postrzegane przez kobiety jako najbardziej atrakcyjne i nieoczywisty lider rankingu zaskoczył uczestników.

Najwyżej oceniono czytanie książek, naukę języków obcych, grę na instrumentach oraz kreatywne lub rozwojowe aktywności, podczas gdy najniżej plasowały się hobby związane z aspołecznością lub manosferą.

Wyniki wywołały szeroką dyskusję, a autorzy badania podkreślili, że próba nie była reprezentatywna, więc rezultaty mogą się różnić w innych grupach społecznych.

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Nie siłownia i nie sport. Kobiety zwróciły uwagę na coś zupełnie innego

Co sprawia, że mężczyzna wydaje się atrakcyjniejszy? Wygląd, poczucie humoru, a może po prostu jego charakter? Okazuje się, że znaczenie może mieć także sposób spędzania wolnego czasu. Badanie przeprowadzone przez serwis Date Psychology wywołało ogromną dyskusję w internecie, bo jego wyniki mocno odbiegają od popularnych stereotypów. Kobiety wskazały, które hobby u mężczyzn uważają za najbardziej atrakcyjne, a które działają wręcz odwrotnie.

I choć wiele osób spodziewałoby się na szczycie dość oczywistego spędzania czasu na siłowni, sportów ekstremalnych czy motoryzacji, zwycięzca okazał się zupełnie inny.

Najbardziej atrakcyjne hobby? Kobiety nie mają wątpliwości

Czytanie książek zdecydowanie działa na panie jak magnes 123RF/PICSEL

Badacze z Date Psychology przygotowali listę 74 męskich hobby. Kobiety miały ocenić każde z nich jako atrakcyjne lub nieatrakcyjne u potencjalnego partnera. W badaniu wzięło udział ponad 800 osób.

Największym zaskoczeniem okazał się lider zestawienia. Najbardziej atrakcyjnym hobby według kobiet zostało czytanie książek. Aż 98,2 proc. uczestniczek uznało je za bardzo atrakcyjne zajęcie. Wysoko znalazły się również nauka języków obcych, gra na instrumentach, gotowanie oraz stolarstwo i prace manualne.

W czołówce nie zabrakło też fotografii, pisania, malowania, ogrodnictwa czy podróżowania. Co łączy większość tych aktywności? Eksperci zwracają uwagę, że są związane z kreatywnością, rozwojem, zdobywaniem nowych umiejętności i ciekawością świata.

To ciekawe zwłaszcza w kontekście internetowego przekonania, że atrakcyjność budują głównie wygląd lub status materialny. Wyniki sugerują, że kobiety zwracają uwagę na znaki świadczące o zaangażowaniu, pasji i otwartości na rozwój.

Tych zainteresowań kobiety nie lubią najbardziej

Granie w gry komputerowe do późnej nocy panie oceniają bardzo negatywnie 123RF/PICSEL

Znacznie większe emocje wzbudziła jednak druga część badania. Ankietowane wskazały również hobby, które uznają za najmniej atrakcyjne.

Na samym dole rankingu znalazły się aktywności związane z tzw. manosferą, czyli internetowymi treściami skupionymi wokół skrajnie męskich, szkodliwych ideologii i twórców. Nisko oceniono także ciągłe kłócenie się w internecie, oglądanie pornografii, hazard oraz obsesyjne śledzenie kryptowalut. Słabe wyniki osiągnęły również kolekcjonowanie figurek, komiksy czy cosplay.

Autorzy badania zauważyli, że wiele najgorzej ocenianych hobby łączy jedna cecha: są postrzegane jako formy ucieczki od rzeczywistości lub zachowania aspołeczne, introwertyczne. Kobiety zdecydowanie lepiej oceniały zainteresowania aktywne, wymagające nauki albo kontaktu z ludźmi.

To nie oznacza oczywiście, że miłośnicy gier, komiksów czy kryptowalut nie mają szans na powodzenie w relacjach. Samo badanie pokazuje jedynie ogólne preferencje pań.

Wyniki podzieliły internet. Nie wszyscy się z nimi zgadzają

Jak można było się spodziewać, wyniki błyskawicznie trafiły do mediów społecznościowych i wywołały gorącą dyskusję. Wielu internautów zwracało uwagę, że ranking nie pokazuje całej prawdy, bo ludzie często deklarują jedno, a w praktyce kierują się czymś zupełnie innym. Byli i tacy, którzy twierdzili jednak, że badania mają sporo sensu i "nakładają się" na to, co sami zauważyli.

W komentarzach powtarzała się jedna obserwacja: najwyżej oceniane hobby są twórcze, rozwijające lub aktywne. To może tłumaczyć, dlaczego czytanie książek czy nauka języków zostały ocenione znacznie lepiej niż wielogodzinne internetowe dyskusje.

Warto też pamiętać o ograniczeniach samego badania. Autorzy przyznają, że próba nie była reprezentatywna dla całego społeczeństwa. Wśród respondentów dominowały osoby dobrze wykształcone. Oznacza to, że w innych grupach społecznych lub kulturowych wyniki mogłyby wyglądać nieco inaczej.

Jedno jest jednak pewne. Jeśli wierzyć uczestniczkom badania, atrakcyjność nie kończy się na wyglądzie. Czasem większe wrażenie niż sześciopak na brzuchu może zrobić mężczyzna, który po prostu ma pasję, rozwija się i potrafi opowiadać o czymś więcej niż tylko o tym, co przeczytał czy obejrzał dziś w internecie.

Badanie: https://datepsychology.com/the-most-and-least-attractive-male-hobbies/

Które męskie hobby jest najbardziej atrakcyjne? Gotowanie Sport Muzyka Podróże Majsterkowanie Zagłosuj

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