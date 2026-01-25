Spis treści: Nadmierne usprawiedliwianie się. Co naprawdę mówi o rozmówcy? Schemat pojawia się, gdy emocje kierują rozmową Dlaczego to sygnał braku szczerości? Jak reagować, gdy ktoś nadmiernie się tłumaczy?

Nadmierne usprawiedliwianie się. Co naprawdę mówi o rozmówcy?

To sytuacja, w której rozmówca zaczyna tłumaczyć się, zanim ktokolwiek zdąży go o cokolwiek oskarżyć lub zakwestionować. Znasz ją? Taka wypowiedź jest przeładowana wyjaśnieniami, kontekstem, pobocznymi szczegółami i zastrzeżeniami, które w ogóle nie są potrzebne.

Przykłady?

"Ja oczywiście nie mówię, że tak było na sto procent, ale wiesz, wtedy było dużo zamieszania i generalnie trudno było to ogarnąć…"

"Nie żebym się tłumaczył, ale naprawdę nie miałem wyboru, bo sytuacja była dość skomplikowana…"

"To nie jest tak, że coś zaniedbałem, po prostu okoliczności były specyficzne…"

Charakterystyczne jest to, że:

odpowiedź jest dłuższa, niż wymaga pytanie,

pojawiają się zastrzeżenia typu "nie chcę się usprawiedliwiać, ale…",

rozmówca sam podsuwa potencjalne zarzuty i od razu próbuje je neutralizować.

Na poziomie językowym wygląda to jak próba kontroli narracji. Na poziomie psychologicznym jest to sygnał napięcia.

Schemat pojawia się, gdy emocje kierują rozmową

Ten nawyk nie jest przypisany do jednej sytuacji. Wręcz przeciwnie - występuje tam, gdzie stawka emocjonalna jest wysoka.

Najczęstsze konteksty to:

rozmowy zawodowe: spotkania z przełożonym, rozmowy rekrutacyjne, podsumowania projektów,

relacje osobiste : konflikty partnerskie, rozmowy o zaufaniu, pieniądzach lub granicach, konflikty partnerskie, rozmowy o zaufaniu, pieniądzach lub granicach,

sprzedaż i negocjacje: gdy ktoś chce "uprzedzić" wątpliwości drugiej strony,

sytuacje odpowiedzialności: tłumaczenie opóźnień, błędów, decyzji.

Co ciekawe, ten schemat pojawia się także w komunikacji pisemnej - w mailach, wiadomościach wysyłanych na komunikatorach. Długie wstępy, liczne dopiski i próby wyjaśnienia intencji, zanim padnie pytanie pełnią tę samą funkcję co w mowie.

Jeśli zauważasz ten nawyk u siebie, to dobra wiadomość 123RF/PICSEL

Dlaczego to sygnał braku szczerości?

Wbrew pozorom nie chodzi o to, że każda osoba, która się tłumaczy, kłamie. Mechanizm jest znacznie subtelniejszy.

Nadmierne usprawiedliwianie się sygnalizuje, że:

rozmówca przewiduje brak akceptacji swojej wersji wydarzeń,

wewnętrznie nie czuje się spójny z tym, co mówi,

próbuje zarządzać odbiorem, zamiast po prostu przekazać informację.

Psychologia komunikacji pokazuje, że osoby mówiące prawdę odpowiadają prosto i adekwatnie do pytania, nie czują potrzeby nadbudowywania narracji, nie zakładają automatycznie, że ktoś im nie uwierzy.

Z kolei osoba, która mija się z prawdą lub coś ukrywa, często:

boi się luk w historii,

dodaje detale, by brzmieć wiarygodnie,

próbuje "zabezpieczyć się" na wypadek dalszych pytań.

Paradoks polega na tym, że im więcej tłumaczeń, tym większe poczucie, że coś jest nie tak. Odbiorca, może nie potrafić tego nazwać, ale intuicyjnie czuje niespójność.

Jak reagować, gdy ktoś nadmiernie się tłumaczy?

Najgorszą reakcją jest bezpośrednia konfrontacja w stylu: "Za bardzo się tłumaczysz, chyba coś kręcisz". To zamyka rozmowę i uruchamia u rozmówcy automatycznie mechanizmy obronne.

Znacznie skuteczniejsze są reakcje spokojne i precyzyjne (pamiętaj, że nie zawsze takie oględne tłumaczenia muszą oznacza kłamstwo). W praktyce, jeśli chcesz się przekonać, jakie są intencje drugiej strony, warto:

zawężać pytania - zamiast reagować na całą historię, wróć do konkretu: "Zatrzymajmy się na jednej rzeczy. Co dokładnie się wydarzyło?"

obserwować spójność - czy kolejne odpowiedzi są prostsze czy coraz bardziej rozbudowane?

dawać przestrzeń na ciszę - pauza często mówi więcej niż kolejne zdania. Osoba szczera nie boi się chwili milczenia.

oddzielać fakty od interpretacji - "Rozumiem twoje wyjaśnienie. A jaki był fakt, bez kontekstu?"

Kiepski rozmówca zamiast dowiedzieć się wszystkiego o problemie drugiej osoby, zaczyna nagle opowiadać o sobie 123RF/PICSEL

Jeśli zauważasz ten nawyk u siebie, to dobra wiadomość. Świadomie będziesz mógł go korygować. Wystarczy zadawać sobie jedno pytanie przed odpowiedzią: czy naprawdę muszę to wszystko tłumaczyć?

I pamiętaj, że nie chodzi o tropienie kłamstw na siłę. Chodzi o lepsze rozumienie ludzi i intencji, które stoją za słowami. Nadmierne usprawiedliwianie się nie zawsze oznacza brak uczciwości, ale bardzo często wskazuje na wewnętrzny konflikt. W zależności od relacji z rozmówcą i efektu, jaki chcesz osiągnąć, spróbuj w rozmowie wybadać, czy za takim zachowaniem nie stoi coś więcej. Czy po prostu "ten typ tak ma".

