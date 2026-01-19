Spis treści: Trend braku wspólnych zdjęć Uwaga, zaginiona przyjaciółka Na trzy zapytane kobiety, żadna nie ma aktualnych fot z przyjaciółką Strefa prywatna, ale warta uwiecznienia

Trend braku wspólnych zdjęć

Na TikToku i Instagramie furorę robi teoria na temat tego, że im bliżej z kimś jesteśmy, tym mniej mamy wspólnych zdjęć. I wcale nie chodzi o związki romantyczne, a o przyjaźnie. Tysiące użytkowników podchwyciło ten trend snując swoje teorie na temat tego, czy przyjaźń bez "dowodów" w postaci wspólnych fotografii to jeszcze przyjaźń? Dlaczego po każdym wspólnym spotkaniu nie zostają w telefonach żadne pamiątkowe fotki? Czy stoi za tym jakaś pokręcona siła, która nie pozwala nawet przejść przez myśl idei, że może właśnie w tej wspólnie spędzanej miłej chwili warto by wyciągnąć aparat i ją uwiecznić?

Uwaga, zaginiona przyjaciółka

Pytania się mnożą, podobnie jak filmiki w mediach społecznościowych, które z czasem ewoluowały w zabawne, wymyślone scenariusze. Jeden z nich, który szybko stał się viralem, pokazuje kobietę, nad nią podpis "Twoja najlepsza przyjaciółka zaginęła i nie ma z nią kontaktu. Musisz pomóc policji w poszukiwaniach". Zatroskana przyjaciółka poszukiwanej dziewczyny w rozpaczy przeszukuje swoją galerię zdjęć w telefonie. Przewijanie trwa. W końcu udaje się jej znaleźć zdjęcie koleżanki. Jest sprzed dziesięciu lat, zamazane i ukazuje ją ze słomkami włożonymi w usta, udającą wampira i z głupawą miną. W innej rolce widzimy zapłakaną kobietę również poszukującą swojej rzekomo zaginionej koleżanki (oczywiście to inscenizacja), która rozwiesza plakaty z jej rysopisem. W miejscu wizerunku widnieje znak zapytania. Zdjęć brak.

Na trzy zapytane kobiety, żadna nie ma aktualnych fot z przyjaciółką

W pierwszym odruchu naturalnie śmiałam się i rozsyłałam to moim bliskim znajomym, ale potem zaczęłam o tym myśleć intensywniej. To jest rzeczywiście fascynujące - dlaczego, skoro kochamy, szanujemy i lubimy spędzać czas z przyjaciółkami, nie uwieczniamy tego? Przyznaję się - ja także miałabym problem z pokazaniem komukolwiek aktualnego zdjęcia moich przyjaciółek. Dlaczego tak jest? Zapytałam o to kilka kobiet z mojego otoczenia. Wszystkie są po 30., mają przyjaciółki i, jak się okazało, prawie nie mają wspólnych zdjęć.

Ewa, 39-latka nie zastanawiała się nad odpowiedzią ani sekundy. - Jak już się widzimy z moją Anką, to tyle gadamy, że nawet nam do głowy nie przychodzi zrobienie zdjęcia. Cieszymy się wyskubanym czasem, bo w tym całym dorosłym życiu bardzo trudno o to. Rozmawiamy ze sobą codziennie na komunikatorze, ale to nie to samo. Do tego mieszkamy w innych miastach. Niedaleko, ale to urasta do sporego problemu jeśli chodzi o synchronizację kalendarzy. Ale faktem jest, że przydałoby się nam więcej zdjęć. To pamiątki. Zawsze fajnie mieć zachowane w ramce wspomnienia - mówi.

Karolina oburza się pytaniem o to, czy w swojej galerii ma jakieś niedawno zrobione zdjęcia z przyjaciółkami. - Przyjaźń nie jest na pokaz. Ja nie muszę wstawiać w social media zdjęć z moich babskich wypadów, żeby świat to lajkował lub nie. To jest bardzo intymna strefa dla mnie. Mogę pokazać swoje kreacje, jakieś relacje z podróży. Ale nie czuję potrzeby dzielić się z obserwatorami tym, czy jestem z moimi ziomkami na wyjeździe na przykład albo że wyszłyśmy razem do kina. Mamy paczkę, jest nas cztery kobietki. Zawsze jest wesoło, po co psuć takie momenty na wyciąganie telefonu i szczerzenie się do aparatu? Mi się wręcz wydaje, że to właśnie jest jeszcze bardziej wyjątkowe, skoro nie ma po naszych eskapadach żadnych śladów. To ściśle tajne - śmieje się.

Gabriela sprawdziła, kiedy ostatni raz zapozowała do selfie ze swoją przyjaciółką, Magdą. To był rok 2018. - Niedobrze to wygląda. Faktycznie, widujemy się, spacerujemy, umawiamy się na zakupy, chodzimy do knajp, a fotek nie mamy żadnych. My się doskonale wtedy bawimy, świat nie istnieje, może dlatego żadna z nas nie schodzi na ziemię, żeby zrobić coś tak prostego jak wspólna fota. Nie wiem. Ale jak teraz o tym myślę, to przecież nie wiemy, co życie przyniesie. Czy któraś z nas nie zachoruje, nie będzie mieć wypadku. Chciałabym wtedy mieć zdjęcie. I na starość pokazać moim wnukom, jaką wspaniałą mam przyjaciółkę. Koniecznie musimy to zmienić - mówi zadumana.

Strefa prywatna, ale warta uwiecznienia

W vox.com w zeszłym roku ukazał się artykuł o zjawisku "presji performatywnej", czyli tendencji do publikowania zdjęć w social mediach po to, aby udowodnić coś innym: że dobrze sobie radzimy, że robimy karierę, że podróżujemy itd. W tym kontekście brak śladów w sferze internetu o tym, czy i jakich przyjaciół mamy wypada bardzo dobrze. Podobnie dobrze relacje offline prezentują się w badaniu opublikowanym na łamach National Library of Medicine, gdzie wykazano, że bliskość w relacjach offline (np. przyjaciele, z którymi masz realny kontakt) jest powiązana z mniejszym ryzykiem problemów psychicznych, niezależnie od tego, jak często wspólne chwile są publikowane online. To sugeruje, że obecność lub brak zdjęć nie jest wskaźnikiem prawdziwej relacji - liczy się jakość kontaktów poza mediami społecznościowymi.

Mimo wszystko warto chyba czasem podczas intensywnego spotkania z przyjaciółką, z którą dawno się nie widziałyśmy, wyciągnąć choć na chwilę telefon i pstryknąć choć jedno zdjęcie. Bo choć nie chcemy tej myśli wypowiadać na głos, nasz wspólny czas nie jest nielimitowany. Niech te dobre chwile zostawiają po sobie ślad także poza naszymi wspomnieniami.

