Jesienna chandra wymysłem, czy realnym zagrożeniem?

Ciemność za oknem, deszcz, wiatr i niska temperatura. Po tygodniach pełnych słońca, lato zdecydowanie się zakończyło, a nadeszła jesień, która często jest nielubianym przez wiele osób okresem. Dzieje się to nie bez powodu, wszak takie zjawiska zewnętrzne działają niekorzystnie na nasze samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Zjawisko jesiennej chandry, często jest bagatelizowane i sprowadzane do złego humoru. Czy rzeczywiście tak jest? Niekoniecznie. W większości przypadków objawy sezonowego zaburzenia afektywnego (SAD) pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimą i ustępują w cieplejsze dni wiosny i lata. Rzadziej osoby z odwrotnym typem zaburzeń doświadczają objawów rozpoczynających się wiosną lub latem. W obu przypadkach objawy mogą początkowo być łagodne i nasilać się wraz z upływem sezonu.

Osoby dotknięte SAD zaczynają odczuwać apatię, smutek lub przygnębienie przez większość dnia. Wiąże się to także z utratą zainteresowania czynnościami, które kiedyś sprawiały przyjemność, niskim poziomem energii i poczuciem ospałości. Osoby te mają także problemy z nadmiernym spaniem, odczuwaniem głodu węglowodanów, przejadaniem się i przybieraniem na wadze. Często towarzyszy im problem z utrzymaniem koncentracji, a wszystko to wywołuje finalnie poczucie beznadziei, bezwartościowości lub winy.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest to normalne, że zdarzają się dni, kiedy czujemy się przygnębieni. Ale jeśli czujemy się w taki sposób przez kilka dni i nie możemy się zmotywować do wykonywania czynności, które zazwyczaj sprawiają przyjemność, należy jednak skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne, jeśli nastąpiły zmiany w jakości snu i apetytu, a także pojawiło się sięganie po alkohol w poszukiwaniu pocieszenia lub relaksu.

Stan pomiędzy. "Jesienny lęk" może przerodzić się w SAD?

Kiedy jesteśmy w stanie poradzić sobie sami z obniżonym nastrojem jesienią? 123RF/PICSEL

Jeżeli jednak nie jest to jeszcze stan, który wymaga interwencji lekarza i tak warto przyjrzeć się temu, jak się czujemy, wszak jesień to nie tylko latte z dyniowym syropem i przytulne swetry.

Wiele osób zmaga się z huśtawką nastrojów i zmartwieniami, często bagatelizując znaczenie dbania o siebie. Jeśli ostatnio odczuwamy większy stres, brak motywacji i ogólnie obniżony nastrój, możemy doświadczać tego, co psychologowie nazywają także "lękiem jesiennym".

W przypadku tego stanu zwykle możemy poradzić sobie z niedogodnościami i sami poprawić jakość życia bez interwencji lekarza.

Naukowcy nie znaleźli jeszcze pełnej odpowiedzi na pytanie, co dokładnie powoduje to uczucie, ale prawdopodobnie jest to złożony zestaw czynników. Ważnym krokiem w radzeniu sobie z jesiennym lękiem jest zidentyfikowanie unikalnych czynników wyzwalających i zajęcie się źródłami negatywnych emocji, zanim zaczną być przytłaczające.

Co wpływa na jesienną chandrę i lęk jesienny?

Jak odróżnić jesienną chandrę od objawów choroby? 123RF/PICSEL

Jednym z określonych przez naukowców czynników jest słońce, a raczej jego brak.

"To bardzo symboliczne, jak zmienia się pogoda i jak odzwierciedla to nasz nastrój" - mówi Georgia Alker, konsultantka w Treehouse Wellbeing and Counselling w rozmowie z BBC.

Twierdzi ona w rozmowie, że im mniej czasu spędzamy na słońcu, tym mniej serotoniny, a więcej melatoniny produkuje nasze ciało, czyli hormonów wpływających na nastrój i sen. To może powodować uczucie zmęczenia i odizolowania.

Brak naturalnego światła, zmusza nas także do używania sztucznego oświetlenia, które finalnie męczy nasze oczy i powoduje, że odczuwamy ogólne przeciążenie i zmęczenie.

Wpływ na takie samopoczucie może mieć też zmiana stylu życia. Kiedy nasz jesienny harmonogram staje się bardziej napięty, a słodkie letnie wakacje, już dawno się skończyły, mamy tendencję do brania na siebie większej liczby projektów i obowiązków.

Jednocześnie ciągłe uczucie zmęczenia utrudnia nam dbanie o siebie. To tworzy błędne koło. Możemy chcieć rzadziej wychodzić z domu, mniej ćwiczyć i być bardziej skłonni do odwoływania planów.

Niższa temperatura powietrza też nie zachęca do przebywania na zewnątrz, a uczucie zimna może jeszcze bardziej spinać nasze mięśnie i finalnie prowadzić do poczucia stresu oraz wiecznego napięcia psychicznego.

Triki na jesienny lęk i chandrę. Zadbaj o siebie z każdej strony

Spacer, trening a może relaks na łonie natury? Ulubiona aktywność może pomóc uporać się z nadmiarem bodźców 123RF/PICSEL

Chociaż przyczyny jesiennej chandry należą do najróżniejszych, na szczęście istnieje wiele prostych i skutecznych metod walki z nią. Włączenie do codziennej rutyny kilku sezonowych aktywności związanych z dbaniem o siebie pozwoli odkryć różne zainteresowania, uczucia i energie, co finalnie pomoże przetrwać jesienny sezon w dobrostanie.

Niektórzy sugerują, że trzeba w pełni cieszyć się tą porą roku - przez co mają na myśli zadbanie o przytulność.

Wiele osób w pierwszej kolejności poleca wziąć gorącą kąpiel, zapalić świece i spędzić choć kilka wieczorów pod ciepłym kocem w cieple i blasku świec. Koncepcja "romantyzowania" chłodniejszych miesięcy zyskała popularność także na TikToku, gdzie można obejrzeć filmiki przedstawiające migoczące świece i parujące gorące napoje, czy dania, które sycą i rozgrzewają w deszczowy dzień.

Stworzenie takiej atmosfery we własnym domu, daje poczucie bezpieczeństwa, ciepła i przytulności, co znacznie obniża poziom lęku i stresu.

To także wpisuje się w trik stworzenia rutyny. Dlaczego to tak ważne? Rutyna, czyli świadomość, że doskonale wiemy, co następuje po sobie, także wspiera poczucie naszego bezpieczeństwa i pewności, że wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Dobrym początkiem jest skupienie się na rzeczach, na które mamy wpływ: godziny pobudki i snu, czas na zdrowe posiłki i zdrowe aktywności.

Zdrowe aktywności łączą się z kolejnym trikiem, nieco na przekór temu, co serwuje nam jesień. Jeżeli tylko nie pada, powinniśmy korzystać z możliwości przebywania na świeżym powietrzu, a już szczególnie wykorzystywać w pełni każdy słoneczny, jesienny dzień.

Spacer na świeżym powietrzu może pomóc pobudzić układ odpornościowy, obniżyć poziom stresu i złagodzić problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak lęk i depresja. Dodatkowo spędzanie czasu na łonie natury wyostrza nasze zdolności poznawcze.

Sport i regularne treningi także się do tego przyczyniają, zwłaszcza gdy możemy taką aktywność pogodzić z przebywaniem na świeżym powietrzu. Choć niekiedy zmotywowanie się do wyjścia na zewnątrz w celu wykonania treningu może okazać się najtrudniejszym punktem całego przedsięwzięcia, to naprawdę warto.

Skorzysta na tym nasz układ odpornościowy, a także ciało zacznie wydzielać większą ilość endorfin, co może utrzymać lepszy humor przez długie godziny.

Może to czas na nowe hobby?

Nowe hobby jesienią może okazać się doskonałym pomysłem na podniesienie swojego nastroju Canva Pro INTERIA.PL

Jesień to dobry moment, żeby rozpalić w sobie nowe zainteresowanie. Wejście w strefę nauki pomoże poczuć się pewniej i bardziej świadomie, uzupełniając poziom energii nawet w najbardziej pochmurne dni.

Dbanie o siebie to przede wszystkim robienie tego, co sprawia nam radość - czy to oglądanie ulubionego serialu, czytanie dobrej książki, czy granie w gry planszowe z przyjaciółmi, gdy za oknem pada deszcz.

Jesień to okres, gdzie powinniśmy pozwolić sobie odczuwać swoje emocje bez poczucia winy i osądzania, ważna jest też akceptacja wahań nastroju przy jednoczesnej motywacji, by temu w pełni nie ulegać.

Dieta, która może zmienić wiele. Popraw swoją odporność

Świece, rozgrzewające napoje i ulubiona muzyka? Tak możesz pokochać jesień 123RF/PICSEL

Choć dieta przeważnie łączy się z dbaniem o swoje zdrowie fizyczne, ma też wpływ na naszą psychikę. Wszystko związane jest z ogólnym samopoczuciem i odpornością, która jest jesienią wystawiona na ciężką próbę.

Gdy dopadnie nas zmęczenie, chandra lub lęk, zadbajmy przede wszystkim o jakość posiłków i ich smak.

Dieta poprawiająca nastrój powinna być bogata w węglowodany złożone (np. płatki owsiane, pełnoziarnisty chleb i makaron, kasze). Warto również sięgnąć po produkty, które pomogą nam podnieść poziom hormonów szczęścia: banany, gorzką czekoladę, orzechy czy awokado.

Bardzo ważne jest dostarczanie organizmowi niezbędnych witamin i makroskładników wraz z dietą. Podstawą będzie zatem spożywanie różnorodnych warzyw, owoców i kiszonek, które wspierają prawidłową pracę mikrobiomu w naszych jelitach.

Dieta, dzięki której poprawimy sobie nastrój i zniwelujemy objawy jesiennego przygnębienia, musi być przede wszystkim sycąca i rozgrzewająca. Sięgajmy po gęste, pożywne zupy-kremy, jak chociażby ten wykonany z dyni, dbajmy o regularność posiłków, urozmaicajmy codzienne dania rozgrzewającymi przyprawami.

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 151: Małgorzat Serafin INTERIA.PL