Spis treści: Impulsywność czy wcześniej przygotowany plan? Stres czy umiejętne regulowanie emocji? Skupienie na zabawie czy poświęcanie się obowiązkom? Konfliktowość czy empatia? Stagnacja czy chęć nauki i poznawania nowych ludzi? Pesymizm czy optymizm?

Impulsywność czy wcześniej przygotowany plan?

Podejmowanie decyzji pod wpływem impulsu i silnych emocji wiąże się z młodszym wiekiem mentalnym. Z kolei postępowanie według ściśle przygotowanego planu to domena osób bardziej dojrzałych, a nawet starszych mentalnie niż wskazuje na to metryka. Wystarczy jednak od czasu do czasu pozwolić sobie na większą spontaniczność, by nieco się odmłodzić i żyć chwilą, bez obaw o przyszłość.

Stres czy umiejętne regulowanie emocji?

Łatwe wpadanie w gniew, silne emocje i brak umiejętności ich regulowania to charakterystyczne zachowanie osób niedojrzałych mentalnie. Nawyki, które kojarzymy raczej z nastolatkami czy młodymi dorosłymi, zdarzają się jednak nawet osobom w średnim wieku lub jeszcze starszym. Na dojrzały wiek mentalny wskazuje z kolei opanowanie i umiejętność radzenia sobie ze stresem, a także świadomość własnych emocji.

Skupienie na zabawie czy poświęcanie się obowiązkom?

Osoby czujące się na młodsze, niż wskazuje na to metryka, często skupiają się na zabawie i przyjemnościach. Pragną cieszyć się chwilą i wykorzystywać każdy dzień. Z kolei osoby mentalnie starsze myślą głównie o obowiązkach i codziennej rutynie, co bywa bardzo przytłaczające. Warto wiedzieć, że nasze podejście może być różne bez względu na sytuację życiową. Dla przykładu - rodzice dwójki małych dzieci, którzy budują dom, mogą być mentalnie młodzi - pomiędzy natłokiem obowiązków wciąż mogą cieszyć się życiem, wygospodarować czas na przyjemności czy czerpać radość z samodzielnego remontowania mieszkania. Z kolei 25-latek bez rodziny i zobowiązań może czuć się o wiele bardziej przytłoczony życiem mimo relatywnie znacznie mniejszej liczby obowiązków. Wszystko zależy od nastawienia i psychiki.

Konfliktowość czy empatia?

Osoby młodsze mentalnie mają tendencję do obrażania się za wszelką krytykę, konfliktowości i ignorowania punktu widzenia innych osób. Lubią być w centrum zainteresowania i własne problemy postrzegają jako najważniejsze. Na drugiej szali znajduje się empatyczne podejście do innych ludzi, zdolność słuchania i gotowość do pójścia na kompromis. Równie ważny element dojrzałego wieku mentalnego to umiejętność przyznawania się do błędów.

Wiek mentalny można określić na podstawie popularnych nawyków. Np. zamartwianie się i niechęć do zmian są charakterystyczne dla starszego wieku mentalnego 123RF/PICSEL

Stagnacja czy chęć nauki i poznawania nowych ludzi?

Ciekawość świata, chęć podejmowania nowych wyzwań, dążenie do rozwoju i nauki mimo wieku i osiągniętego statusu społecznego to charakterystyczne nawyki ludzi młodych duchem. Dla nich nie ma barier ani rzeczy niemożliwych. Nie przejmują się porażką, ale cieszą z odkrywania nowych rzeczy czy doznań. Równie chętnie poznają nowych ludzi, a relacje towarzyskie są dla nich okazją do lepszego poznania siebie.

Z kolei osobom starszym mentalnie nie przeszkadza stagnacja. Nie lubią zmian, a konieczność wyjścia ze strefy komfortu wiąże się u nich ze sporym stresem. Często uważają, że skoro osiągnęły w życiu najważniejsze cele, to teraz powinny mieć przede wszystkim spokój.

Pesymizm czy optymizm?

"Młode dusze" cechuje niekończący się optymizm i wiara we własne możliwości. Dla nich szklanka jest zawsze do połowy pełna, a nawet największe problemy da się w końcu pokonać. Starszy wiek mentalny wiąże się zaś z częstszym zamartwianiem się, analizowaniem i pesymistycznym nastawieniem do życia.

