Spis treści: Próbuje cię przypadkiem dotknąć Zmienia zachowanie w twojej obecności Interesuje się twoimi problemami Zerka na ciebie ukradkiem i szybko odwraca wzrok Szuka pretekstu, by być blisko ciebie Próbuje zrobić na tobie wrażenie Zaczepia cię w mediach społecznościowych Bywa zazdrosny

Próbuje cię przypadkiem dotknąć

Jeśli mężczyźnie podoba się jakaś kobieta, często podświadomie szuka kontaktu fizycznego. W czasie rozmowy, np. podczas gestykulacji, może niby przypadkowo dotknąć twojego ramienia albo dłoni. To charakterystyczny męski nawyk, który służy zwiększeniu bliskości, nawet mimo pozornej obojętności czy traktowania cię jak zwykłej koleżanki.

Zmienia zachowanie w twojej obecności

Jeśli mężczyzna jest duszą towarzystwa i w większej grupie opowiada dowcipy, głośno się zachowując, a kiedy dołączasz do grona, staje się cichy i mniej pewny siebie, możesz podejrzewać, że bardzo mu się podobasz. Takie zmiany w zachowaniu świadczą o tym, że mężczyzna szuka aprobaty w twoich oczach, nie chce cię urazić albo próbuje przedstawić się w najlepszym świetle.

Interesuje się twoimi problemami

Przy kobiecie, która mu się podoba, mężczyzna często wchodzi w rolę rycerza na białym koniu. Jeśli więc twój kolega interesuje się twoimi problemami i za wszelką cenę stara ci się pomóc, nawet kosztem wolnego czasu i pieniędzy, możesz być pewna, że darzy cię większym uczuciem niż podejrzewasz.

Zerka na ciebie ukradkiem i szybko odwraca wzrok

Ukradkowe zerkanie na kogoś to charakterystyczna oznaka, że druga osoba wydaje się nam atrakcyjna. Często nawet podświadomie wciąż na nią patrzymy, podziwiając oczy, uśmiech, rysy twarzy czy gestykulację. Mężczyźni często obserwują w ten sposób kobiety, które bardzo im się podobają. Jeśli to zauważysz, a facet od razu odwróci wzrok, możesz być pewna, że jest tobą zainteresowany. Po prostu wciąż stara się to ukryć.

Szuka pretekstu, by być blisko ciebie

Zauroczony kobietą mężczyzna często szuka powodów, by być jak najbliżej. Może próbować dołączyć do grona twoich znajomych albo chodzić na kawę w biurze w tym samym momencie co ty. Jeśli sytuacja się powtarza, możesz być pewna, że to nie jest tylko przypadek albo zbieg okoliczności. Najprawdopodobniej wkrótce odważy się wprost zapytać, czy się z nim nie umówisz.

Zainteresowany kobietą mężczyzna dąży do częstych interakcji i próbuje zrobić dobre wrażenie 123RF/PICSEL

Próbuje zrobić na tobie wrażenie

Mężczyźni zainteresowani konkretną kobietą, starają się jej zaimponować i pokazać z jak najlepszej strony. Jeśli bardzo im na kimś zależy, są w stanie wiele zrobić. Uwielbiasz muzykę jazzową? Zapoznają się z najlepszymi płytami, by mieć o czym z tobą rozmawiać. Chodzisz na siłownię? Też zaczną trenować, by pokazać, że również zależy im na zdrowym stylu życia i kształtowaniu sylwetki. Jeśli w twoim otoczeniu nagle pojawia się mężczyzna, który przypomina spełnienie twoich marzeń, wkrótce możesz liczyć na owocny związek.

Zaczepia cię w mediach społecznościowych

Kontakt poprzez media społecznościowe umożliwiają niezobowiązujące relacje. Dla wielu mężczyzn to najlepszy sposób, by nawiązać kontakt bez stresu i obaw o odrzucenie. Męskie sygnały sympatii są tutaj jednak równie subtelne. Zaczyna się od zaproszenia do grona znajomych, a potem lajkowania i komentowania każdej udostępnionej przez ciebie treści. Taki "fan" twojego profilu jest po prostu mocno tobą zauroczony.

Bywa zazdrosny

Lekka zazdrość to charakterystyczny objaw głębszych uczuć. Jeśli twój kolega czy znajomy nagle zaczyna nerwowo reagować na twoje historie dotyczące randek czy spotkań z innymi mężczyznami, możesz podejrzewać, że bardzo mu się podobasz.

