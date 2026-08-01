Spis treści:
- Najpierw zobaczyłaś LISA
- Najpierw zobaczyłaś BRAMĘ
- Najpierw zobaczyłaś CIEŃ CZŁOWIEKA
- Najpierw zobaczyłaś LABIRYNT
- UWAGA:
Nie wszystko w nas jest światłem i to zupełnie w porządku. Czasem to właśnie nasze "ciemniejsze" cechy mówią najwięcej o tym, kim jesteśmy. Jeśli masz odwagę spojrzeć głębiej, ten test pokaże ci twoją mniej oczywistą stronę. Możliwe, że odkryjesz coś, co wiele wyjaśni.
Uwaga: ta psychozabawa nie ma wskazywać "wad", lecz skłonności, które czasem po prostu utrudniają życie.
Najpierw zobaczyłaś LISA
Jeśli wybrałeś lisa, jesteś osobą sprytną, czujną i bardzo dobrze odnajdującą się w zmiennych sytuacjach. Potrafisz analizować i działać strategicznie, zamiast działać impulsywnie. Możliwe, że nie odsłaniasz wszystkiego od razu i wolisz obserwować, zanim podejmiesz decyzję. Twoją siłą jest inteligencja i zdolność przystosowania.
Masz bystry umysł i szybko analizujesz sytuacje. Gdy czujesz się niepewnie, możesz jednak zacząć nadmiernie kontrolować ludzi lub wydarzenia.
Twoim cieniem jest potrzeba kontroli.
Najpierw zobaczyłaś BRAMĘ
Jeśli wybrałeś bramę, stoisz u progu czegoś nowego. To może być decyzja, zmiana albo etap, który dopiero się zaczyna. Masz w sobie gotowość, by zrobić krok naprzód, nawet jeśli jeszcze nie wszystko jest jasne. Twoją siłą jest odwaga do wchodzenia w nieznane.
Nie lubisz rozczarowań, dlatego ostrożnie podchodzisz do nowych ludzi i wyzwań.
Twoim cieniem jest zamykanie się na szanse.
Najpierw zobaczyłaś CIEŃ CZŁOWIEKA
Jeśli wybrałeś cień człowieka, jesteś osobą, która - świadomie lub nie - mierzy się z głębszymi warstwami swojej osobowości. Masz dostęp do emocji i mechanizmów, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. To może oznaczać dużą wrażliwość, ale też ogromny potencjał do rozwoju. Twoją siłą jest zdolność do introspekcji i poznawania siebie.
Dużo myślisz o tym, jak odbierają cię inni. To pomaga ci zachować wrażliwość, ale czasem prowadzi do nadmiernego analizowania.
Twoim cieniem jest przejmowanie się opiniami innych.
Najpierw zobaczyłaś LABIRYNT
Jeśli wybrałeś labirynt, jesteś w trakcie poszukiwania odpowiedzi, sensu albo właściwej drogi. Twoje życie może być pełne zakrętów, ale to właśnie one prowadzą cię do głębszego zrozumienia siebie. Masz w sobie cierpliwość i wytrwałość, które pozwolą ci dotrzeć do celu. Twoją siłą jest determinacja i gotowość do odkrywania.
Zanim podejmiesz decyzję, rozważasz wiele możliwości. To dar, ale pod presją może prowadzić do odwlekania działań.
Twoim cieniem jest nadmierne rozmyślanie.
UWAGA:
Ważna uwaga na koniec: Pamiętaj: to zabawa inspirowana klasycznymi testami percepcji. Wynik nie jest diagnozą psychologiczną, ale może być ciekawym pretekstem do zastanowienia się nad sobą. Prawdziwa interpretacja tych testów wymaga wieloletniego przeszkolenia i konkretnego systemu kodowania odpowiedzi (np. system Exnera), a nie intuicyjnych skojarzeń typu "co to przypomina". Traktuj to jako ciekawostkę, nie jako opis siebie.
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