W końcu wolne, a tobie się nic nie chce? Czym jest functional freeze?

PsychoDoc (zespół psychologów) wyjaśnia w jednym wpisów na swoim blogu, że functional freeze to w tłumaczeniu na język polski - zamrożenie funkcjonalne. To stan, w którym nasze ciało i psychika przechodzą w tryb przetrwania. Nieświadomie zaczynamy oszczędzać naszą energię i minimalizujemy wszelkie działania. Niby mamy urlop, czas na relaks lub nadrobienie różnych zaległości, czy też spotkań z bliskimi, jednak zamiast tego popadamy w letarg. Wolimy zostać w łóżku, scrollować media społecznościowe i na nic nie mamy ochoty, a zajęcia taneczne, na które tak bardzo chcieliśmy się udać, nie są już interesujące. Siedzimy bez energii, a rzeczy, które dotychczas sprawiałyby nam radość, już tego nie robią. Moglibyśmy wykorzystać ten czas na egzotyczny wyjazd, jednak domowe zacisze, wydaje się bardziej koić nasze samopoczucie.

Zazwyczaj do takiego stanu dochodzi, gdy nasz organizm przechodzi w mechanizm obronny, który mógł pomóc niegdyś lub próbuje to zrobić obecnie, aby uporać się z silnym stresem. Może dotyczyć do sytuacji z różnych obszarów - od problemów w pracy, przez rozstania, aż po żałobę. Dzieje się tak, gdy coś, co się wydarzyło, przerosło nasze możliwości poradzenia sobie z tym. Układ nerwowy może wybrać wtedy trzy opcje: walkę, ucieczkę lub właśnie zamrożenie.

Co ciekawe, takie zjawisko może nie być dostrzegalne przez nasze środowisko. Zamrożenie nie oznacza, że przestajemy rozmawiać, pracować, czy też się śmiać. Jest to pustka, którą odczuwamy w środku. Niby jesteśmy, a jednak nas nie ma - duchem jesteśmy nieobecni. Niestety długoterminowo może przeszkadzać, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Dodatkowo może obniżyć naszą decyzyjność, nawet tak prostym wyborze, jak zorganizowanie wakacji.

Zamiast korzystać z urlopu, wolisz nic nie robić? To może być system obronny Canva Pro INTERIA.PL

Jak objawia się "zamrożenie funkcjonalne"?

Functional freeze może wyglądać bardzo zwyczajnie i to właśnie dlatego tak łatwo je przeoczyć. Nasze ciało jest spięte, kark sztywny, głowa boli, a żadna tabletka nie pomaga. Zmęczenie nie znika, nawet jeśli się wyśpimy. Trudno się skupić, a jeszcze trudniej podjąć decyzję. Czujemy się jakby "odcięci" od własnych emocji i ciała. Niby funkcjonujemy, ale wszystkiemu przyglądamy się, jakby przez szybę. Często pojawia się też wewnętrzne przekonanie, że nie wolno nam się zatrzymać - trzeba być silnym, nie sprawiać kłopotu, robić swoje i nie marudzić. Radość? Urlop? Odpoczynek? To dla innych.

Ten stan potrafi przeniknąć każdą część życia. W relacjach nabieramy dystansu, trudno komukolwiek zaufać, a bliskość sprawia opór. W pracy popadamy albo perfekcjonizm i spięcie, albo ciągłe odkładanie spraw na potem, bo ciało i umysł nie mają siły się za nic zabrać. Dla wielu osób taki sposób funkcjonowania to "normalka" i dopiero w terapii okazuje się, że ten cichy, przewlekły stan wpływa na wszystko - od emocji, przez zdrowie, aż po relacje.

Jak sobie radzić z "functional freeze"?

Psycholożka holistyczna Dr. Nicole LePera, znana z konta @selfhealers.circle, porusza temat funkcjonalnego zamrożenia i jego źródeł. Według niej jednym z głównych powodów, dla których "zamieramy", jest przytłoczenie - kiedy wydarzenia wokół nas stają się zbyt intensywne, ciało może zareagować "wyłączeniem".

To może się dziać zwłaszcza wtedy, gdy przypominamy sobie trudne, bolesne doświadczenia z przeszłości. Jeśli kiedyś nie mieliśmy przestrzeni na to, by zareagować - uciec, walczyć czy po prostu wyrazić emocje. Nasz układ nerwowy nauczył się wtedy innego rozwiązania: odcięcia.

Przewlekły stres także może prowadzić do zamrożenia. Kiedy żyjemy w ciągłym napięciu, organizm nie wytrzymuje i wchodzi w tryb przetrwania. Zamiast działać, po prostu "zastyga".

Czasem ten stan to efekt wielokrotnie odczuwanego braku wpływu np. w dzieciństwie. Dotyczy to otoczenia, gdzie nie było przestrzeni na bunt, sprzeciw czy autentyczność. Wtedy zamrożenie staje się automatyczną, wyuczoną reakcją.

Poczucie bezsilności może być sygnałem alarmującym. Nie ignoruj go Canva Pro INTERIA.PL

Jak poradzić sobie z "zamrożeniem"?

Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że znajdujemy się w stanie zamrożenia funkcjonalnego i zaakceptowanie tego. Następnie powinniśmy spróbować ponownie nawiązać kontakt z ciałem, w czym mogą pomóc metody oddechowe. Jedna z technik to "4-7-8", bierzemy wdech na 4 sekundy, wstrzymujemy na 7 i wydychamy przez 8. Głębokie, świadome i powolne oddechy pozwolą uspokoić zestresowany układ nerwowy. Zbawienny wpływ na nasze samopoczucie może mieć też ruch fizyczny. Nie musi to być nic nadzwyczajnego, wystarczy zwykły spacer, czy kilka minut tańca.

Następny krok to skupienie się na chwili obecnej np. poprzez techniki uziemienia. Jedną z nich jest nazwanie:

pięciu rzeczy, które widzimy,

czterech rzeczy, które czujemy,

trzech, które słyszymy,

dwóch zapachów, które czujemy,

jednego smaku, który sobie wyobrażamy.

Wykonujmy i doceniajmy małe, wyznaczone zadania - wykonanie telefonu, czy też wieczorne spa w domu. Każdy czyn to mały postęp. Powinniśmy też definiować i nazywać nasze emocje, co może dać poczucie, że bardziej rozumiemy, co się z nami dzieje w danym momencie. Istotne jest również tworzenie rutyny, która pomoże zmniejszyć przytłoczenie ilością zadań i poczuć się stabilniej.

Gdy czujemy się przytłoczeni, warto porozmawiać z kimś bliskim Canva Pro INTERIA.PL

Warto zwrócić uwagę na to, jak się do siebie zwracamy. Zamiast wpajać sobie, że z czymś sobie nie damy rady, lepiej okazywać sobie większe wsparcie. Negatywne zwroty lepiej zamienić na te wyrozumiale np. "podążam własnym tempem i to jest okej". Jednym z kroków jest też rozmowa z bliskimi, być może inny punkt widzenia doda nam otuchy w trudnych chwilach. Na koniec warto uświadomić sobie, że na wyjście z "zamrożenia" potrzeba trochę czasu i cierpliwości - każdy krok się liczy. Jeżeli jednak czujemy, że nie dajemy sobie z tym rady na własną rękę, to warto zwrócić się do specjalisty, który pozwoli określić i dokładnie zdiagnozować, z czym się borykamy.

