Dlaczego śpimy pod kołdrą nawet w upały?

Potrzeba otulenia się do snu wynika bezpośrednio z naszej fizjologii. Wieczorem temperatura ciała naturalnie spada, co daje mózgowi sygnał, że czas odpocząć. Prawdziwa zmiana zachodzi jednak w fazie REM, czyli wtedy, gdy mamy najwięcej snów.

W tej fazie nasz organizm na chwilę przestaje sam kontrolować swoją temperaturę i dostosowuje ją do otoczenia. Dr Michael Grandner z Uniwersytetu w Arizonie wyjaśnia, że nawet cienkie przykrycie działa jak izolacja. Chroni nas przed wyziębieniem nad ranem, kiedy temperatura na zewnątrz spada, dzięki czemu nie budzimy się gwałtownie ze snu.

Czy wystawienie stopy spod kołdry pomaga zasnąć? 123RF/PICSEL

Kołdra działa jak uścisk i łagodzi stres

Drugi powód leży w naszej psychice. Delikatny nacisk pościeli na skórę wywołuje stymulację głębokim uciskiem. Ten fizyczny kontakt daje mózgowi sygnał, że jesteśmy bezpieczni, co pomaga nam się wyciszyć i zregenerować.

Potwierdzają to badania szwedzkich naukowców z Uniwersytetu w Uppsali. Wykazali oni, że u osób śpiących pod lekkim dociążeniem poziom melatoniny (hormonu snu) wzrasta o około 30%. Taki delikatny nacisk pomaga też obniżyć poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Kołdra działa na nas trochę jak uścisk bliskiej osoby. Bez niej podświadomie możemy czuć się niespokojnie, co utrudnia zasypianie po intensywnym dniu.

Jeden prosty trik sprawia, że śpisz lepiej

Nie bez znaczenia jest też nawyk. Od niemowlęcia jesteśmy przyzwyczajani do spania pod kocykiem czy kołderką. Nasz mózg przez lata nauczył się kojarzyć przykrycie z bezpieczeństwem i porą na sen. Kiedy próbujemy zasnąć bez niego, po prostu czujemy się nieswojo.

Jak więc pogodzić potrzebę bezpieczeństwa z chłodem? Wielu z nas intuicyjnie wystawia jedną stopę poza kołdrę. Dr Natalie Dautovich z National Sleep Foundation wyjaśnia, że to świetny sposób na schłodzenie organizmu. Na stopach i dłoniach znajdują się specjalne połączenia naczyń krwionośnych, które bardzo sprawnie oddają ciepło. Wystawienie stopy pomaga obniżyć temperaturę całego ciała, podczas gdy reszta nas pozostaje bezpiecznie otulona.

Następnym razem, gdy w gorącą noc będziesz naciągać na siebie kołdrę, pamiętaj - to nie dziwactwo, ale naturalna potrzeba twojego organizmu. Wystaw stopę, odetchnij głęboko i śpij spokojnie.

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