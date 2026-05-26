Wiele związków rozpada się z tego powodu. Tak uchronisz się przed rozstaniem

Magdalena Kowalska

Psychologowie i terapeuci od lat próbują odkryć sekret wieloletnich związków. Jak to jest, że niektóre pary są z sobą do końca życia, a inne rozwodzą się po roku czy pięciu latach? Można mówić o zgodności charakterów, podobnych pasjach czy udanym życiu intymnym. Jednak obserwacje i rozmowy z parami z wieloletnim stażem mówią co innego. Kluczem do sukcesu w związku często okazują się codzienne drobiazgi.

Starsza para w objęciu, mężczyzna całuje kobietę w głowę, uśmiechają się, jesienny krajobraz w tle.
W czym tkwi sekret związków na całe życie? Dla wielu osób to może być zaskakujące

Spis treści:

  1. Ignorowanie wad partnera, które nie są dla nas kluczowe
  2. Kupowanie kwiatów i prezentów bez okazji
  3. Wkładanie naczyń do zmywarki i nastawianie prania
  4. Częste przytulanie się
  5. Umiejętność żartowania
  6. Zakaz porównywania i oceniania
  7. Mówienie komplementów
  8. Sprawiedliwy podział obowiązków
  9. Wybaczanie
  10. Intymność i randki

Ignorowanie wad partnera, które nie są dla nas kluczowe

Nie ma ludzi idealnych - im szybciej uświadomisz sobie, że partner nie służy od zaspokajania wszystkich potrzeb, nie musi się na wszystkim znać ani czytać ci w myślach, tym lepiej. Ważne, by zgadzać się w najważniejszych kwestiach i zwyczajnie się lubić. Nie warto też kruszyć kopii o drobiazgi - energię lepiej zostawić na konstruktywną krytykę i rozmowy na ważniejsze tematy.

Kupowanie kwiatów i prezentów bez okazji

Nic tak nie podkręca atmosfery związku jak dawanie sobie nawzajem prezentów bez okazji. Nie chodzi o drogie materialne rzeczy, ale proste gesty - kwiaty, ulubiony smakołyk, bilet do kina na film, o którym już wcześniej wspominała druga osoba. To oznaka, że wciąż jesteście dla siebie ważni.

Wkładanie naczyń do zmywarki i nastawianie prania

Wiele związków rozpada się z powodu przysłowiowych brudnych skarpetek. Niestety, ale ciągłe sprzątanie po drugiej osobie może zabić nawet najsilniejsze uczucie, a przynajmniej mocno wygasić ogień miłości. Zwłaszcza, jeśli jeden z partnerów jest bałaganiarzem, a drugi pedantem. Dbanie o to, co dla drugiej osoby jest ważne, to fundament wieloletniego związku.

Częste przytulanie się

Nawet jeśli w związku mocno iskrzy, a kłótnie są na porządku dziennym, to kluczowa jest bliskość fizyczna. Im częściej się przytulacie, tym mniejsze ryzyko rozstania. Dotyk nie tylko obniża poziom kortyzolu i napięcie, ale stymuluje też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu bliskości i przywiązania.

Umiejętność żartowania

Poczucie humoru uratowało już niejeden związek. Im częściej śmiejecie się z niepowodzeń, kłopotów i samych siebie, tym większa szansa na dobry i zgodny związek. W życiu czasem może uratować nas jedynie solidna porcja śmiechu i dystans do samych siebie.

Warto często powtarzać partnerowi, że wspólnymi siłami pokonacie każdą przeszkodę
Poczucie humoru i dystans do siebie to kluczowe cechy, które zwiększają szanse na wieloletni związek

Zakaz porównywania i oceniania

Dla związku zabójcze jest ciągłe porównywanie i ocenianie drugiej osoby. Zwłaszcza w kontekście byłych partnerów. Każdy z nas jest inny i zasługuje na szczególne traktowanie, a także wierność i lojalność.

Mówienie komplementów

Wzajemne komplementowanie się to klucz do dobrego i trwałego związku. Chwaląc czyjś wygląd, zachowanie czy dokonania, dajemy znać, że go doceniamy, a przede wszystkim zauważamy codzienne wysiłki. A to ogromnie uszczęśliwia, dowartościowuje i zbliża emocjonalnie.

Sprawiedliwy podział obowiązków

Usiądźcie i szczerze porozmawiajcie na temat oczekiwań co do zwykłego codziennego życia. Zadbajcie o to, by każde z was miało porównywalną ilość wolnego czasu. Nie chodzi o to, by trzymać się sztywnych ram i żyć według grafiku. Ważne jest elastyczne podejście i pamiętanie o potrzebach drugiej osoby. Dlatego wspólnie ustalcie, kto za co odpowiada w domu, najlepiej uwzględniając pracę zawodową, opiekę nad dziećmi czy pomoc rodzicom.

Wybaczanie

Nawet najbardziej idealny związek od czasu do czasu może przechodzić kryzys. Czasem zranić do żywego może jedno wypowiedziane w gniewie słowo. Ważne, by nauczyć się szczerego wybaczania. Chodzi więc o to, by po latach nie wypominać złego zachowania i nie chować w sobie urazy.

Intymność i randki

Im dłuższy związek, tym ważniejsze jest dbanie o intymność i czas tylko we dwoje. Nawet jeśli macie mnóstwo obowiązków i małe dzieci, starajcie się wygospodarować czas tylko we dwoje. Ustalcie określone dni (choćby to miało być raz na miesiąc czy dwa), kiedy wychodzicie z domu na randkę. Dzięki temu nie zapomnicie, jak było kiedyś - to świetna okazja, by na nowo się sobą oczarować.

