Spis treści: Ignorowanie wad partnera, które nie są dla nas kluczowe Kupowanie kwiatów i prezentów bez okazji Wkładanie naczyń do zmywarki i nastawianie prania Częste przytulanie się Umiejętność żartowania Zakaz porównywania i oceniania Mówienie komplementów Sprawiedliwy podział obowiązków Wybaczanie Intymność i randki

Ignorowanie wad partnera, które nie są dla nas kluczowe

Nie ma ludzi idealnych - im szybciej uświadomisz sobie, że partner nie służy od zaspokajania wszystkich potrzeb, nie musi się na wszystkim znać ani czytać ci w myślach, tym lepiej. Ważne, by zgadzać się w najważniejszych kwestiach i zwyczajnie się lubić. Nie warto też kruszyć kopii o drobiazgi - energię lepiej zostawić na konstruktywną krytykę i rozmowy na ważniejsze tematy.

Kupowanie kwiatów i prezentów bez okazji

Nic tak nie podkręca atmosfery związku jak dawanie sobie nawzajem prezentów bez okazji. Nie chodzi o drogie materialne rzeczy, ale proste gesty - kwiaty, ulubiony smakołyk, bilet do kina na film, o którym już wcześniej wspominała druga osoba. To oznaka, że wciąż jesteście dla siebie ważni.

Wkładanie naczyń do zmywarki i nastawianie prania

Wiele związków rozpada się z powodu przysłowiowych brudnych skarpetek. Niestety, ale ciągłe sprzątanie po drugiej osobie może zabić nawet najsilniejsze uczucie, a przynajmniej mocno wygasić ogień miłości. Zwłaszcza, jeśli jeden z partnerów jest bałaganiarzem, a drugi pedantem. Dbanie o to, co dla drugiej osoby jest ważne, to fundament wieloletniego związku.

Częste przytulanie się

Nawet jeśli w związku mocno iskrzy, a kłótnie są na porządku dziennym, to kluczowa jest bliskość fizyczna. Im częściej się przytulacie, tym mniejsze ryzyko rozstania. Dotyk nie tylko obniża poziom kortyzolu i napięcie, ale stymuluje też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu bliskości i przywiązania.

Umiejętność żartowania

Poczucie humoru uratowało już niejeden związek. Im częściej śmiejecie się z niepowodzeń, kłopotów i samych siebie, tym większa szansa na dobry i zgodny związek. W życiu czasem może uratować nas jedynie solidna porcja śmiechu i dystans do samych siebie.

Poczucie humoru i dystans do siebie to kluczowe cechy, które zwiększają szanse na wieloletni związek 123RF/PICSEL

Zakaz porównywania i oceniania

Dla związku zabójcze jest ciągłe porównywanie i ocenianie drugiej osoby. Zwłaszcza w kontekście byłych partnerów. Każdy z nas jest inny i zasługuje na szczególne traktowanie, a także wierność i lojalność.

Mówienie komplementów

Wzajemne komplementowanie się to klucz do dobrego i trwałego związku. Chwaląc czyjś wygląd, zachowanie czy dokonania, dajemy znać, że go doceniamy, a przede wszystkim zauważamy codzienne wysiłki. A to ogromnie uszczęśliwia, dowartościowuje i zbliża emocjonalnie.

Sprawiedliwy podział obowiązków

Usiądźcie i szczerze porozmawiajcie na temat oczekiwań co do zwykłego codziennego życia. Zadbajcie o to, by każde z was miało porównywalną ilość wolnego czasu. Nie chodzi o to, by trzymać się sztywnych ram i żyć według grafiku. Ważne jest elastyczne podejście i pamiętanie o potrzebach drugiej osoby. Dlatego wspólnie ustalcie, kto za co odpowiada w domu, najlepiej uwzględniając pracę zawodową, opiekę nad dziećmi czy pomoc rodzicom.

Jak uniknąć kłótni w związku? Ważne, by sprawiedliwie podzielić się obowiązkami 123RF/PICSEL

Wybaczanie

Nawet najbardziej idealny związek od czasu do czasu może przechodzić kryzys. Czasem zranić do żywego może jedno wypowiedziane w gniewie słowo. Ważne, by nauczyć się szczerego wybaczania. Chodzi więc o to, by po latach nie wypominać złego zachowania i nie chować w sobie urazy.

Intymność i randki

Im dłuższy związek, tym ważniejsze jest dbanie o intymność i czas tylko we dwoje. Nawet jeśli macie mnóstwo obowiązków i małe dzieci, starajcie się wygospodarować czas tylko we dwoje. Ustalcie określone dni (choćby to miało być raz na miesiąc czy dwa), kiedy wychodzicie z domu na randkę. Dzięki temu nie zapomnicie, jak było kiedyś - to świetna okazja, by na nowo się sobą oczarować.

Chcesz lepiej zrozumieć siebie i innych? Poznaj sprawdzone porady dotyczące inteligencji emocjonalnej, typów osobowości i relacji międzyludzkich. Zajrzyj na kobieta.interia.pl/psychologia

Twoja osobowość kryje w sobie więcej, niż myślisz. Sprawdź, co mówi psychologia Canva Pro INTERIA.PL





W jaki sposób okazujemy miłość? Doskonałe ćwiczenie dla par INTERIA.PL