Jeśli odkładasz czytnik i wracasz do formy papierowej, trzymasz w dłoniach coś znacznie więcej niż strony z literami. Badania psychologiczne coraz częściej sugerują, że osoby, które preferują drukowaną książkę zamiast e-booka lub audiobooka, wykazują unikalne cechy charakteru, które wyróżniają je spośród tłumu. Rozbudowana, ciekawa osobowość i wyjątkowe cechy miłośników tradycyjnego czytania mogą wielu zdziwić, ale zdecydowanie można uznać, że są unikalne i coraz rzadziej spotykane w świecie, w którym elektronika zdominowała nasze codzienne życie.

Miłośnicy papierowych książek mają wyjątkowe cechy osobowości

Przede wszystkim: cierpliwość i wytrwałość. Ktoś, kto sięga po papierowy tom, akceptuje, że czytanie wymaga czasu i uwagi. Zamiast szybko przewijać strony, pozwala sobie na zanurzenie się w świecie książki w swoim tempie. To przywiązanie do fizycznego rytuału: zapachu farby, szelestu przekładanych kartek, ciężaru okładki, świadczy o docenianiu detali i wrażliwości zmysłów.

Takie osoby częściej niż inni cenią tradycję i autentyczność, a więc nie idą na skróty. W świecie, gdzie wszystko dąży ku cyfryzacji, wybór papierowej książki bywa świadectwem przywiązania do namacalnej rzeczywistości.

Czytanie tradycyjnych książek zdradza sporo o osobowości 123 rf 123RF/PICSEL

Badacze zauważają także, że miłośnicy papieru są zwykle bardziej refleksyjni i skłonni do głębszego przemyślenia tego, co czytają. To nie szybka konsumpcja - to rozmowa z autorem, z tekstem, ze sobą. Tacy czytelnicy często są też bardziej empatyczni, ponieważ zwracają uwagę nie tylko na same słowa, ale na rytm narracji, pauzy i rozbudowane opisy przyrody.

I choć e-książki kuszą wygodą, a audiobooki mobilnością, zwycięzcą serc tych, którzy kochają papier, jest cały wachlarz doznań: dotyk, zapach, gest przewracania stron. To rytuał, który oddziela czytelnika od bylejakości. A jeśli jesteś jedną z tych osób, które sięgają po tradycyjne książki, świadomie wybierasz coś więcej niż treść. Wybierasz unikalne doświadczenie.

Poznaj sekrety psychologii, które pomagają zrozumieć siebie i innych, poprawić relacje i wykorzystać potencjał umysłu w praktyce. Wejdź na kobieta.interia.pl/psychologia

Zrozum swoje emocje i odkryj, jak wpływają na codzienne wybory 123 rf INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL