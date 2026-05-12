Spis treści: 1. Traktują sen jak obowiązkowy rytuał 2. Ekspozycja na naturalne światło 3. Piją wodę zanim sięgną po kawę 4. Ruszają się od samego rana 5. Regularnie budują siłę mięśni 6. Jedzą śniadania bogate w białko i warzywa 7. Chronią skórę przed słońcem każdego dnia 8. Nie zaczynają dnia od telefonu 9. Dbają o relacje i kontakt z ludźmi 10. Mają coś, na co czekają

Niektórzy wyglądają świeżo, promiennie i młodziej mimo upływu lat. I choć łatwo zrzucić to na dobre geny albo kosztowne zabiegi, psychologowie podkreślają, że ogromne znaczenie mają zwykłe, codzienne rytuały i nie do końca chodzi nawet o kosmetyki nakładane na skórę, czy wykonywane w gabinetach kosmetycznych zabiegi. Amerykańska psycholog Marikit Alonzo na łamach Cottonwood Psychology przeanalizowała zachowania osób, które sprawiają wrażenie znacznie młodszych niż wskazywałby na to ich rzeczywisty wiek. Jej zdaniem to nie jeden, tajemny "sekret młodości", ale suma wszystkich pozornie drobnych nawyków wykonywanych każdego ranka wpływa na wygląd skóry, poziom energii, postawę i sposób, w jaki odbierają nas inni.

1. Traktują sen jak obowiązkowy rytuał

Według psycholożki, osoby wyglądające młodziej bardzo pilnują regularnego snu. Nie chodzi wyłącznie o długość, ale także o stałe godziny zasypiania i budzenia się. Niewyspana twarz szybciej staje się poszarzała, pojawiają się obrzęki i zmarszczki mimiczne, przez co możemy wydawać się starsi. Regularny sen wspiera regenerację skóry i obniża poziom kortyzolu.

2. Ekspozycja na naturalne światło

Warto po przebudzeniu dbać o ekspozycję na naturalne światło 123RF/PICSEL

Jednym z najczęściej powtarzających się dobrych nawyków jest kontakt z naturalnym światłem od rana. Krótki spacer, wyjście na balkon czy kilka minut przy otwartym oknie pomaga regulować rytm dobowy i poprawia samopoczucie. Osoby, które regularnie korzystają z porannego światła, zwykle mają więcej energii i wyglądają na bardziej wypoczęte, świeże i młode, oczywiście.

3. Piją wodę zanim sięgną po kawę

To jeden z najprostszych, ale najczęściej wskazywanych nawyków. Organizm po nocy jest odwodniony, co bardzo odbija się na wyglądzie skóry. Szklanka wody rano pomaga zmniejszyć opuchliznę, poprawia koloryt cery i wspiera metabolizm. Eksperci podkreślają też, że nawodnienie wpływa na elastyczność skóry i redukuje widoczność drobnych zmarszczek.

4. Ruszają się od samego rana

Nie chodzi o intensywny trening cardio o świcie. Psycholożka zauważa, że osoby wyglądające młodziej po prostu regularnie się ruszają. Spacer z psem, rozciąganie, kilka prostych ćwiczeń czy krótka joga poprawiają krążenie i sprawiają, że twarz wygląda bardziej promiennie. Ruch wpływa też na postawę ciała, a wyprostowana sylwetka automatycznie odejmuje lat.

Psycholożka zauważa, że osoby wyglądające młodziej po prostu regularnie się ruszają 123RF/PICSEL

5. Regularnie budują siłę mięśni

Według ekspertów młody wygląd to nie tylko skóra, ale także sposób poruszania się. Ćwiczenia wzmacniające pomagają utrzymać jędrność ciała, lepszą równowagę i bardziej energiczny wygląd. Osoby, które kilka razy w tygodniu wykonują trening siłowy lub ćwiczenia oporowe, często sprawiają wrażenie młodszych i bardziej pewnych siebie.

6. Jedzą śniadania bogate w białko i warzywa

Zbilansowane śniadanie naprawdę wpływa na to, jak wyglądamy i jak się czujemy przez cały dzień 123RF/PICSEL

Kolorowe warzywa, owoce i odpowiednia ilość białka pojawiają się w jadłospisie osób starzejących się wolniej. Taki sposób odżywiania wspiera produkcję kolagenu, pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi i ogranicza stany zapalne, które przyspieszają starzenie skóry.

7. Chronią skórę przed słońcem każdego dnia

Marikit Alonzo podkreśla, że codzienna ochrona przeciwsłoneczna to jeden z najważniejszych elementów zachowania młodego wyglądu. Promieniowanie UV odpowiada za większość przedwczesnego starzenia skóry. Dlatego osoby wyglądające młodziej nie traktują SPF jako produktu do opalania, lecz jako obowiązkowy element codziennej pielęgnacji bez względu na porę roku i nawet wtedy, gdy nie wychodzą z domu (szkodliwe promieniowanie przenika przez szyby okienne).

8. Nie zaczynają dnia od telefonu

Przeglądanie wiadomości i mediów społecznościowych zaraz po przebudzeniu zwiększa poziom stresu i napięcia. Psycholog zwraca uwagę, że osoby spokojniejsze i bardziej obecne "tu i teraz" często wyglądają młodziej, ponieważ mniej zaciskają szczękę, nie marszczą tak często czoła i nie żyją w ciągłym napięciu.

9. Dbają o relacje i kontakt z ludźmi

Przyjaźnie, znajomości z pracy - warto pielęgnować je każdego dnia 123RF/PICSEL

Młodość bardzo często widać w sposobie bycia. Osoby utrzymujące regularne relacje towarzyskie zwykle są bardziej pogodne, częściej się uśmiechają i mają łagodniejszą mimikę twarzy. Psychologowie podkreślają, że samotność i chroniczny stres mogą przyspieszać proces starzenia organizmu.

10. Mają coś, na co czekają

To może być wyjazd, kurs, spotkanie z przyjaciółmi albo nowe hobby. Według psycholożki osoby, które mają w sobie ciekawość świata i regularnie planują małe przyjemności, sprawiają wrażenie młodszych i bardziej pełnych życia. Entuzjazm, zainteresowanie światem i pozytywne nastawienie naprawdę odbijają się na naszej twarzy.

