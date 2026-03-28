Spis treści: Naukowcy ze Szwecji nie mają wątpliwości. Aktywność fizyczna do nie tylko sposób na zdrowie fizyczne Jakie ćwiczenia mogą wspomagać łagodzenie lęku?

Naukowcy ze Szwecji nie mają wątpliwości. Aktywność fizyczna do nie tylko sposób na zdrowie fizyczne

Badacze z Uniwersytetu w Göteborgu w Szwecji przed kilkoma lat wykonali doświadczenie, którego wyniki opublikowali za pośrednictwem "Journal of Affective Disorders". W eksperymencie naukowym wzięło udział 286 pacjentów z zespołami lękowymi. Wszyscy leczyli się w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, a połowa z nich żyła z lękiem przez co najmniej dziesięć lat. Średnia ich wieku wynosiła 39 lat, a 70 proc. pacjentów stanowiły kobiety.

Uczestników podzielono na trzy grupy i zalecono im podejmowanie wysiłku o różnej intensywności. Jedni ćwiczyli umiarkowanie, inni forsownie, a pozostali należeli do grupy kontrolnej. Po 12 tygodniach okazało się, że u osób, które wykonywały ćwiczenia fizyczne objawy lękowe (nawet te przewlekłe) były dużo łagodniejsze, aniżeli u tych, którzy zupełnie nie ćwiczyli.

Jakie ćwiczenia mogą wspomagać łagodzenie lęku?

Pacjenci z obu grup terapeutycznych, pod okiem trenera wykonywali 60-minutowe sesje treningowe, trzy razy w tygodniu. Były to ćwiczenia cardio ale również z obciążeniem. Najpierw odbywała się 15 minutowa rozgrzewka, następnie trening właściwy i na końcu - rozciąganie.

Zarówno u tych, którzy ćwiczyli umiarkowanie (osiągali ok. 60 proc. maksymalnego tętna) jak również osoby ćwiczące z większą intensywnością (75 proc. tętna maksymalnego) widać było zadziwiającą poprawę. Ich średni poziom niepokoju spadł od umiarkowanego lub niskiego, z zaznaczenie, że u pacjentów, którzy trenowali intensywniej poprawa w zakresie objawów lękowych była nieco lepsza.

Aktywność fizyczna niesie wiele korzyści dla zdrowia - fizycznego i psychicznego

Omawiane przez Szwedzkich naukowców badanie jest jednym z pierwszych i największych dotyczących leczenia stanów lękowym poprzez aktywność fizyczną. Dowodzą, że regularny wysiłek - nawet ten umiarkowany, może znacząco poprawiać komfort psychiczny, przeciwdziałać depresji, stanom lękom i innym podobnym zaburzeniom. Zdaniem ekspertów aktywność fizyczna może być uzupełnieniem psychoterapii, a w niektórych przypadkach nawet zastępować leki psychotropowe, które u części pacjentów wywołują niepożądane skutki uboczne, a czasem zupełnie nie działają.

