Wystarczy ćwiczyć trzy razy w tygodniu, aby zauważyć poprawę. Naukowcy nie mają wątpliwości
Przewlekły lęk i obawa przed wieloma sytuacjami, szczególnie takimi na które nie mamy bezpośredniego wpływu dotyczy ogromnej liczby osób. W wielu przypadkach potrzebna jest psychoterapia, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że niektóre ćwiczenia fizyczne pomaga leczyć to zaburzenie. Udowodnili to naukowcy ze Szwecji.
Spis treści:
- Naukowcy ze Szwecji nie mają wątpliwości. Aktywność fizyczna do nie tylko sposób na zdrowie fizyczne
- Jakie ćwiczenia mogą wspomagać łagodzenie lęku?
Naukowcy ze Szwecji nie mają wątpliwości. Aktywność fizyczna do nie tylko sposób na zdrowie fizyczne
Badacze z Uniwersytetu w Göteborgu w Szwecji przed kilkoma lat wykonali doświadczenie, którego wyniki opublikowali za pośrednictwem "Journal of Affective Disorders". W eksperymencie naukowym wzięło udział 286 pacjentów z zespołami lękowymi. Wszyscy leczyli się w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, a połowa z nich żyła z lękiem przez co najmniej dziesięć lat. Średnia ich wieku wynosiła 39 lat, a 70 proc. pacjentów stanowiły kobiety.
Uczestników podzielono na trzy grupy i zalecono im podejmowanie wysiłku o różnej intensywności. Jedni ćwiczyli umiarkowanie, inni forsownie, a pozostali należeli do grupy kontrolnej. Po 12 tygodniach okazało się, że u osób, które wykonywały ćwiczenia fizyczne objawy lękowe (nawet te przewlekłe) były dużo łagodniejsze, aniżeli u tych, którzy zupełnie nie ćwiczyli.
Jakie ćwiczenia mogą wspomagać łagodzenie lęku?
Pacjenci z obu grup terapeutycznych, pod okiem trenera wykonywali 60-minutowe sesje treningowe, trzy razy w tygodniu. Były to ćwiczenia cardio ale również z obciążeniem. Najpierw odbywała się 15 minutowa rozgrzewka, następnie trening właściwy i na końcu - rozciąganie.
Zarówno u tych, którzy ćwiczyli umiarkowanie (osiągali ok. 60 proc. maksymalnego tętna) jak również osoby ćwiczące z większą intensywnością (75 proc. tętna maksymalnego) widać było zadziwiającą poprawę. Ich średni poziom niepokoju spadł od umiarkowanego lub niskiego, z zaznaczenie, że u pacjentów, którzy trenowali intensywniej poprawa w zakresie objawów lękowych była nieco lepsza.
Omawiane przez Szwedzkich naukowców badanie jest jednym z pierwszych i największych dotyczących leczenia stanów lękowym poprzez aktywność fizyczną. Dowodzą, że regularny wysiłek - nawet ten umiarkowany, może znacząco poprawiać komfort psychiczny, przeciwdziałać depresji, stanom lękom i innym podobnym zaburzeniom. Zdaniem ekspertów aktywność fizyczna może być uzupełnieniem psychoterapii, a w niektórych przypadkach nawet zastępować leki psychotropowe, które u części pacjentów wywołują niepożądane skutki uboczne, a czasem zupełnie nie działają.