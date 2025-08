Prawie 35 proc. respondentów przyznaje, że korzysta z telefonu od 1 do 3 godzin dziennie, 23 proc. deklaruje, że przed telefonem spędza od 3 do 5 godzin dziennie, a 20 proc. przyznaje się do ponad 5 godzin używania smartfona w ciągu doby. W efekcie odczuwamy spadki nastroju związane z ograniczeniem kontaktów społecznych "na żywo", mamy problemy z zasypianiem, obciążamy wzrok i coraz częściej zmagamy się z zespołem suchego oka. Regularnie skarżymy się też na dolegliwości związane z kręgosłupem i wady postawy. U osób korzystających często z telefonów pojawia się tzw. "smsowa szyja", czyli przeciążenie szyjnego odcinka kręgosłupa na skutek ciągłego patrzenia w dół, w ekran telefonu.

"Detoks od telefonu daje bardzo dobry i wyrazisty efekt. Począwszy od kory wzrokowej, która jest przestymulowywana niebieskim światłem, które utrudnia zasypianie i destabilizuje cały organizm, poprzez detoks związany z FOMO, czyli fear of missing out - ten lęk, który mówi, że coś przegapię, że przestanę być ważny i znaczący. Dzięki temu znów skupiamy się na tu i teraz. Jest wiele badań, które pokazują, że to jest skuteczne i że w szkołach powinniśmy przestać dawać dzieciom dostęp do mediów i do ekranów. Wiemy już, że analogowe relacje są znacznie trwalsze i robią dużo więcej dla naszego zdrowia i życia niż komunikacja przez narzędzia elektroniczne".