Przeciętny użytkownik odblokowuje swój telefon nawet 150 razy dziennie. Robimy to mechanicznie - w windzie, czekając na zielone światło czy podczas rozmowy z bliskimi. Smartfon przestał być narzędziem do dzwonienia, a stał się zewnętrznym dyskiem naszej pamięci i głównym źródłem dopaminy. Statystyki są nieubłagane: ponad 60 proc. z nas odczuwa niepokój, gdy bateria spada poniżej 10 proc., a zjawisko nomofobii (strachu przed brakiem telefonu) dotyka coraz młodsze grupy społeczne.

To już nie tylko kwestia wygody, ale silnego nawyku, który zmienia strukturę naszego dnia. Sprawdzamy powiadomienia tuż po przebudzeniu, zanim jeszcze przetrzemy oczy, i tuż przed zaśnięciem, serwując sobie dawkę niebieskiego światła zamiast regeneracji. Granica między pracą, czasem wolnym a odpoczynkiem praktycznie przestała istnieć.

Ala, 28-letnia copywriterka z Warszawy, postanowiła sprawdzić, co się stanie, gdy ten stały dopływ bodźców nagle zostanie odcięty. Przez siedem dni jej telefon leżał wyłączony w szufladzie biurka. Nie było skrolowania Instagrama, TikToka, Google Maps w czasie spaceru, powiadomień z banku, maila i Discovera.

- Decyzja zapadła spontanicznie w niedzielny wieczór. Spojrzałam na raport czasu przed ekranem i przeraziłam się - w ubiegłym tygodniu zmarnowałam blisko dobę na samo scrollowanie social mediów. To tak, jakbym wycięła z życia cały jeden dzień tylko po to, by patrzeć w cudze zdjęcia. Pomyślałam: dość. Chcę zobaczyć, ile realnego świata mi ucieka, kiedy gapię się w wyświetlacz - mówi Ala.

Czy tydzień bez smartfona przyniósł Ali upragniony spokój, czy raczej był pasmem frustracji?

Poniedziałek i wtorek

Poniedziałkowy poranek zaczął się od… dezorientacji. Ala, przyzwyczajona do sprawdzania powiadomień jeszcze w łóżku, po przebudzeniu wyciągnęła rękę w stronę szafki nocnej. Telefonu tam nie było. To był pierwszy z wielu odruchów, które powtarzała bezrefleksyjnie przez ostatnie lata.

- To było bezwiedne. Ręka sama wędrowała w stronę szafki, a potem, w trakcie dnia do kieszeni kurtki. Czułam się dziwnie nieprzygotowana do świata. Przez pierwsze dwa dni miałam wrażenie, że coś mnie omija, klasyczne FOMO - że ktoś do mnie pilnie napisał, że w pracy dzieje się coś ważnego, albo że w newsach wydarzyło się coś, o czym powinnam wiedzieć. Ten niepokój był znacznie silniejszy, niż przypuszczałam - przyznaje Ala.

Problemy pojawiły się już w drodze do pracy. Ala przestała być "podłączona" do nawigacji, co w centrum miasta początkowo wywołało irytację.

- Kiedy we wtorek rano musiałam dotrzeć na spotkanie w nowym miejscu, nie mogłam sprawdzić trasy. Musiałam pytać o drogę przechodniów i mapę w telefonie zastąpić czytaniem nazw ulic na tabliczkach. Czułam się jak turystka we własnym mieście - dodaje.

Te dwa dni były dla niej sygnałem, jak bardzo smartfon zawężał jej uwagę. Teraz Ala musiała zacząć planować dzień z większym wyprzedzeniem - nie dało się już dorzucić na szybko załatwienia sprawy w drodze, bo każda zmiana planów wymagała pewnej pracy, od której nasza bohaterka (tak samo jak i my) zupełnie się odzwyczaiła.

Środa, czwartek, piątek

W połowie tygodnia frustracja ustąpiła miejsca nowym, zapomnianym odczuciom, a Ala zaczęła zauważać, że czas płynie inaczej. To, co wcześniej wydawało się nudą wymagającą natychmiastowego zabicia telefonem - jak jazda autobusem czy czekanie w kolejce - stało się przestrzenią do mniej lub bardziej ciekawych obserwacji, a czasem i dla refleksji.

- Zaskoczyło mnie, ile czasu nagle zyskałam wieczorami. Zamiast scrollowania TikToka przez dwie godziny przed snem, wyciągnęłam książkę, która od roku zbierała kurz na półce. W czwartek przeczytałam sto stron naraz. Czułam, że mój mózg przestał być bombardowany chaotycznymi obrazami. Czy mogę powiedzieć, że było to pozytywne uczucie? I tak, i nie. Przyznaję, że było lekko "dziwne", ale też bardzo ok - wspomina Ala.

Zmianie uległy także relacje z ludźmi. Podczas obiadu ze znajomymi Ala była jedyną osobą przy stoliku, która nie kładła urządzenia na blacie. Brak powiadomień sprawił, że mogła w pełni skupić się na rozmowie, nie uciekając wzrokiem do rozświetlonego ekranu przy każdym dźwięku przychodzącej wiadomości.

Sobota i niedziela

O ile w tygodniu rytm pracy narzucał pewne ramy - Ala w godzinach pracy siadała przecież do laptopa - to weekend wymagał stworzenia nowej logistyki.

Spotkanie ze znajomymi w kawiarni - konkretna godzina, konkretne miejsce, bez możliwości wysłania wiadomości: "spóźnię się 10 minut".

-W sobotę poczułam największą ulgę, ale i największe wykluczenie. Nie wiedziałam, o czym moi znajomi piszą na grupie, jakie wydarzenia są polecane w okolicy ani jaka będzie pogoda za trzy godziny. Z drugiej strony, kiedy już usiedliśmy razem przy kawie, nie miałam potrzeby robienia zdjęcia mojemu bajglowi. Po prostu go zjadłam. To był pierwszy weekend od lat, po którym czułam się naprawdę wypoczęta, a nie przebodźcowana" - przyznała Ala.

W niedzielę Ala zauważyła, że jej poziom lęku znacząco spadł, a umiejętność dłuższego skupienia uwagi na jednej czynności - jak gotowanie czy spacer bez podcastu w uszach - wzrosła.

- Bałam się momentu, w którym włączę telefon w niedzielę wieczorem. Spodziewałam się setek pilnych spraw, a okazało się, że większość powiadomień to nieistotne komunikaty z aplikacji, newslettery i polubienia zdjęć. Świat się nie zawalił. To było najważniejsze odkrycie tego tygodnia: moje ego bardzo przeceniało to, co się stanie, gdy nie będę trzymać ręki na tętnie świata online - podsumowuje nasza bohaterka.

- Nie wyrzucę smartfona, bo jest mi potrzebny do pracy i ułatwia życie, ale po tym tygodniu wprowadziłam twarde zasady. Telefon nie wchodzi do sypialni, a wszystkie zbędne powiadomienia zostały wyłączone - mówi na koniec Ala.

