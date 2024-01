Rafał Zaorski o konflikcie ze wspólnotą ze Złotej 44 w Warszawie

Rafał Zaorski w rozmowie z Katarzyną Zdanowicz opowiedział m.in. o jego konflikcie ze wspólnotą mieszkaniową z budynku przy ul. Złotej 44 w Warszawie. Mieszkańcy Złotej protestują przeciwko pomysłowi Zaorskiego, który planuje podzielić swój apartament na 20 tys. udziałów i część z nich sprzedać. W praktyce oznaczałoby to, że apartament na 50. piętrze na Złotej 44 miałby kilka tysięcy współwłaścicieli. To z kolei wzbudza obawy pozostałych mieszkańców, co do komfortu ich życia w budynku.

Zdjęcie Panorama Warszawy z widocznym budynkiem przy Złotej 44 / Agencja Wschod / Michal Kosc / Agencja FORUM

- Na tym 50. piętrze urządzałem różnego rodzaju patologiczne eventy, typu spotkania historyczne, bo mieliśmy tam książki, mieliśmy tam kulturę i sztukę. Dla wielu mieszkańców Złotej są to patologiczne eventy. Byłem świadkiem sytuacji, w której mój znajomy w tatuażach i w czapeczce wchodził do mnie na event, i jeden z zarządzających wspólnotą powiedział, że jakąś patologię sprowadzam na Złotą. A to był jeden z najwybitniejszych, polskich fizyków. Tak że nie chcę już mówić, kto. Dlatego jeszcze bardziej stwierdziłem, że trzeba zmienić postrzeganie pod kątem cenzusu majątkowego w Polsce - mówi Rafał Zaorski.

Zdjęcie Na czym polegał "epicki flip"? / Andrzej Iwańczuk/Reporter / Reporter

Zaorski przyznaje również, że ma zamiar walczyć z niesprawiedliwym podejściem, polegającym na kategoryzowaniu ludzi pod względem majątkowym. Dodaje, że ludzi ocenia się na podstawie tego, jak dużo pieniędzy posiadają. Ci, którzy mają duży majątek, uznawani są za bardziej kulturalnych i obytych.

- Ja też w życiu zbankrutowałem, ale to nie oznacza, że jak zbankrutowałem, to nagle mój stan umysłowy i stan kultury zmienił się. Uważam, że jest to fundamentalnie złe podejście do świata i będę z tym walczył. Wewnętrznie się buntuję, że etycznie jest to niewłaściwe spojrzenie na świat. (...) Znam mnóstwo fantastycznych ludzi z dużą kulturą osobistą i wiedzą, bez grosza przy duszy, a są doktorantami, naukowcami i wspaniałymi ludźmi. Po prostu dla nich pieniądze nie są aż tak ważne w życiu - twierdzi właściciel apartamentu na Złotej 44 w Warszawie.

Zdjęcie Rafał Zaorski opowiedział o planach sprzedaży swojego apartamentu na Złotej 44 w Warszawie / INTERIA.PL

Rafał Zaorski: Czy ja jestem moralny?

Katarzyna Zdanowicz zapytała swojego gościa, czy pomysł na podzielenie jego apartamentu na 20 tys. udziałów jest etyczny.

- Czy ja jestem moralny? Też sobie zadaję to pytanie. Jest jakiś argument, że mógłbym komuś szkodzić. Dochodzę do wniosku, że sama współwłasność czegoś nie szkodzi. Dopiero ktoś może z tej współwłasności źle korzystać. Uważam też, że mówienie, że poza Złotą mieszkają kanibale, którzy przyjdą na Złotą i wszystkich zjedzą, jest błędne. Bo wśród tych ludzi jest wielu wegetarian i nikt nie chciałby się zatruć mikro-plastikiem. Tak że, nikt was nie zje.

- To tak samo, jak korzystamy ze wspólnej własności i nie dochodzi tam do jakichś ekscesów. Chodzimy po ulicach w miarę bezpiecznie. Oczywiście znajdzie się w tym rozkładzie jakaś grupa wariatów, ale od tego jest prawo - twierdzi Rafał Zaorski.

