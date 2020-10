Założycielka Klubokawiarni zatrudniającej autystów i niezwykli podróżnicy

Po raz pierwszy mogła dotknąć swojego synka dwa miesiące po urodzeniu, ale choć od początku nie było łatwo, wiedziała że się nie podda. Najpierw walka lekarzy o życie dziecka, obawa, że może być sparaliżowane, wiadomość, że nigdy nie będzie widziało, a po kilku latach diagnoza o głębokim autyzmie – to wszystko sprawiło, że Ola Smereczyńska postanowiła przekuć trudne doświadczenia na pozytywne działanie i pomoc innym.

Opowie o tym Mariuszowi Węgłowskiemu w najbliższym odcinku programu "Wspaniali ludzie" w niedzielę o godz. 22.25 w Czwórce.

Niegdyś bizneswoman, robiąca karierę w korporacji i podróżująca po świecie, dziś swoją energię i doświadczenie angażuje w prowadzenie fundacji Ergo Sum i miejsca, gdzie osoby z autyzmem mogą funkcjonować wśród ludzi, a nawet pomagać innym.



Większość dorosłych autystów cofa się w rozwoju, bo ich edukacja i terapia kończy się w dzieciństwie, potem nie mają co ze sobą zrobić. Z myślą o nich stworzyła Klubokawiarnię Życie jest fajne, gdzie pracują wyłącznie osoby ze spektrum autyzmu, m.in. przygotowując posiłki dla gości lokalu, a także dla bezdomnych.



Swoich pracowników i podopiecznych mobilizuje do tego, by przystosowali się do normalnego życia i mimo lęków wchodzili w kontakty z ludźmi. W tym odcinku poznamy też parę niezwykłych podróżników, którzy postanowili zwiedzić cały świat. Marta Zajchowska i Łukasz Górniak zwiedzili 93 kraje, na motocyklu przejechali 203 tysiące kilometrów. Podróżują także bez jednośladu.



Podróżowanie uzależnia, ale nie jest bez wad. Mieli kilka wypadków, okradziono ich, zdarzały im się bardzo ciężkie i smutne momenty w podróży. Rozstawali się i nawet raz - już na dobre, Łukasz część trasy odbył sam. Ale znów są razem, bo bez siebie i podróży nie mogą żyć.



Zrezygnowali z pracy i wielu udogodnień, ale mówią, że w drodze wydają znacznie mniej pieniędzy niż w domu, choć nie są pewni, gdzie właściwie jest ich dom. Nie zdecydowali się dotąd osiąść w żadnym miejscu, jakie ich zachwyciło, bo każde kolejne uświadamia im, jak wiele wspaniałych zakątków świata czeka jeszcze na ich odkrycie.



"Wspaniali ludzie" to spotkania z osobami, które - przezwyciężając przeciwności, ograniczenia i własne słabości - stały się inspiracją i wsparciem dla innych. Prowadzący program, Mariusz Węgłowski - znany m.in. z ról w takich hitach Czwórki jak "Policjantki i Policjanci" i "Święty" czy udziału w "Tańcu z gwiazdami" - odwiedza z kamerą bohaterów poszczególnych odcinków, by poznać ich, przeprowadzić z nimi rozmowy i towarzyszyć im podczas ich ulubionych zajęć.



Przybliżając ich sylwetki i niełatwą drogę, jaką pokonali do celów, które zdawały się nieosiągalne, poszukuje jednocześnie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób każdy z widzów może utożsamić się z ich zmaganiami w dążeniu do realizacji marzeń i stać się jednym z nich.