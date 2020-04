Szyją maseczki ochronne dla krakowskich medyków

Miały być posiłki dla pracowników szpitali, ale skończyło się na maseczkach. Liczyły, że dostarczą ich 40, jednak sprawy przybrały nieoczekiwany obrót i na koncie mają już ponad 25 tys. sztuk. Nie byłoby to możliwe bez świetnej organizacji i umiejętności zaangażowania setek ludzi. Dzięki akcji "Maseczki dla krakowskich medyków" placówki medyczne otrzymują nieocenione wsparcie.

Zdjęcie Maseczki ochronne w placówkach medycznych i opiekuńczych to towar pierwszej potrzeby /123RF/PICSEL

Wielka akcja społeczna zaczęła się... przez przypadek

- Wszystko zaczęło się od rozmowy z rzeczniczką prasową Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, Katarzyną Pokorną-Hryniszyn. Chciałam wesprzeć szpital we współpracy z krakowskimi restauracjami, ale okazało się, że został on już objęty akcją "Wzywamy posiłki" - opowiada Natalia Wiśniowska. - Dowiedziałam się jednak, że szpitalowi kończą się maseczki. Postanowiłam pomóc.

Dalej potoczyło się błyskawicznie. Natalia nie potrafi szyć, dlatego wrzuciła post z prośbą o pomoc na grupę "Krakowskie dziewuchy". Odzew przerósł jej najśmielsze oczekiwania.

- Po zaledwie pół godzinie okazało się, że sama nie jestem w stanie go moderować, bo pojawiło się tylu chętnych do pomocy. Na szybko w środku nocy założyłam grupę Maseczki dla krakowskich medyków , by łatwiej zapanować nad akcją. Wtedy odezwała się do mnie OlaTomaszewska, która zaproponowała pomoc przy moderacji - relacjonuje Natalia. - Gdy obudziłam się rano, grupa liczyła już 500 osób. Dziś jest nas ponad 6600.

Akcja zaczęła nabierać coraz większego rozmachu. Do Natalii i Oli dołączyły kolejne osoby, dzięki którym wszystko idzie sprawnie: Joanna Balicka - odpowiedzialna za magazyn oraz koordynację pracy panów na motorze, Małgorzata Łobaziewicz - królowa papierów i kwestii formalnych, oraz Alicja Ćwiek, która prowadzi nadzór nad moderacją dyskusji oraz postów w grupie.

Na chwilę obecną mają na koncie ponad 25 tys. uszytych maseczek i nie jest to ich ostatnie słowo! Czy spodziewały się takiego sukcesu akcji?

- Byłam przekonana, że przy dobrych wiatrach uda nam się zorganizować 40-50 maseczek. A kiedy się okazało, że rośniemy w siłę, a liczby idą w tysiące, byłam bardzo zaskoczona - przyznała Natalia. - Cieszy, że w ślad za naszą akcją ruszyły też inne miasta.

- Nasza społeczność jest bardzo żywa i zintegrowana, wszyscy mają poczucie misji - dodała. - Wśród szyjących jest krawcowa, która niedawno przestała pracować. Często powtarza, że nasza akcja uratowała jej życie, bo dzięki niej nie jest zdołowana. Dodam, że sama uszyła chyba 2 500 masek!

Panowie na motorze

Bezpieczna logistyka nie byłaby możliwa bez pomocy panów na motorach, czyli krakowskich MotoMikołajów , którzy przyłączyli się do akcji. Ich zadaniem jest nie tylko odbieranie gotowych maseczek i transportowanie ich do magazynu, a później do szpitali, ale też umożliwienie wymiany materiałów pomiędzy szyjącymi. W tym celu dziennie pokonują nawet 100 km!

Zdjęcie Dzięki panom na motorach logistyka jest dopięta na ostatni guzik / Interia/ Facebook

Panowie na motorach szybko zyskali rzesze fanek nie tylko wśród szyjących pań, ale również lekarek, które odbierają od nich maseczki. Dorobili się też własnego hasztagu #pannamotorze. W grupie zaczyna się też szerzyć słodkie "łapówkarstwo", czyli drobne słodycze przekazywane panom wraz z maseczkami, jako dowód wdzięczności za ich pomoc.

A co oni na to? Jak zwykle zachowali się z klasą. Zdecydowali, że w trosce o swoje rozmiary i ograniczenia narzucane przez rozmiar kombinezonu, słodycze będą przekazywać dzieciom z domu dziecka.