Na święta - na zapas: Co możesz przygotować na parę tygodni przed świętami?

Dwanaście tradycyjnych potraw wymaga ogromnego nakładu pracy. A przecież trzeba przygotować jeszcze ciasta i pierniczki do dekorowania choinki. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu warto przygotować część dań dużo wcześniej. Które potrawy nadadzą się do mrożenia i długiego przechowywania?

Zdjęcie Przed mrożeniem surowych pierogów pamiętaj o posypaniu ich mąką /123RF/PICSEL

Dodatki do barszczu czerwonego oraz pierogi - zrób i zamroź przed świętami

Reklama

Siekanie grzybów i kapusty do farszu, wyrabianie ciasta, w końcu sklejanie pierogów, uszek i kołdunów to zajęcie na naprawdę długie godziny. Zamiast przygotowywać je w wigilijny poranek, możesz zrobić to już kilka tygodni wcześniej. Ważne jest odpowiednie przechowywanie. Można bowiem zamrozić je na surowo - na tacce obsypanej mąką układamy pierogi, tak aby się nie stykały i mrozimy. Dopiero mocno schłodzone można włożyć do woreczka - wtedy się nie skleją. Wolisz obgotowane? Pamiętaj, żeby przed zamrożeniem pozwolić im się dobrze wysuszyć. Dzięki temu unikniesz utworzenia się jednolitej pierogowej masy.

Zamiast uszek czy kołdunów do barszczu podajesz paszteciki w cieście drożdżowym lub francuskim? Je także możesz przygotować wcześniej. Upieczone i wystudzone ciasto pokrój na mniejsze porcje i włóż do zamrażarki. W wigilię wystarczy je włożyć do piekarnika i odgrzać.



Zdjęcie Do zupy grzybowej warto dodać garść leśnych grzybów / 123RF/PICSEL

Świąteczne zupy, które możesz przygotować wcześniej

Na wigilijnym stole nie może zabraknąć barszczu i zupy grzybowej. Przygotowywanie zupy w ostatniej chwili to jednak nawał pracy. Dodatkowo, robiąc barszcz na zakwasie na ostatnią chwilę sporo ryzykujesz. Może się bowiem okazać, że podstawowy składnik nie nadaje się do spożycia. Obie zupy możesz przygotować już kilka tygodni wcześniej.

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przechowywanie. Jak się za to zabrać? Masz do wyboru dwie opcje. Możesz zamrozić je w pojemnikach. Pamiętaj przy tym, żeby nie używać tych zrobionych ze szkła, mogą bowiem pęknąć pod wpływem niskiej temperatury. Możesz zamknąć zupę w słoikach i zapasteryzować je na sucho (w piekarniku) lub mokro (w garnku z gorącą wodą). Przed wigilią wystarczy tylko otworzyć słoik lub wyjąć pojemnik z zamrażarki, podgrzać i podawać z odpowiednimi dodatkami.



Zdjęcie Świąteczne pierniczki można ozdobić i udekorować nimi choinkę / 123RF/PICSEL

Które słodkości świąteczne można zrobić wcześniej?

Ciasto, które możesz zrobić już w listopadzie, to z pewnością tradycyjny piernik staropolski. Wypiek ten robi się bardziej miękki wraz z upływem czasu. Im wcześniej zrobisz ciasto, tym lepsze będzie ono na święta. Podobnie rzecz się ma z pierniczkami. Upieczone wcześniej możesz dać w wigilijny poranek dzieciom do ozdabiania, a sama zająć się przygotowaniem uroczystej kolacji.

Około tydzień wcześniej możesz także przygotować makowiec. Pamiętaj jednak, że w takim wypadku należy go zamrozić, aby pozostał świeży aż do świąt. Jeśli tego nie zrobisz, ciasto zrobi się czerstwe i niesmaczne. Jeżeli wolisz upiec ciasto tuż przed wigilią, możesz sobie ułatwić zadanie. Kilkanaście dni wcześniej możesz przygotować masę makową i przechowywać ją w lodówce zamkniętą w szczelnym pojemniku.

Kilka tygodni przed świętami można także przygotować kutię. Ta słodka mieszanka zrobiona z pszenicy, maku, bakalii oraz miodu doskonale nadaje się do mrożenia. W wigilijny wieczór wystarczy ją odgrzać w piekarniku i postawić na stole.

Zdjęcie Bigos to tradycyjne danie, którego nie może zabraknąć w pierwszy dzień świąt / 123RF/PICSEL

Kiedy zrobić świąteczny bigos?

Planujesz podać na świąteczny obiad bigos? To zdecydowanie potrawa, która smakuje coraz lepiej z biegiem czasu. Mieszankę kapusty oraz różnych mięs możesz przygotować już na początku grudnia. Smak podbije dodatek kminku, ziela angielskiego, a nawet czerwonego wina.

Podobnie jak w poprzednich przypadkach - pamiętaj o odpowiednim przechowaniu. Możesz zamknąć go w słoikach lub podzielić na mniejsze porcje i zamrozić.