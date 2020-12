Chcieli się go pozbyć, wieszając go na drzewie

Ktoś najprawdopodobniej chciał go… powiesić. Jednak jego wola życia była silniejsza. Wrzynający się w ciało sznur nie powstrzymał go przed walką o swoje młode życie.

Zdjęcie Pako to piękny, młody pies w typie owczarka, którego smutny los można poznać jedynie po bliźnie na szyi... /INTERIA.PL

Na szyi miał trzy pętle, co wyklucza możliwość zaczepienia się przypadkiem. Jego poranione ciało zjadały żywcem robaki! Co ten biedak musiał przejść?! Jakim trzeba być człowiekiem, by zrobić coś takiego?



Pako, bo takie imię dostał od Fundacji Kundelek, został zgłoszony przez osobę, do której przybłąkał się na posesje w Brzozowie. Zgłaszający próbowali wyciągnąć mu sznurek, ale psiak atakował z bólu. Przedstawiciele fundacji dotarli na miejsce najszybciej, jak było to tylko możliwe. Pako został natychmiast przewieziony do Centrum Weterynaryjnego w Sochaczewie.



Zdjęcie Stan psa był bardzo poważny. Na szczęście udało się go uratować. / INTERIA.PL

Akcja ratowania psa trwała ponad 4 godziny. W tym czasie smród rozkładającego się ciała czuli chyba nawet sąsiedzi z piętra nad Centrum Weterynaryjnym. Larwy zjadały go żywcem. W dodatku masa pcheł i kleszczy kąsała jego i tak już wychudzone do granic możliwości ciało...



Sznur został usunięty, psiak przeszedł operację. Miał bardzo słabe wyniki krwi, fundacja Kundelek zrobiła wszystko, by o niego walczyć - udało się. To młody pies, ma całe życie przed sobą...



Pako szuka domu!



Jest psem w typie owczarka. Piękny, młody, wesoły. W przeszłości ktoś chciał go powiesić, o czym nadal przypomina blizna na szyi. Dziś jest już gotowy do adopcji, wykastrowany, zdrowy, szczepiony, odpchlony, odrobaczony i zaczipowany. Dogada się z suczkami. Poszukiwany dom bez małych dzieci. Może zamieszkać w domu lub mieszkania. Nie wydamy go do budy, kojca, garażu czy innego substytutu. Szuka zwykłego, ciepłego domu. Dla zainteresowanych podajemy telefon: 728267534. Miejscowość Iłów, woj. Mazowieckie.



Psów po różnych trudnych przejściach jest w schroniskach wciąż naprawdę bardzo dużo. My, jak co roku, staramy się im pomóc. Możesz to zrobić z nami! W jaki sposób? Za pośrednictwem naszej akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc".

Od 15 listopada do 31 grudnia 2020 roku INTERIA, portal "RatujemyZwierzaki" oraz Fundacja Psi Los serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VIII edycji ogólnopolskiej zbiórki karmy na rzecz bezdomnych i potrzebujących zwierząt. W zbiórce biorą udział ponad czterdzieści schronisk, przytulisk oraz fundacji.

Akcję wspiera Anna Wyszkoni. Jej apel chwyta za serce!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Wyszkoni apeluje do wsparcia tej słusznej sprawy INTERIA.PL

Tak, to już ósma edycja naszej akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc", jednak tym razem organizujemy ją w wyjątkowo trudnym czasie pandemii, która zmieniła nie tylko świat człowieka, ale także dramatycznie wpłynęła na sytuację w schroniskach dla zwierząt. Obostrzenia nakładane na społeczeństwo, niestety, odbijają się na niewinnych, bezdomnych czworonogach...

O wiele mniej osób odwiedza schroniska, zdecydowanie spadła liczba zwierząt trafiających do adopcji, Darczyńcy z oczywistych powodów w mniejszym stopniu wspierają schroniskowe czworonogi karmą lub drobnym datkiem - dlatego nasza akcja, organizowana w tym bardzo trudnym okresie, jest wyjątkowo ważna!

Zdjęcie Anna Wyszkoni wspiera naszą akcję, ponieważ los zwierząt nie jest jej obojętny / East News

Dla przypomnienia, w zeszłym roku dzięki Waszej pomocy uzbieraliśmy ponad 160 tysięcy złotych i tym samym wspólnie zafundowaliśmy około 100 tysięcy porcji karmy. W sumie w ciągu tych siedmiu poprzednich edycji napełniliśmy ponad 240 tysięcy psich i kocich misek! Poza tym wszystkim zwierzakom, które opisywaliśmy podczas akcji udało się znaleźć kochające domy.

Możemy pobić nasz rekord - serdecznie zachęcamy do wsparcia akcji i przekazania na jej rzecz funduszy, które - jak co roku - przeznaczymy w całości na zakup karmy dla ponad czterdziestu schronisk i przytulisk na terenie całego naszego kraju.

Patronem akcji jest portal "Ratujemy zwierzaki"

Co należy zrobić?



Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej schroniskach, przytuliskach i fundacjach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki tobie nie jeden przysłowiowy Burek otrzyma michę pełną karmy!

Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Nr rachunku bankowego: 56 1750 0012 0000 0000 4083 7744

W tytule przelewu określ nazwę miejsca, które chcesz wesprzeć!

Przelewu możesz także dokonać za pośrednictwem szybkich przelewów bankowych klikając TUTAJ

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie akcji pod adresem:

www.burek.psilos.org

Możesz też kupić wirtualną porcję karmy!

Wyślij SMS o treści BUREK pod numer 75480 i kup wirtualną porcję karmy dla zwierząt biorących udział w naszej akcji! W odpowiedzi otrzymasz link do pobrania oryginalnej, pamiątkowej grafiki. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 5 zł (netto), czyli 6,15 zł (brutto).

Współorganizatorem akcji jest INTERIA, patronem portal RatujemyZwierzaki. Sponsorami akcji są: Chicopee - firma oferująca szeroki asortyment karm dla psów oraz firma Dolina Noteci - producent karmy dla zwierząt. Patronem medialnym akcji jest Radio Kraków.

Lista miejsc biorących udział w naszej akcji:



Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt “Psia Chata" w Chorzowie

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Przytulisko" w Chojnicach

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psi Raj" w Pasłęku

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Reksio" w Brodnicy

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Medor" w Zgierzu

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Azyl w Białej Podlaskiej

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Rudniku

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" w Rzeszowie

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze

Przytulisko Fundacji Znajdki koło Radzymina

Przytulisko dla Bezdomnych Zwierząt w Łętkowicach

Przytulisko dla Psów i Kotów w Harbutowicach

Przytulisko Pani Wandy w Przyborówku

Przytulisko dla psów im. Stanisławy Olszewskiej w Rachowie Starym

Przytulisko dla psów w Bysławiu Kujawsko

Przytulisko na Wiśniowej Świętokrzyskie w Sandomierzu

Przytulisko dla Bezdomnych Zwierząt w Rytlowie

Fundacja Animals w Mielcu

Fundacja “Duch Leona" w Dobrej Woli

Fundacja "Jedno Serce Nie Da Rady" w Białymstoku

Fundacja "Zwierzęta Podhala" w Zakopanem

Fundacja "Ostatnia Szansa" w Boguszycach Małych

Fundacja "Krzykosiaki - Psy w Potrzebie" w Krzykosach

Fundacja "Warta Goldena" w Warszawie

Fundacja "Przystań Ocalenie" w Ćwiklicach

Fundacja na rzecz ochrony praw zwierząt "Kundelek" w Iłowie

Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych "Emir"

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tychach

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach

Komunalne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach

Społeczne Schronisko dla Zwierząt "Fauna" w Rudzie Śląskiej Śląskie

Hospicjum dla psów “Staruszkowo" w Krzewiu Małym

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie "Chrońmy Zwierzęta" w Machowie

Azyl dla starszych psów w Mikołajewie

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Nadzieja" w Przemyślu

Zdjęcie Oto mapa miejsc, którym możesz pomóc / INTERIA.PL