Rafał Zaorski - kim jest? Spekulant w podkaście Katarzyny Zdanowicz

O spekulancie giełdowym Rafale Zaorskim zrobiło się głośno już w 2015 roku, kiedy zrelacjonował na żywo, jak zarabia na giełdzie milion złotych. Ostatnio w miesiąc na obstawieniu spadku kryptowalut wzbogacił się o 44 mln zł. Niedawno stał się właścicielem najdroższego apartamentu w Polsce za blisko 23 mln zł. Niektórzy nazywają go "polskim królem spekulantów", "polskim Elonem Muskiem", jednak w rozmowie ze Zdanowicz przyznał, że nie przepada za takimi określeniami.

Granie na giełdzie - ile w tym hazardu? Rafał Zatorski wyznaje

Kiedy inwestowanie jest sposobem na życie, a kiedy staje się niezdrowym uzależnieniem? Zaorski wyznał, jak rozpoznać moment, w którym przekraczamy cienką granicę i gra na giełdzie przeradza się w hazard:

Inwestor żyjący w kłamstwie, czyli okłamujący samych siebie i bliskich nie wyjdzie ze spirali chęci odrobienia. A ta chęć buduje w nas emocje chciwości, strachu przed kolejną stratą i podejmujemy jeszcze bardziej nieracjonalne decyzje, a te napędzane naszymi emocjami są złym doradcą na rynku. Potem podejmuje się jeszcze gorsze decyzje albo próbuje się odgrywać na siłę. Jest bardzo dużo tragedii związanych z rynkiem kapitałowym. Jest bardzo cienka granica pomiędzy inwestowaniem, spekulacją a hazardem.

Przewidział wojnę w Ukrainie. Polskiego milionera napędza przewidywanie przyszłości

Katarzyna Zdanowicz zapytała Rafała Zaorskiego o to, co napędza go w działaniach. Spekulant wyznał bez zawahania się, że to właśnie przewidywanie przyszłości sprawia, że gra na giełdzie go pasjonuje. Wyznał również, że przewidział atak Rosji na Ukrainę. Jak to wyglądało?

Przewidywanie przyszłości, to mnie napędza. Bardzo się cieszę, kiedy moje przewidywania się sprawdzą, nawet jeśli miałoby to być złe dla świata. Ogrywałem też wojnę i przewidziałem, że Putin zaatakuje Ukrainę. Ta profesja, którą się zajmuje, jest taka, że nie możemy się wiązać z rzeczywistością. Trzeba ją na bardzo zimno postrzegać. Nie możemy emocjonalnie się z nią związywać, bo wtedy będziemy podejmować złe decyzje. Pomimo tego, że nie chciałbym tej wojny na Ukrainie, to wszelkie znaki na Ziemi i w niebie wskazywały, że do tej wojny dojdzie. I też do pewnych konsekwencji, które będą się z tym wiązały.

Zbankrutował kilkukrotnie, jednak nie tego żałuje najbardziej. Rafał Zaorski u Katarzyny Zdanowicz

Rafał Zaorski w podkaście "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" opowiedział, że nieodłącznym elementem inwestowania i gry na giełdzie są straty. Sam kilkukrotnie zbankrutował, jednak dodał, że wiele go to nauczyło. Katarzynie Zdanowicz wyjawił jednak, jakiego kroku w swoim życiu żałuje najbardziej.

Mama nie miała okazji, żeby dać mi po głowie, ale jednej rzeczy żałuję bardzo. To mocno mnie uderzyło wtedy jak umarła. Nie przyznałem się jej nigdy, że miałam problemy na rynku i dwa razy zbankrutowałem - że te pieniądze, które mi pożyczyła straciłem. Do mojej mamy nigdy o tym nie mówiłem, nie przyznałem się do tego, że straciłem i uważam, że jeden z moich największych błędów życiowych, bo może teraz byłbym też dalej, ale też nie czułbym do siebie takiej złości.

Cały odcinek "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" dostępny poniżej:

