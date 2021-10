Czy sekspraca to też praca? Przyglądamy się dyskusji

Kaja Szulczewska jest autorką instagramowego konta @ciałopozytyw_polska, a także feministką i aktywistką, która często porusza ważne społecznie tematy.



"Mówienie, że prostytucja to praca jak każda inna sprawia, że wiele osób nieświadomych zagrożeń, łatwiej wchodzi w tę branżę, a dyskurs normalizujący wyzysk ich ciał i seksualności sprawia, że ciężej im mówić o swoich trudnych doświadczeniach" - napisała Kaja Szulczewska na swoim Instagramie. Zwróciła uwagę na fakt, że prostytucja nie jest pracą, jak każda inna, ponieważ środowiska związane z lobbingiem na rzecz dekryminalizacji alfonsów i sutenerów tworzą presję, by nie mówić na zewnątrz o problemach, ponieważ to szkodzi ich lobbingowi. Udostępniła również inne konto, które prezentuje realistyczne podejście do pracy w przemyśle seksualnym.

Co według tego podejścia oznaczałoby zalegalizowanie prostytucji?

Zdjęcie Legalizacja prostytucji może zwiększać występowanie handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego / 123RF/PICSEL

W Polsce prostytucja nie jest zabroniona i według norm prawnych nie jest penalizowana. Z drugiej zaś strony nie jest też zawodem regulowanym w sensie formalnym, a co za tym idzie, dochody czerpane z wykonywania go są nieopodatkowane.

Pełna legalizacja prostytucji wbrew powszechnej opinii nie oznacza, że praca kobiet pracujących w tej branży ulega poprawie i zwiększa się ich bezpieczeństwo. Wprost przeciwnie, legalizacja sprawia, że wzrasta popyt na usługi seksualne, a jedynymi osobami, których sytuacja ulega poprawie, są klienci i stręczyciele.



Z powyższego postu można dowiedzieć się również, że z rządowych raportów z krajów, w których zalegalizowano prostytucję, wynika, iż legalizacja ta zwiększa występowanie handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego.



Kaja Szulczewska opowiada się za tzw. modelem nordyckim w tej kwestii. Nordycki model jest podejściem do kwestii prostytucji, które zostało przyjęte w Szwecji, Norwegii, Islandii, Irlandii Północnej, Kanadzie, Francji, Irlandii i Izraelu. Zakłada on kilka elementów. Pierwszy z nich mówi o dekryminalizacji prostytucji.



Prostytucja jest z natury przemocą. Kobiety nie powinny być karane za wyzysk i nadużycia, których doświadczają.

Kolejny porusza kwestię tego, że kupowanie seksu jest przestępstwem kryminalnym.

Kupowanie ludzi w celach seksualnych jest szkodliwe, wyzyskujące i nigdy nie może być bezpieczne. Musimy zmniejszyć popyt, który napędza handel usługami seksualnymi.

Trzeci zakłada wsparcie dla kobiet pracujących w tej branży i pomoc w wyjściu im z tej sytuacji oraz zbudowaniu nowego życia. Ostatni element zakłada natomiast edukację i konkretne działania społeczne, m.in.: publiczną kampanię informacyjną, szkolenia dla policji, zwalczanie nierówności i ubóstwa, które skłaniają ludzi do prostytucji oraz skuteczne przepisy przeciwko stręczycielstwu i handlowi usługami seksualnymi.

Reakcje obserwatorów

Ponieważ w przestrzeni publicznej już od dłuższego czasu toczy się dialog na temat prostytucji i tego, czy powinna być legalna, reakcje na wpis Kai były różne.

Ja widzę na tej płaszczyźnie ogromną przepaść wśród feministek. Jeszcze dziś widziałem profil prowadzony przez kobietę, która mówiła, że prostytucja to praca jak każda inna. Ja osobiście też uważam, że nie ma co normalizować czegoś, co robi z człowieka wręcz towar na półce.

- zauważył jeden z obserwatorów.



Rzeczywiście, często w środowiskach feministycznych podkreśla się, jak ważne jest, aby nie dyskryminować kobiet ze względu na to, że pracują jako prostytutki. Jednak Kaja zwróciła uwagę na zupełnie inny aspekt - niebezpieczeństwa wynikającego z wykonywanej pracy oraz powodów, które pchają kobiety do podjęcia tej decyzji.



Co w sytuacji, gdy gdy dana osoby wyraża swoją pełną zgodę na sexworking? Nie wyobrażam sobie, jak abstrakcyjna sytuacja miałaby to być, ale co jeśli? Czy w takiej sytuacji powinno być to akceptowane? Uważam, że jednak lepiej zapewnić takiej osobie w pełni bezpieczną pracę, nie urągającej jej godności jako człowieka.

- skomentowała inna internautka.



Dyskusja rzeczywiście przybrała ciekawą formę i pokazała zupełnie nowe spojrzenie na aspekt pracy kobiet w branży usług seksualnych.

