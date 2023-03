Spis treści: 01 Zaczęło się 8 marca 1968 r. ?

02 To nie protesty studentów, to bunt całego pokolenia

03 Nie tylko duże miasta

04 Marzec, który trwał do Sierpnia

Zaczęło się 8 marca 1968 r. ?

Kiedy rozpoczął się Marzec 1968 roku? Iskrą do wybuchu buntu stało się brutalne stłumienie wiecu studentów na Uniwersytecie Warszawskim, do którego doszło 8 dnia tego miesiąca. Tłumnie zebrani na terenie uczelni żacy protestowali przeciwko relegowaniu z niej Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Dwaj studenci, po wiecu w obronie "Dziadów" w reżyserii Kazimierza Dejmka, opowiedzieli o tym wydarzeniu francuskiemu korespondentowi gazety "Le Monde", co władza ludowa uznała za zachowanie naganne, które należy ukarać wykluczeniem dwójki "donosicieli" z szeregów braci studenckiej.



Wspomniane “Dziady" to kolejny punkt zapalny na drodze do Marca ‘68. W podręcznikach szkolnych przeczytamy, że powodem wiosennych wydarzeń było zdjęcie z afiszy wystawianych w Teatrze Narodowym w Warszawie "Dziadów" Adama Mickiewicza. Cenzura uznała je za “antyradzieckie". W efekcie 30 stycznia 1968 r. sztukę wystawiono po raz ostatni, co wywołało sprzeciw części młodzieży, która wyraziła go poprzez manifestację pod pomnikiem Mickiewicza.



Jednak Marca ‘68 roku nie wywołało pojedyncze wydarzenie, to był długotrwały proces, na który złożyły się tarcia wewnątrz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, narastające w narodzie niezadowolenie i wejście w dorosłość pierwszego i najliczniejszego powojennego pokolenia.



To nie protesty studentów, to bunt całego pokolenia

Z podręczników historii dowiemy się, że Marzec 1968 r. to czas protestów studenckich. Jest to jednak tylko częściowo prawda. Rzeczywiście w tym czasie w wielkich ośrodkach akademickich takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań studenci wychodzili na ulice, by manifestować przeciwko pacyfikacji na Uniwersytecie Warszawskim, przeciwko propagandzie partyjnej w mediach, przeciwko łamaniu przez władzę konstytucji. Młodzież uniwersytecka i miasta akademickie były to miejsca, gdzie formowały się postulaty wobec władzy ludowej — temu nie można zaprzeczyć i w tym sensie Marzec 1968 r. były to protesty studenckie.



Zdjęcie Akcja pacyfikacyjna ZOMO i ORMO na Uniwersytecie Warszawskim 8.03.1968 r. / IPN / Agencja FORUM

Jednak mówienie i pisanie o wydarzeniach marcowych jedynie w kontekście akademickiego sprzeciwu wobec nadużyć władzy, jest znacznym zawężeniem i w pewien sposób wypaczeniem tego, co wówczas miało miejsce. Protesty ‘68 roku to nie był tylko studencki bunt i dobitnie pokazują to milicyjne statystyki, według których aresztowano wówczas o wiele więcej młodych robotników niż studentów.

Tyle że ogłoszenie, że w protestach biorą udział robotnicy, było bardzo nie na rękę władzy ludowej, która rolników i robotników stawiała na piedestale. Komuniści przedstawiali się jako głos robotników — wszak nawet nazwa PZPR oznacza Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Jakby to wyglądało, gdyby robotnicy wyszli na ulice protestować przeciwko partii? Takie wystąpienie było zaprzeczeniem haseł głoszonych przez komunistów, zatem w propagandowego punktu widzenia lepiej było ukryć udział młodych robotników w tych wydarzeniach. Władzom PRL udało się to tak skutecznie, że do dzisiaj nawet studenci historii (nie mówiąc o szkolnych podręcznikach i uczniach) szeroko otwierają oczy na wieść, że w wydarzeniach Marca 1968 roku brali udział także robotnicy.



Bunt 68 r. był buntem całego, młodego pokolenia. Nie miało tu znaczenia, czy byli to robotnicy, rolnicy, czy inteligencja. Łączyło ich wspólne doświadczenie oraz młodość i właśnie w tych kategoriach należałoby mówić o strajkach 68 r.



Nie tylko duże miasta

Kolejnym utrwalonym w świadomości społecznej mitem jest przekonanie, że do strajków dochodziło jedynie w dużych miastach, gdzie istniały ośrodki akademickie. Faktem jest, że wszystko zaczęło się w Warszawie, a to w Gdańsku 15 marca miał miejsce największy - 20-tysięczny protest, ale siłą wydarzeń marcowych było to, że ogarnęły one cały kraj i dotarły na prowincje.

Wiece poparcia dla protestów w Warszawie odbywały się między innymi w Tarnowie, Bielsku-Białej, Olsztynie, Przemyślu, Legnicy, Białymstoku, Bydgoszczy czy Jaśle. Mówiąc o Marcu 1968 roku, nie można zapominać o małych miejscowościach, które wówczas wyszły na ulice, bo w dużej mierze to właśnie tam rozgrywały się marcowe wydarzenia. W wielu z tych mniejszych ośrodków nie było uczelni wyższych, co raz jeszcze dobitnie pokazuje, że marzec 68 to był bunt całego pokolenia.

Marzec, który trwał do Sierpnia

Nie bez przyczyny o marcu 1968 r. przypominamy w ostatnim dniu miesiąca. 31 marca jest właściwym czasem, aby podkreślić to, co wszyscy zajmujący się tym okresem historycy mówią zgodnie: Marzec 1968 roku nie skończył się wraz z nadejściem kwietnia. Wydarzenia, do których wówczas doszło, miały dalekosiężne konsekwencje polityczne i społeczne, a zdaniem profesora Andrzeja Friszke stały się podwaliną do wydarzeń, do których doszło w sierpniu 1980 r.

Zdjęcie Kraków, Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiec w rocznice marca 1968, 8.03.1988 r. / Andrzej Stawiarski / Agencja FORUM

Od Marca ‘68 minęło 55 lat. To wydarzenie, które historycy uważają za jedno z najważniejszych w dziejach Polski po 1945 roku. Profesor Dariusz Stola w jednym z wywiadów na ten temat powiedział:

“Marzec 68 to jest jeden z tych miesięcy, które się w Polsce pisze dużą literą [...]. To są tak zwane polskie miesiące. Jest Październik ‘56 roku, jest Grudzień, a nawet dwa, bo jest Grudzień ‘70 i Grudzień ‘81 roku, jest Sierpień roku ‘80 i jest Marzec ‘68 roku".

