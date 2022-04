Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa w 2022 roku przyznawane są w ramach podziałania: "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych". Jak informuje ARiMR nabór wniosków odbywa się za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Kto może otrzymać wsparcie i ile wyniesie unijna premia?

Pieniądze na pielęgnację i zalesienie działki

Premia pielęgnacyjna jest płatnością przyznawaną corocznie przez 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których dokonano zalesienia. Jej wysokość to kwota w zakresie od 794 zł/ha do 1 682 zł/ha. Wysokość dofinansowania zależy przede wszystkim od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony upraw leśnych przed zwierzyną.

Tymczasem premia zalesieniowa to dofinansowanie przyznawane przez 12 lat, począwszy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las, a które wcześniej wykorzystywano do prowadzenia działalności rolniczej. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha.

Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa 2022. Kto może skorzystać?

Premia pielęgnacyjna, a także zalesieniowa w 2022 r. może trafić do rolników, którzy w latach 2015-2021:

złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie,

otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania wsparcia,

wykonali zalesienie,

złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z potwierdzeniem złożonym przez nadleśniczego.

Świadczeń nie mogą pobierać jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Termin przyjmowania wniosków mija 16 maja.

