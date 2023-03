Jak widzimy świat

Nie pamiętam już dokładnie, kiedy przestałam czytać wiadomości. Wiem tylko, że moment ten nadszedł nagle, że pojawił się jako wynik świadomej decyzji i że od tamtej chwili świat wokół mnie stopniowo stawał się lepszy.

Jestem dziennikarką. Uwielbiam historie. I uwielbiam gazety. Lubię podczas czytania przeskakiwać od jednego artykułu do drugiego, nie wiedząc, dokąd zaprowadzi mnie kolejny tekst. Uwielbiam zanurzać się w opowiadanej mi historii, wędrować i rozglądać się po niej, odkrywać wszystko z innego punktu widzenia tak długo, aż w końcu dotrę ponownie na ląd i zechcę wrócić do teraźniejszości – za każdym razem odmieniona, w niewyjaśniony dla mnie, magiczny wręcz sposób: jakbym postrzegała świat i moje w nim miejsce na nowo.

Reklama

A mimo to od lat nie wzięłam gazety do ręki. Nie czytam żadnych wiadomości, nie oglądam programów typu talk-show, żadnych politycznych dysput. Nie posiadam aplikacji z wiadomościami na komórce, a kiedy słucham radia podczas jazdy samochodem i zaczynają się serwisy informacyjne, wyłączam je jeszcze przed pierwszym meldunkiem. Czasami trudno uniknąć czytania wiadomości: potrzebuję ich do mojej pracy. Poza tym jednak izoluję się od nich, jak tylko się da.

Ta książka nie jest o mnie. Opowiada o tym, czego nauczyłam się w ostatnich latach o wpływie, jaki mają na nas wiadomości. Na nas, na nasze myślenie, naszą percepcję i na nasze życie.

Każda historia, jaką czytamy, słuchamy, oglądamy czy też opowiadamy innym, wpływa na to, jak odbieramy nasze otoczenie. Historie kształtują nasze życie – o wiele bardziej, niż przypuszczamy. Ich treść, a także sposób, w jaki są opowiadane, wpływają na to, na kogo głosujemy w wyborach, na co wydajemy pieniądze, dokąd jedziemy na urlop, a dokąd nie. Decydują o tym, jak reagujemy na ludzi spotykanych ulicy, w metrze lub podczas zakupów; komu z nich ufamy, a komu nie; przed kim odczuwamy strach. Oddziałują również na to, co wspominamy, a o czym zapominamy. Wpływają na rodzaj pytań, jakie zadajemy własnym dzieciom, na co im pozwalamy, a czego zabraniamy. Wpływają też na to, jak wychowujemy nasze dzieci – i czy w ogóle chcemy mieć potomstwo.

My, ludzie potrzebujemy historii. Potrzebujemy ich, aby utrwalić nasze przeżycia w formie wspomnień; aby móc odczuwać współczucie; aby patrzeć na świat i życie innymi oczami. Historie mogą nadawać sens życiu i tworzyć poczucie wspólnoty. Stanowią spoiwo community, rodzin, kręgów przyjacielskich, a nawet scalają całe społeczeństwa. Historie mogą dawać oparcie. Dzięki temu, że kreują pewne sytuacje poza naszym własnym życiem, pomagają nam ćwiczyć określone sposoby zachowania. Przy pomocy historii rozwijamy naszą osobowość: mogą one też potwierdzić nasz sposób widzenia świata, a także nas samych, podobnie jak mogą wszystko, w co dotychczas wierzyliśmy, podawać w wątpliwość. Kształtują naszą tożsamość.

Prawie każda decyzja, którą podejmujemy, od małoznaczących, niezbyt głębokich postanowień, aż do tych najpoważniejszych, przełomowych, stawiających na głowie całe nasze życie, zależy od tego, jakie wiadomości i jakie historie przyswajamy. Pytanie brzmi: jaki rodzaj wiadomości i historii chcemy oglądać, wysłuchiwać, czytać? Czas już zastanowić się nad tym problemem.

Powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, wypadki drogowe, zamachy terrorystyczne, wojny, pandemie: złe wiadomości dominują w mediach i natykamy się na nie dosłownie wszędzie. Rano w radiu podczas jazdy samochodem do pracy albo na monitorach w kolejkach podmiejskich i w metrze. Na przerwie obiadowej, podczas pogawędek z rodziną czy koleżankami, kolegami, na stronach tytułowych gazet leżących w supermarkecie, jak również nieustannie w innych wolnych chwilach, za pośrednictwem mediów społecznościowych, bezpośrednio na naszych telefonach komórkowych. Nieważne, jaki zawód wykonujemy, jak wygląda nasza codzienność: wiadomości są zawsze przy nas. I z reguły mają negatywny charakter.

Jeżeli nieustannie konfrontujemy się z katastrofami, przemocą i zniszczeniem, to jak to na nas oddziałuje?

Wpływa na to, kogo nienawidzimy, a kogo kochamy, a także na rodzaj komentarzy, jakie umieszczamy w mediach społecznościowych, na to, czy są one pozytywne, czy obraźliwe. Decyduje o tym, jak się czujemy, kiedy budzimy się rano, i o czym myślimy wieczorem, gdy kładziemy się spać.

Czy odczuwamy strach przed, wydawać by się mogło, mroczną przyszłością, czy względnie cieszymy się na jej nadejście – ponieważ mamy świadomość, że my sami, także poprzez nasze zachowanie, rozstrzygamy, jak mroczna będzie ta przyszłość naprawdę. Tylko co czwarty mieszkaniec Niemiec uważa, że warunki życia jego rodziny poprawią się w kolejnych piętnastu latach.

Mniej niż 10 procent wszystkich Niemców ma poczucie, że nasz świat zmieni się na lepsze.

Wiadomości wpływają na to, jakie ubezpieczenie wykupimy i ile jesteśmy gotowi za nie zapłacić. Decydują nawet o tym, jak duże jest w naszym przypadku ryzyko zawału serca. Nie wierzycie w to? Byłam wobec tego tak samo sceptyczna – aż sama zauważyłam, jak bardzo opowieści krążące wokół mnie wpływają na sposób, w jaki postrzegam świat, i na moje życie codzienne.

(…)

Mimo że wyniki badań naukowców, których prace przestudiowałam, okazały się drastyczne, to jednak nieco mnie uspokoiły. Dotychczas bowiem uważałam, że sposób, w jaki reaguję na wiadomości, to mój osobisty problem. Rodzaj bzika, który muszę zaakceptować i do którego chciałam dopasować moje życie, coś na kształt osobistego zawirowania. W tamtym czasie już od ponad dwóch lat wiedziałam, że unikanie wiadomości wpływa na mnie pozytywnie, że ludziom w moim otoczeniu mogę wtedy dawać więcej otuchy i wsparcia i że moje historie stawały się bardziej wymowne i wyraziste. Jednak od kiedy zaczęłam opisywać w nich nie tylko negatywne aspekty, to uważałam to wszystko za rodzaj pewnej wady w mojej osobowości. Coś w rodzaju słabości charakteru, która nie miała nic wspólnego ze światem wokół mnie. Uznałam, że tak właśnie muszę pisać, aby w ogóle móc pracować w zawodzie dziennikarki. Aby móc to wytrzymać.

Wyniki badań naukowych na temat lęków pomogły mi inaczej spojrzeć na pewne sprawy: moja słabość nie była wcale słabością, lecz raczej przeciętną reakcją kogoś, kto dzień w dzień konfrontowany jest z niesprawiedliwością i przemocą. A to dotyczy nas wszystkich. Wiadomości docierają do nas wszędzie. Każdego tygodnia dowiadujemy się o licznych nieszczęściach, które zdarzają się na całym świecie.

Różnorodne badania wykazały już w międzyczasie, jakie są skutki długotrwałej konsumpcji negatywnych doniesień. Przede wszystkim napawa nas to lękiem. Wstydzimy się. Odczuwamy wyrzuty sumienia, ponieważ nie robimy wystarczająco dużo, aby ulepszyć świat. Tracimy energię, stajemy się cyniczni, zestresowani, zachowujemy się pasywnie. Jesteśmy mniej zmotywowani do zmieniania świata.

Traktujemy nieprawidłowy stan rzeczy jako coś niezmiennego, a nie jako czasowo ograniczone, zmienne zjawisko.

Historyk Rebecca Solnit twierdzi w swojej książce „Hoffnung in der Dunkelheit”, że poczucie rozpaczy stało się czynnikiem dominującym – i paraliżującym – w debatach politycznych. Niektórzy ludzie rozumieją własną rozpacz jako akt solidarności z uciskanymi, niezależnie od tego, czy owi uciskani sami w ogóle za takich się uważają. Mogą nie postrzegać siebie w ten sposób z prostego powodu – zanim stali się ofiarami, mieli już przecież jakieś życie, mają też nadzieję na zmianę tej sytuacji. Poza tym są również i tacy, którzy są zrozpaczeni z powodów osobistych, ale swoją rozpacz uzewnętrzniają w formie analiz politycznych, często połączonych z twierdzeniem, że wcześniej wszystko było lepsze niż dzisiaj. Trzecia grupa to osoby, które wykorzystują własną rozpacz, aby przybrać jakąś pozę. Według Solnit osobom przynoszącym złe wieści przypisujemy często cechy właściwe autorytetom, nie przypisujemy ich zaś tym, którzy dany stan rzeczy ukazują z różnych punktów widzenia. Zawsze łatwiej wyobrazić sobie koniec świata niż zagmatwane ścieżki, na których potykamy się, idąc ku przyszłości. Ostatnią grupą są ci, którzy po prostu się wypalili. To osoby, które za bardzo zaangażowały się podczas prób dokonania jakichś zmian i teraz odczuwają frustrację z powodu poniesionej porażki.

W swojej analizie Solnit powołuje się na feministkę Susan Griffin, która urodziła się w 1943 roku i dorastała jako adoptowane dziecko w żydowskiej rodzinie w Stanach Zjednoczonych. To ona jest autorką cytatu przytoczonego w tekście Solnit: „W swoim życiu widziałam wystarczająco dużo przemian, aby wiedzieć, że rozpacz jest nie tylko autodestrukcyjna, lecz również nie­realistyczna”.

Rozpacz jest nierealistyczna. Ale mówiąc szczerze: także nieco wygodna. Skoro i tak wszystko się wali, to dlaczego mielibyśmy w ogóle podejmować wysiłki na rzecz dokonania jakichś zmian? Dotyczy to również mojego zawodu. Nawet podczas uprawiania dziennikarstwa śledczego odkrywanie wyłącznie braków i niedociągnięć jest zdecydowanie łatwiejsze od dodatkowego opisywania ewentualnych rozwiązań. Mimo to wielu dziennikarzy i wiele dziennikarek tak właśnie robi i, w pewnym sensie, idzie na łatwiznę, głęboko wierząc, że w ten sposób wzbudzi największe poruszenie i zainteresowanie. Opisują oni zatem każdy kryzys w sposób tak drastyczny, jak tylko jest to możliwe. Niech inni szukają rozwiązań tych problemów. Im bardziej jednak drastyczny i negatywny opis jakiegoś trudnego zagadnienia, tym mniej angażujemy się na rzecz jego rozwiązania – z prostego powodu: ponieważ nie wierzymy, że zmiana jest jeszcze możliwa. Stąd też, w miarę gromadzenia się takich wiadomości, coraz mniej ludzi wierzy, że ma jakikolwiek wpływ na politykę czy sprawy społeczne.

Jak napisali autorzy „The Psychology of Terrorism Fears” „Ciągłe przygotowywanie się na najgorsze to bardzo niezdrowy i kontrproduktywny sposób na życie. Oznacza to bowiem życie z nieustanną perspektywą własnej śmierci przed oczami”.

Im intensywniej zajmowałam się strachem i jego konsekwencjami, tym lepiej rozumiałam, dlaczego tak radykalnie zmieniałam sposób opowiadania moich historii: nie widziałam bowiem żadnego powodu, dlaczego miałabym przedstawiać świat jeszcze bardziej negatywnie niż w rzeczywistości. Bardziej negatywnie, niż my go postrzegamy. Do dzisiaj piszę moje teksty z takim właśnie nastawieniem. Zaczęłam opowiadać o tym innym ludziom na seminariach konstruktywnego dziennikarstwa: w redakcjach, podczas szkoleń dla dziennikarzy, w prelekcjach – a teraz w tej książce.

(...)

Poprzez zmianę sposobu, w jaki opowiadamy nasze historie, możemy odmienić nie tylko swoje życie, lecz także życie osób w naszym otoczeniu. Jak to zrobić? Dojdziemy do tego wspólnie. Ta książka będzie nam towarzyszyła na tej drodze. Zbadamy, w jakim zakresie historie wpływają na nasze myślenie. Postaramy się zrozumieć, jakie procesy zachodzą w naszym mózgu, zanim zdecydujemy, o czym opowiemy przyjacielowi czy przyjaciółce. Dostrzeżemy, jakie wzorce narracji przeniknęły do naszego życia codziennego, i nauczymy się od nich uwalniać. Będziemy ćwiczyli taki sposób czytania wiadomości, który nie będzie nas dołował, lecz naprawdę informował. Krok po kroku uświadomimy sobie, jak możemy opowiadać historie, aby sprawiały nam przyjemność, zamiast nam szkodzić.

Po każdym rozdziale znajdziecie kilka ćwiczeń, przy pomocy których będziecie mogli przeanalizować historie, które pojawiają się w waszym otoczeniu, w waszym życiu i w waszej głowie. Wszystkie te ćwiczenia można wykonać od razu albo od czasu do czasu sięgać po kolejne. Nikt nie będzie oceniał sposobu realizacji tych zadań (dobrze – źle). Im więcej będziecie eksperymentowali z tymi ćwiczeniami, tym bogatsze będzie wasze doświadczenie i tym łatwiej przyjdzie wam zmiana konkretnych rzeczy w waszym codziennym życiu.

Wraz z tą książką udamy się w podróż, która wychodzi daleko poza ten tekst i która może trwać miesiącami, a być może nawet latami. Podróż, dzięki której dowiemy się czegoś nowego o nas samych i która, z całą pewnością, odmieni ludzi wokół nas.

Kiedy wyjeżdżam, wyczuwam wyraźnie to, co zwykle pozostaje abstrakcyjne: że w zależności od miejsca świat jest różny i dlatego nigdy wyłącznie zły. Że życie na całym świecie odbywa się jednocześnie obok siebie. Że wszyscy ludzie, których znam, to tylko cząstka spośród tych, którzy żyją na Ziemi. Że większości miejsc na Ziemi nigdy nie zobaczę i że kiedy przybywam do nowego miejsca, to życie trwa tam już od setek i tysięcy lat, nawet jeżeli dla mnie dopiero w danej chwili staje się przeżyciem i wyczuwalną rzeczywistością. Wiem, że nic nie wiem: nigdy nie jestem tak świadoma tego faktu jak właśnie podczas podróży.

Kiedy podróżuję, słucham ciszy. Widzę tylko pustą kartkę papieru. Nawet jeżeli zawsze zabieramy ze sobą cały swój wewnętrzny bagaż, nieważne, dokąd idziemy – to w pierwszych dniach podróży udaje mi się o nim zapomnieć. Każdy wyjazd jest jak nowy początek. Jak chwila, dzięki której wyobrażamy sobie na nowo, i to w sposób zasadniczy, świat i rolę, jaką w nim odgrywamy.

Rozpocznijmy naszą przygodę małą podróżą w wyobraźni. Porozmyślajmy sobie wspólnie, jak by to było – i co wyzwoliłoby to w naszym życiu – gdybyśmy konsumowali różne wiadomości – zarówno takie, które pokazują to, co właśnie złego stało się na świecie, jak i to, w jaki sposób pewne sprawy zmierzają ku czemuś dobremu.

Wyobraźmy sobie, że wiadomości każdego dnia informują nas o tym, że istnieją nie tylko nędza i niesprawiedliwość, lecz także o tym, że dokonuje się właśnie przemiana społeczna; że ludzie na całym świecie podejmują wysiłki, aby móc żyć w bardziej wolny, samodzielny i bezpieczny sposób.

Takie osoby są w każdym kraju. W każdym mieście, w każdej wsi. Tylko prawie nigdy nie ma ich w wiadomościach. Wyobraźmy więc sobie, że byłoby inaczej. Jak odmieniłoby to nasze życie? Jak wpłynęłoby to na nasze decyzje?

KILKA CODZIENNYCH ĆWICZEŃ

Słuchajcie, oglądajcie lub czytajcie dzisiaj wiadomości bardzo uważnie. Zwróćcie uwagę, jak się czujecie: przedtem – w trakcie – i potem. Jakich historii słuchacie, jakie oglądacie i o jakich czytacie w ciągu dnia? Ile z nich jest wyłącznie negatywnych? Przeanalizujcie to, biorąc pod uwagę nie tylko wiadomości, filmy i książki, lecz również anegdoty, jakie opowiadają wam ludzie z waszego otoczenia.

Kiedy następnym razem będziecie się zastanawiali, jaką książkę przeczytać, jaki film obejrzeć lub jaką historię sami chcecie opowiedzieć, zwróćcie uwagę nie tylko na treść, lecz obserwujcie też, jak sami się wtedy czujecie. Jeżeli macie ochotę, możecie wysłać do mnie wiadomość na adres post@wiewirdieweltsehen.de i napisać, co przeżyliście podczas tych ćwiczeń. Wszystkie z przyjemnością przeczytam!

Fragment pochodzi z książki "Co negatywne wiadomości robią z naszym myśleniem" autorstwa Ronji Von Wurmb - Seibel. Więcej o książce przeczytasz TUTAJ