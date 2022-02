Złudzenie optyczne, czyli co widzisz na obrazku? Zabawa, czy test?

"Co widzisz na obrazku?" - to pytanie zadawane przy okazji pokazywania prostego rysunku, czy zdjęcia, wywołuje niekiedy niemałe emocje.

Bała się pokazać chłopaka. Wspólne zdjęcie wywołało poruszenie W internecie znaleźć można sporo takich testów, które jak się okazuje, mają podłoże psychologiczne.

Pierwsze wrażenie, gdy spoglądamy na obrazek i dostrzegamy taką a nie inną rzecz, może sporo mówić o tym, jakimi jesteśmy ludźmi i jaki mamy charakter.



Niekiedy to po prostu doskonała zabawa i rozrywka, a niekiedy temat do dyskusji.



Sporo zamieszania wywołało zdjęcie, które jedni interpretują jako przedstawiające czarnego psa wybiegającego z lasu, inni zaś mówią, że to mężczyzna ubrany w zimowe, czarne ciuchy, niosący na plecach worek.

To, co widzimy, można zinterpretować w ciekawy sposób.



Pies wybiegający z lasu, a może człowiek z workiem na plecach?

Zdjęcie skomentował psycholog środowiskowy Lee Chambers, na prośbę portalu metro.co.uk. Jest on zdania, że to, co widzimy na obrazku, zależy od naszej osobowości i stanu psychicznego, w jakim aktualnie się znajdujemy.



"Istotną rolę w postrzeganiu zdjęcia bez wątpienia odgrywa miejsce, w którym twoje oczy w pierwszej chwili się na nim skupiają. Ale na to, czy widzisz na grafice biegnącego w twoją stronę psa czy też uciekającego człowieka wpływa także twój aktualny stan psychiczny" - wyjaśnia Lee Chambers w Metro.co.uk

Jeżeli chodzi o samą interpretację tego, co widzimy na zdjęciu, to według psychologa, jeżeli osoby widzą na zdjęciu psa wybiegającego z lasu, to są to osoby spokojne i pewne siebie, optymistycznie nastawione do życia.



Mają one większą szansę na to, by zobaczyć pojawiające się szanse na sukces i szczęście w swoim życiu.



Ci, którzy widzą osobę idącą z workiem, czy plecakiem, tyłem do obiektywu, to osoby czujące niepokój i stres. To spostrzeganie jest podszyte poczuciem zagrożenia.



Widzący mężczyznę w czarnym ubraniu to ludzie mający problem z zaufaniem i przejawiający skłonność do pesymizmu.

