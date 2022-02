Puginał (21.03 - 20.04)

Puginał, czyli nasz Baran nie traci czasu w sypialni. Szybko przechodzi do działania, jest bardzo pewny siebie i męski, lubi dominować. Puginał chce czuć się silny i mocno wierzy we własne możliwości, więc nie lubi krytyki i łatwo zranić nią jego ego. Wtedy zamyka się w sobie, wycofuje, a w efekcie zaczyna szukać szczęścia gdzie indziej.



Cep bojowy (21.04 - 21.05)

Cep bojowy, czyli nasz Byk ceni sobie poczucie bliskości i czułe pieszczoty, choć stara się nie obnosić z tymi na pozór mało męskimi potrzebami. Cep lubi godzinami przytulać swoją partnerkę, a gra wstępna mogłaby dla niego trwać nawet kilka godzin! Co ciekawe, z biegiem lat nabiera on odwagi, apetytu na więcej i staje się bardziej namiętny.

Reklama

Korbacz (22.05 - 22.06)

Korbacz (nasze Bliźnięta) ma otwarty umysł - chętnie eksperymentuje i chce spróbować dosłownie wszystkiego, także w sypialni. Korbacz nigdy nie odmawia, gdy partner proponuje nową zabawę, a tradycyjny seks po prostu go nudzi. Ten znak znany jest z tego, że szybko rozkochuje w sobie partnerkę i równie szybko... łamie jej serce.

Kordelas (23.06 - 22.07)

Kordelas, czyli nasz Rak to chyba najbardziej nieśmiały z wszystkich znaków arabskiego horoskopu. Rzadko wychodzi z inicjatywą i chętnie chowa się za plecami silnej, pewnej siebie partnerki. Kordelas lubi, gdy jego wybranka wie, czego chce, ma dominującą naturę i przejmuje stery w związku. Taki mężczyzna nie jest więc marzeniem każdej kobiety, ale jeśli już znajdzie wybrankę, która akceptuje ten podział ról, zbuduje z nią szczęśliwą i trwałą relację.



Miecz (23.07 - 23.08)

Miecz, czyli nasz Lew to urodzony uwodziciel. Obdarzony jest sporą dozą uroku i potrafi zawrócić w głowie niejednej wybrance. Miecz jest bardzo pewny siebie i łatwo uwodzi kolejne kobiety, ale w głębi serca marzy o stałym związku i całe życie szuka tej jedynej.



Zobacz również: Te znaki zodiaku to najlepsi kochankowie



Nóż (24.08 - 23.09)

Nóż, czyli nasza Panna to mężczyzna, któremu nie w głowie romanse i luźne znajomości. W kobietach ceni sobie przede wszystkim osobowość i inteligencję i jeśli znajdzie ideał, szybko angażuje się w stały związek. Jako kochanek jest czuły i oddany, choć czasem brak mu polotu.

Łańcuch (24.09 - 23.10)

Łańcuch, czyli nasza Waga szuka kobiety ciepłej, czułej i delikatnej. Chce bowiem czuć się przy niej jak bohater i imponować jej siłą i męskością. W sypialni Łańcuch jest bardzo romantyczny - zdarza mu się czytać poezję albo nucić miłosne piosenki. Trudno utrzymać go przy sobie, bo łatwo się nudzi, ale interesująca, tajemnicza kobieta na pewno usidli go na dłużej.



Sztylet arabski (24.10 - 22.11)

Sztylet arabski, czyli nasz Skorpion jest bardzo namiętny i zmysłowy - ten mężczyzna kocha tak mocno, że jego uczucie graniczy czasem z szaleństwem i obsesją. Jest zaborczy, a wręcz nie pozwala partnerce na własne życie i tajemnice, wymaga także całkowitej szczerości. Miłość Sztyletu arabskiego bywa dramatyczna, ale takiej namiętności i porywów serca nie jest w stanie odmówić sobie żadna kobieta!

Łuk (23.11 - 21.12)

Łuk, czyli nasz Strzelec to chyba najbardziej radosny, pełen życia znak arabskiego horoskopu. Miłość to dla niego zabawa, więc stara się w życiu poznać jak najwięcej kobiet, które będą podzielać jego zamiłowanie do rozrywki. Łuk rzadko podchodzi do tych relacji "na poważnie", bo ceni sobie wolność i swobodę oraz chęć eksperymentowania. Szybko ucieka także od partnerek, które ograniczają jego wolność.



Lanca (22.12 - 20.01)

Lanca to nasz Koziorożec i chyba najbardziej ambitny znak zodiaku. Lanca to prawdziwy mężczyzna, który twardo dąży do celu, nie odpuszcza i nie boi się wyzwań. Kobieta czuje się przy nim bezpiecznie i szybko obdarza go zaufaniem. Na tego mężczyznę zawsze można liczyć - wie, jak się zachować i jest dla swojej wybranki prawdziwym oparciem.

Miotacz kamieni (21.01 - 18.02)

Miotacz kamieni, czyli nasz Wodnik to dość chaotyczny i zmienny w swoich poglądach znak, który lubi, gdy to kobieta podejmuje za niego lwią część decyzji, także tych dotyczących relacji. Miotacz szuka w związku prawdziwej przyjaźni i oddania, a jeśli już ją znajdzie, pozostaje wierny i nie szuka przygód.



Topór (19.02 - 20.03)

Topór (nasze Ryby) to kochanek idealny - jak mało kto potrafi on zadbać o partnerkę. Często rezygnuje z własnej przyjemności, by tylko móc ją uszczęśliwić. Topór potrafi być bardzo romantyczny, ale nigdy nie traci zdrowego rozsądku. To sprawia, że jest on doskonałym partnerem na całe życie.

***

Zobacz również:

Oto najbardziej romantyczny dzień w roku. To nie Walentynki!

Sekret udanego związku. Nigdy nie pomijaj tego kroku

Oto najrzadsze znaki zodiaku. Dlatego są wyjątkowe!