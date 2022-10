Ile seksu powinniśmy uprawiać, aby nasz związek kwitł?

Kwestia częstotliwości seksu w związku jest kwestią indywidualną - to nie ulega wątpliwości. Niektóre pary nie wyobrażają sobie dnia bez miłosnych igraszek, innym zaś wystarczy inicjacja seksualna raz na jakiś czas. Ważne jest oczywiście, aby potrzeby obydwojga partnerów były uzgodnione i zaspokojone. Warto jednak poszukać odpowiedzi na pytanie, jaki jest złoty środek, który określa, jak często powinniśmy ze sobą współżyć, aby układało nam się w związku.

Szkodliwe mity na temat seksu w związku

Zdjęcie Szkodliwym, choć na szczęście coraz mocniej obalanym mitem na temat seksu, jest przekonanie, że jeśli mężczyzna "nie dostanie" tego, czego oczekuje w łóżku, to zacznie szukać tego poza związkiem / 123RF/PICSEL

Zanim odpowiemy sobie na pytanie, jak często powinniśmy współżyć z partnerem, aby nasz związek był szczęśliwy, warto poruszyć temat szkodliwych mitów na temat seksu. Niektóre z nich powodują bowiem lęk u partnerów, powielając negatywne stereotypy, które nijak mają się do rzeczywistości.

Zacznijmy od mitu, który mówi nam, że jeśli seks w związku jest rzadkością, to znaczy, że w relacji się nie układa. Po pierwsze określenia "rzadko" i "często" same w sobie są subiektywne. Dla jednej osoby częsty seks będzie oznaczał stosunek dwa razy dziennie, dla innej zaś raz w tygodniu. Warto zatem znaleźć swoją osobistą "skalę", która będzie określała, jaka częstotliwość współżycia z partnerem zaspokaja nasze potrzeby. Pamiętajmy również o tym, że z czasem w związku pojawia się rutyna. Problemy życia codziennego spychają na dalszy plan konieczność miłosnych uniesień, a z czasem w związku coraz ważniejsza staje się potrzeba zaufania, budowania relacji i porozumienia - nie ma zatem w tym nic złego, jeśli po pewnym czasie częstotliwość zbliżeń będzie maleć. Nie musi to zwiastować kłopotów, pod warunkiem że przedyskutujemy z partnerem wzajemne potrzeby seksualne - również te dotyczące częstotliwości zbliżeń.

Innym niezwykle szkodliwym, choć na szczęście coraz mocniej obalanym mitem na temat seksu, jest przekonanie, że jeśli mężczyzna "nie dostanie" tego, czego oczekuje w łóżku, to zacznie szukać tego poza związkiem. Podstawą udanej relacji niewątpliwie jest zaufanie i wzajemny szacunek do oczekiwań drugiej osoby. Jeśli nie mamy ochoty na seks, powinniśmy to jasno komunikować i pod żadnym pozorem nie zmuszać się do współżycia. Jeśli nasz partner jest empatyczny i wyrozumiały (a tego oczekujemy w zdrowej relacji), powinien zaakceptować fakt, że danego dnia nie mamy ochoty na zbliżenie.

"Złoty środek", czyli jaka częstotliwość seksu jest gwarancją szczęśliwego związku?

Grupa naukowców z wydziału psychologii kanadyjskiego uniwersytetu Toronto Mississauga, postanowiła przebadać pary, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak często współżyją osoby w szczęśliwych związkach - oraz przede wszystkim ile seksu może zwiększyć szansę na to, by związek przetrwał. Wyniki tych badań zawarto w raporcie zatytułowanym "Sexual Frequency Predicts Greater Well-Being, But More is Not Always Better" (częste współżycie daje poczucie szczęścia, ale więcej nie zawsze znaczy lepiej). Wynik może nas zaskoczyć: potrzebujemy mniej seksu, niż prawdopodobnie zakładamy.

Naukowcy z Toronto przeprowadzili łącznie trzy różne badania, z czego największe z nich obejmowało 25 tysięcy par, najdłuższe trwało 14 lat. We wszystkich uzyskano zbliżony wynik. Seks w tygodniu wystarcza większości z nas, by związek można było uznać za szczęśliwy.

Okazało się również, że zazwyczaj zwiększenie liczby stosunków w tygodniu wpływa neutralnie poziom szczęścia partnerów.

