Ten test osobowości idealnie cię opisze i zrobi to na podstawie twojej odpowiedzi na najprostsze pytanie: co widzisz na tym obrazku? Zdecydowana większość z nas była oszołomiona prawidłowym rozwinięciem tego testu psychologicznego i trafnością opisu, jaki z tych odpowiedzi wynika. Przyjrzyj się obrazkowi przez kilka sekund i zgodnie z prawdą odpowiedz, co zobaczyłeś jako pierwsze. Poniżej znajdziesz krótki opis swojej osobowości.

Pamiętaj, że na tej ilustracji są tylko dwie opcje: koń i kobieta. Nie mów nic więcej. Każda wskazana alternatywa ma inne znaczenie w teście, który dzisiaj dla ciebie mamy. Ponadto ważne jest, aby wiedzieć, że chociaż test osobowości nie ma naukowo uzasadnionych wyników, może wiele powiedzieć o naszym charakterze.



Pierwszego zobaczyłeś konia?

Wyróżniasz się jako osoba autentyczna i troskliwa. Nie podejmujesz decyzji bez wcześniejszego przemyślenia wszystkiego dwa razy. Próbujesz się nie złościć. Uwielbiasz spędzać czas samotnie, ale lubisz też towarzystwo. Wydajesz się zimny, ale jest odwrotnie. W towarzystwie bliskich jesteś bardzo czuły i miły. Nie przywiązujesz wagi do tego, co myślą inni.

Pierwszą zobaczyłeś kobietę?

Wyróżniasz się błyskotliwą inteligencją. Twoja rodzina jest dla ciebie bardzo ważna. Jesteś hojny. Są tacy, którzy postrzegają cię jako wzór do naśladowania ze względu na twoje podejście do życia, które uważasz za bardzo krótkie i dlatego wszystko robisz na 100 proc. Rzadko pozostajesz niezauważony. Ze względu na swoją charyzmę i życzliwość często jesteś w centrum uwagi.

Obrazkowe testy osobowości - co warto o nich wiedzieć

Według Wikipedii pierwsze testy osobowości powstały w ok. 1920 roku i miały ułatwić proces doboru personelu, szczególnie w siłach zbrojnych. Obecnie traktujemy je raczej jako zabawę, nie opieramy na nich tak złożonych decyzji. Nie oceniamy na ich podstawie stanu psychicznego. Jeśli potrzebujesz takiej diagnozy, koniecznie udaj się do specjalisty - psycholog rozwieje wszelkie twoje wątpliwości. Tylko tacy specjaliści potrafią obserwować pacjenta w działaniu oraz dobierać, przeprowadzać i interpretować testy psychologiczne w celu diagnozowania zaburzeń oraz stosować różne techniki w celu poprawy adaptacji jednostki.

Prosty obrazkowy test osobowości mierzy takie czynniki, jak motywacja, cechy temperamentu, stabilność emocjonalna, zdolność do interakcji społecznych i inne elementy, które mogą opisać ludzkie zachowania. Poprzez obrazy możesz dać się ponieść swojej intuicji, która poprowadzi cię ku temu, kim naprawdę jesteś.



