Na wczesnym etapie związku, gdy fascynacja nowo poznaną osobą nierzadko utrudnia nam racjonalną ocenę jej zachowania, nie jest łatwo przewidzieć, jakim partnerem okaże się ona w przyszłości. Eksperci twierdzą tymczasem, że cenną wskazówką może być... tembr głosu. Do takiego wniosku doszli chińscy uczeni, autorzy nowego badania, którego rezultaty ukazały się właśnie na łamach recenzowanego czasopisma naukowego "Journal of Sex and Marital Therapy".

Zespół naukowców z Sichuan Normal University w Chengdu przeprowadził eksperyment z udziałem 218 studentów, by zbadać ich zdolność do tworzenia głębokich więzi z partnerami romantycznymi. Badani mieli za zadanie wypełnić kwestionariusze i nagrać próbkę głosu. Uczestnicy odpowiedzieli na serię pytań dotyczących ich stylu komunikacji, poziomu przywiązania i preferowanych sposobów rozwiązywania konfliktów w związkach, a następnie wypowiedzieli do mikrofonu pięć zdań, na podstawie których naukowcy mogli ocenić wysokość ich głosu.

Okazało się, że mężczyźni mówiący niskim głosem znacznie częściej unikali przywiązywania się do partnerek, byli mniej zaangażowani w rozwijanie związku, a także mieli dużo większe problemy z klarownym komunikowaniem swoich potrzeb i konstruktywnym rozwiązywaniem problemów.

Jaka jest tego przyczyna? Uczeni twierdzą, że wspomniana korelacja wynika z poziomu testosteronu, który jest wyższy u panów mówiących niskim, głębokim głosem. Naukowcy sugerują, że powodem takiego stanu rzeczy może być również to, iż mężczyźni ci są z reguły atrakcyjniejsi dla kobiet, dlatego też panowie o wyższych głosach intuicyjnie opracowują korzystniejsze strategie komunikacyjne, aby w ten sposób zwiększyć swoją atrakcyjność w oczach potencjalnych partnerek.

