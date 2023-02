Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak korzystny wpływ na zdrowie może mieć współżycie seksualne . Intymność często kojarzona jest wyłącznie z doznaniami

. Intymność często kojarzona jest wyłącznie z doznaniami Okazuje się jednak, że udany seks poza przyjemnością ma również mnóstwo innych zalet. Przyczynia się do poprawy naszego samopoczucia i jako aktywność fizyczna pomaga zgubić zbędne kilogramy

przyjemnością ma również mnóstwo innych zalet. Przyczynia się do Jeżeli pragniemy wyciągnąć ze stosunku jeszcze więcej korzyści, powinniśmy starać się wybierać te pozycje seksualne, które są najzdrowsze. O jakich aktywnościach jest tutaj mowa i dlaczego warto się na nich skupiać?

Reklama

Pozycje seksualne a zdrowie. Dlaczego stosunek jest tak ważny?

Specjaliści potwierdzają, że udany stosunek seksualny przyczynia się do obniżenia ryzyka wystąpienia raka prostaty u panów. A jakie mogą być korzyści dla kobiet? Wszystkich powodów, dla których warto uprawiać seks, nie sposób jest tutaj wymienić, jednak my wybraliśmy te najważniejsze. Okazuje się bowiem, że ta przyjemna aktywność korzystnie wpływa na nasze zdrowie i urodę.

Uodparnia organizm

Regularne oddawanie się cielesnym przyjemnościom, przyczynia się do poprawy odporności. Korzystny wpływ stosunku na organizm potwierdzają naukowcy z Uniwersytetu Wilkes-Barre1 w Pensylwanii, którzy zmierzyli poziom przeciwciał studentów i zapytali o częstotliwość uprawiania seksu. Okazało się, że osoby, które robią to minimum dwa razy w tygodniu, mają o około 30 procent większą ilość przeciwciał IgA w organizmie od całkowitych abstynentów.

Redukuje poziom stresu

Okazuje się również, że seks zmniejsza nasz poziom stresu. Dowodzą tego badania naukowców z Uniwersytetu Paisley2 w Szkocji, które wykazały, że osoby aktywne seksualnie odnotowały lepsze wyniki podczas rozwiązywania trudnych zadań. Lepiej poradziły sobie również z wystąpieniem publicznym.

Zdjęcie Udowodniono, że stosunek seksualny pozytywnie wpływa na nasze zdrowie / 123RF/PICSEL

Sprzyja odchudzaniu

Uprawianie miłości sprzyja redukcji wagi. To aktywność fizyczna, podczas której spalamy przeciętnie od 70 do 100 kcal. Im dłuższy i bardziej wysiłkowy jest stosunek, tym więcej zbędnych kilogramów można zgubić. Wiele zależy od pozycji.

Rozwiązuje problem nietrzymania moczu

Kobiety często mają ten wstydliwy problem, który jednak można rozwiązać poprzez regularną aktywność seksualną. Podczas stosunku trenujemy mięśnie dna miednicy, a te dobrze wyćwiczone, nie będą płatać nam figli.

Wzmacnia serce

Udowodniono również, że aktywność seksualna działa ochronnie na układ krążenia. Zwłaszcza gdy stosunek zwieńczony jest orgazmem. Wówczas ryzyko chorób serca czy udaru mózgu obniża się.



Sprawdź: Białe małżeństwa wciąż istnieją. Dlaczego ludzie się na nie decydują?

Łagodzi ból

Osoby, które nie mają ochoty na seks, często tłumaczą się złym samopoczuciem. Tak naprawdę jednak stosunek może być remedium na tę przypadłość, a przynajmniej tak uważają naukowcy z Uniwersytetu w Münsterze w Niemczech. Wykazali oni, że endorfiny, które wydzielają się podczas aktywności seksualnej, mają działanie przeciwbólowe.

Poprawia kondycję skóry i włosów

Stosunek seksualny pozytywnie wpływa również na wygląd. Pod jego wpływem ciało jest lepiej ukrwione, do organizmu dociera więcej tlenu oraz składników odżywczych. Włosy stają się więc bardziej błyszczące i gładkie , a dzięki serotoninie nasza skóra ma ładniejszy odcień i promienieje.

"Na misjonarza" czy "na pieska"? Pozycje seksualne, które są najzdrowsze

Poznaliśmy już powody, dlaczego warto uprawiać seks. Przejdźmy więc teraz do wyszczególnienia pięciu najzdrowszych pozycji seksualnych.

Zdjęcie Łóżkowe igraszki wpływają na naszą kondycję i stan zdrowia. Jaką pozycję seksualną wybrać tak, aby jak najwięcej zyskać? / 123RF/PICSEL

"Na misjonarza"

Klasyczna pozycja seksualna, zwana również "misjonarską" jest jedną z najbezpieczniejszych. Gdy kobieta leży na plecach z rozchylonymi nogami, a mężczyzna dokonuje penetracji, dochodzi bowiem do najmniejszej liczby urazów. Taki układ sprzyja budowaniu bliskości, działa odprężająco i pomaga kobietom zajść w ciążę. U mężczyzn wpływa natomiast bardzo korzystnie na mięśnie brzucha i ramion.



"Na jeźdźca"

W pozycji "na jeźdźca" kobieta siedzi okrakiem na mężczyźnie wyprostowana lub lekko pochylona w kierunku partnera. Może być również odwrócona do niego plecami. To ustawienie pozytywnie wpływa na nasz system sercowo-naczyniowy i poprawę kondycji fizycznej kobiety, która poruszając się, rzeźbi mięśnie brzucha, nóg i rąk.



Zdjęcie Pozycja "na jeźdźca" ma wiele zalet. Dominacja kobiety przyczynia się do utraty zbędnych kilogramów / 123RF/PICSEL

"Na pieska"

Pozycja na pieska uznawana jest za jedną z najprzyjemniejszych, a zarazem najzdrowszych pozycji seksualnych, ponieważ zapewnia nam okazję do trenowania mięśni tułowia. Potęguje również doznania seksualne u pań dzięki stymulacji punktu G. Panom pomaga za to wyrzeźbić piękne mięśnie brzucha.



"Na stojąco"

Stosunek na stojąco wymaga od partnerów dobrej kondycji. Przyczynia się do szybszego spalania kalorii z uwagi na intensywną pracę biodrami. To zaś pozytywnie wpływa na organizm, pozwala lepiej dotlenić organizm i przyspieszyć krążenie krwi, co obniża również ryzyko chorób serca.



Przeczytaj: Paulina Smaszcz zajmie się seksem zawodowo? Niebywałe, co postanowiła

"W miłosnym splocie"

Ciała w miłosnym splocie sprawiają wrażenie, jakby były złączone ze sobą. Szybko się pocą, co nie każdemu może przypaść do gustu, jednak warto zdecydować się na sekst w ten pozycji, ponieważ jest ona bardzo zdrowa. Namiętne współżycie pomaga wydalić toksyny z organizmu. Warto również wspomnieć, że podczas stosunku wydziela się mnóstwo endorfin, zwanych także hormonami szczęścia.

Czytaj również:

23-latka zdecydowała się na celibat. Najlepsze doświadczenie w moim życiu

Bardzo lubią seks, czy idą o krok za daleko? To coś więcej niż rozwiązłość





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agnieszka Dygant i Katarzyna Dowbor o seksualności po menopauzie INTERIA.PL