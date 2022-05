27-letni Adrian z Wieliczki od czterech lat jest szczęśliwym mężem 26-letniej Katarzyny, z którą ma 2-letniego syna, Patryka (imiona męża, jak i członków rodziny zostały zmienione - dop. red). Mężczyzna na co dzień pracuje jako trener personalny, dzięki czemu cieszy się nienaganną sylwetką, która wielu kobietom może imponować. 27-latek nie spodziewał się jednak na pewno, że wpadnie w oko swojej teściowej, która od kilku miesięcy walczy o względy zięcia!

Teściowa mimo upływu lat jest piękną kobietą, ale czy ona zapomniała, że jestem mężem jej córki? 27-letni Adrian z Wieliczki

Czytaj także: Synowa: przyjaciółka czy rywalka?

Reklama

- Moja teściowa cały czas mnie podrywa. Trzeba przyznać, że mimo upływu lat jest piękną kobietą, ale czy ona zapomniała, że jestem mężem jej córki? Przecież to obrzydliwe! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie wiem jak powiedzieć o tym Kasi, bo boje się, że mi nie uwierzy. Ona jest bardzo blisko ze swoją matką, więc tym bardziej cała ta sytuacja jest dla mnie mało komfortowa, a na domiar złego teściowa cały czas na mnie naciska - napisał w mediach społecznościowych rozżalony Adrian.

Teściowa wysyła zięciowi zdjęcia w seksownej bieliźnie

Mąż Kasi jest cały czas napastowany przez teściową, która każdego dnia wysyła mu kilkanaście sprośnych SMS-ów. Kobieta regularnie podsyła mu też pikantne zdjęcia, na których, jak możecie się domyślić, kusi 27-latka skąpym ubraniem.

Raz przyszła do mnie na siłownię i zaciągnęła mnie do kantorka, gdzie chciała uprawiać ze mną seks Adrian o sytuacji z teściową

- Teściowa wysyła mi każdego wieczora zdjęcia w seksownej bieliźnie. Jest bezczelna do tego stopnia, że potrafi nawet nachodzić mnie w pracy. Raz przyszła do mnie na siłownię i zaciągnęła mnie do kantorka, gdzie chciała uprawiać ze mną seks. Przecież to chore, jak to w ogóle brzmi! Jest mi wstyd, że o tym mówię, ale muszę się komuś wygadać, bo dłużej nie mogę już tego wytrzymać. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że czasami mam chwilę słabości i wyobrażam sobie, jak mogłoby być nam razem w łóżku. Nienawidzę siebie za to, ale to jej wina, ileż można być kuszonym? Przecież w końcu nawet święty, by tego nie wytrzymał! - irytuje się Adrian.

A wy, co sądzicie o tej sytuacji? Uważacie, że Adrian powinien powiedzieć o wszystkim żonie? Czy może jesteście zdania, że powinien dosadnie porozmawiać z teściową, by ta się od niego odczepiła? Trzeba przyznać, że cała sytuacja jest mocno nietypowa i szczerze współczujemy Adrianowi jego aktualnego położenia. Trzymaj się, chłopie!



***

Zobacz również:

Kobieta przyszła na ślub swojego syna w sukni ślubnej

Znajdź patent na swoją teściową