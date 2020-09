W udanym związku musi być udany seks? Seksuolog obala mit

Banałem jest stwierdzenie, że seks jest istotną sferą ludzkiego życia. Poza fizjologicznymi korzyściami, jakich nam dostarcza, jest również sposobem na zacieśnienie więzi z partnerem, zbliżenie do siebie kochających się osób. Czy zatem brak seksu w relacji skazuje ją na porażkę? Wątpliwości rozwiewa Katarzyna Koczułap, psycholożka, seksuolożka i autorka popularnego bloga „Co z tym seksem?”.

Zdjęcie Związek bez seksu też może być szczęśliwy - przekonuje seksuolożka /123RF/PICSEL

Choć specjaliści zgodni są co do tego, że seks nie powinien być jedynym spoiwem łączącym partnerów, jest on niewątpliwie ważnym elementem relacji.

Dość wspomnieć, że nieudane życie seksualne należy do najczęstszych przyczyn rozpadu związków. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez uczonych z uniwersytetów w Oslo oraz Bergen, brak seksu lub "niedopasowanie seksualne" podawane są jako jeden z głównych powodów podjęcia decyzji o rozwodzie.

Inne badanie dowodzone przez dr Anik Debrot z Uniwersytetu w Lozannie wykazało, że szczęśliwe pary uprawiają seks znacznie częściej niż te, które zgłaszają niższy poziom satysfakcji z relacji.

- Seks wydaje się korzystny nie tylko ze względu na jego fizjologiczne efekty, ale też dlatego, że tworzy silniejszy i bardziej pozytywny związek z partnerem - konkludowała autorka badania.

Czy zatem seks jest nieodzowną częścią każdego zdrowego związku? Z tezą tą nie zgadza się Katarzyna Koczułap, psycholożka, seksuolożka i autorka popularnego bloga "Co z tym seksem?".

Postanowiła ona odnieść się do zadanego przez jedną z obserwatorek jej instagramowego profilu pytania o to, czy należy się martwić, gdy w związku - szczególnie tym z dłuższym stażem - aktywność seksualna ulega zmniejszeniu lub zanikowi.

- Zastanawiam się nad tym stwierdzeniem, że w zdrowym związku jest seks. Ale jeśli żyje się innymi wartościami, cieszy się związkiem inaczej, myślę też np. o starszych parach, które zaniedbały swoje życie seksualne, ale wszystko w ich związku jest okej - zastanawia się użytkowniczka Instagrama.

W odpowiedzi na poruszony w owej wiadomości temat, ekspertka zamieściła krótką relację, w której zaznacza, że to nieco bardziej skomplikowana kwestia i nie powinno się oceniać jej w sposób zerojedynkowy.