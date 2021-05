Wspaniałe matki, które powinny obchodzić swoje święto każdego dnia

Moja mama jest bohaterką

Marc Mero był bardzo aktywnym dzieckiem. Trenował hokej oraz football, aby w końcu skupić się na boksie i zapasach. Jako nastolatek prowadził rozrywkowe życie. Pił, ćpał i włóczył się z kolegami. Jego mama, która sama go wychowywała, miała dwie prace by związać koniec z końcem. Pomimo to znajdowała czas, by przychodzić na wydarzenia sportowe, w których brał udział.

Syn wspomina, że nie był szczęśliwy z tego powodu, a nawet udawał, że jej nie zna. Często wracał do domu nad ranem, a światło w jej pokoju paliło się, bo całą noc na niego czekała. Wiele razy chciała z nim porozmawiać, ale wykręcał się, że jest zajęty i zmęczony. Kiedyś brał udział w zawodach w Japonii i dostał wiadomość, iż jego mama zmarła.

Pierwszą myślą, jaka przeszła mu przez głowę było pytanie : "Dlaczego nie byłem lepszym synem?" Chciał jej wykrzyczeć : " Mamo przepraszam cię. Ty jesteś moją bohaterką, wszystko co osiągnąłem i kim jestem zawdzięczam tobie. Ty jedyna zawsze we mnie wierzyłaś." Marc zdał sobie sprawę, że w pogoni za sławą i pieniędzmi zapomniał o najważniejszej osobie w jego życiu.

By naprawić błędy, został mówcą motywacyjnym. Jeździ po szkołach i opowiada młodym ludziom historię swojego życia. Podczas bardzo emocjonalnych wystąpień radzi im by żyli mądrze. Kochali swoich najbliższych i wystrzegali się używek.

Moja mama zawsze mnie wspiera

Do zakładu fryzjerskiego przyszła matka z nastoletnim synem. Od jakiegoś czasu, chłopak jest dręczony przez rówieśników. Tym razem "koledzy" wylali mu na włosy Super Glue. Barber zdecydował, że nie ma innego wyjścia tylko głowę trzeba ogolić. Nastolatek był zrozpaczony i załamany. Cały czas siedziała przy nim mama, która próbowała go pocieszyć, ale nic to nie dawało. Kiedy barber zakończył usługę, stała się rzecz niesłychana.

Matka chłopca poprosiła by i ją ostrzygł na krótko. Mężczyzna nie mógł uwierzyć w to co usłyszał. Jeszcze raz dopytał się, czy dobrze zrozumiał. Mama potwierdziła, że prosi o obcięcie włosów. Kiedy syn zauważył, co się dzieje, przyszedł wesprzeć matkę. Docenił to co dla niego zrobiła. Zrozumiał, że ma najlepszą mamę na świecie, na która zawsze może liczyć.

Moja mama uczy mnie zdrowego stylu życia

Młode mamy mają wiele pomysłów i energii, aby aktywnie spędzać czas ze swoimi pociechami. Od najmłodszych lat wpajają im zamiłowanie do różnych sportów. Ćwiczą z nimi, tańczą, wspinają się, pływają na desce czy na nartach wodnych. Zajęte od rana do wieczora, wymyślają różne zabawne aktywności, które pozwalają im utrzymać się w dobrej formie. Bo czas spędzony razem, jest nie do przecenienie. Zarówno dla dziecka, jak i dla matki.

Moja mama wyjechała, by zarobić na moje utrzymanie i wykształcenie

Tysiące matek opuściło Filipiny by pracować zagranicą jako sprzątaczki i opiekunki. Kilka z nich opowiedziało swoje historie stacji CNN. Dolores wyjechała do pracy, kiedy jej synek miała zaledwie sześć miesięcy. Po raz pierwszy mogła go odwiedzić po dwóch latach. Maluch w ogóle jej nie poznał. Francis pamięta, że wychowywali go dziadkowie, a mama odwiedzała co kilka lat. Zarabiała na jego utrzymanie, wykształcenie i żeby mu niczego nie zabrakło.

Wtedy nie doceniał jej poświecenia. Mało się uczył, dużo czasu spędzał na imprezowaniu, a zaczęte studia porzucił. Teraz, jako osoba dorosła, codziennie z nią rozmawia, bo matka nadal pracuje w Hong Kongu. Catalina wyjechała by zarobić na opłacenie edukacji swoich synów. Kiedy jeden skończył 6 lat zadał jej jedno, proste pytanie." Dlaczego musisz wyjechać i zajmować się innym dziećmi? Nie możesz zajmować się nami?".

Krótkie nagranie pokazuje, że nianie wiedzą więcej o dzieciach, którymi się opiekują, niż ich rodzice. Bezbłędnie odpowiadają na pytanie - kim pragną zostać w przyszłości, z kim się przyjaźnią i co robią, kiedy się czegoś przestraszą. Część z nich ma własne dzieci, ale wychowują je dziadkowie i to oni, nie mama, będą kiedyś najważniejszymi osobami w ich życiu.

