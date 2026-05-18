Banalne ćwiczenie rozciągające. Idealnie rozluźni boleśnie spięty kark i barki
Spięty kark, sztywne barki i ból szyi po całym dniu przy komputerze to problem, z którym zmaga się coraz więcej osób. Często wystarczy jednak kilka minut prostego rozciągania, by poczuć wyraźną ulgę.
Miejsce, które kumuluje stres
Stres, nieprawidłowa pozycja siedzenia, kiepska poduszka do spania, napięcie, częste pochylanie głowy do ekranu komputera czy telefonu - uciążliwe bóle karku, szyi i barków to już plaga naszych czasów. Dotykają ogromnej liczby ludzi, bo to właśnie w tych miejscach najczęściej kumuluje się stres. Z czasem dochodzą zwyrodnienia odcinka szyjnego kręgosłupa, a stąd łatwo już o częste bóle głowy i promieniujące aż do dłoni bóle i drętwienia.
Czasem dyskomfort w tym obszarze jest tak duży, a przeciążenie tak silne, że nie pomaga ani odchylenie głowy do tyłu ani próby masażu domowymi sposobami. Ale zanim sięgniesz po maści, wypróbuj jedno proste ćwiczenie, które daje natychmiastową ulgę i szybko niweluje napięcie w mięśniach. Nie potrzebujesz do tego żadnych przyrządów, wyjścia na siłownię ani maty do ćwiczeń. Wystarczy 5 wolnych minut i skupienie na oddechu.
Proste ćwiczenie na rozluźnienie karku i barków
Aby rozluźnić spięty kark, należy stanąć wyprostowanym.
- Podnieś prawą rękę pionowo w górę.
- Drugą ręką złap swoją głowę (dłoń powinna leżeć w okolicach prawego ucha).
- Powoli przyciągnij głowę do lewego barku (pamiętaj, by rozluźnić maksymalnie szyję).
- W tym czasie powoli opuszczaj wyprostowaną prawą rękę.
- Oddychaj głęboko i spokojnie.
- Rób to ćwiczenie we własnym, komfortowym tempie i tylko do momentu, w którym będziesz czuć się dobrze i stabilnie.
- Powtórz to samo z drugą stroną.
Ulga w napięciu mięśniowym w okolicy karku powinna pojawić się natychmiast. Powtarzając codziennie to proste ćwiczenie zakres ruchu ręki będzie się zwiększać, a napięcie będzie maleć.
Pamiętaj: jeśli masz stwierdzone lub podejrzewane schorzenia kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku szyjnym, nie wykonuj tego ćwiczenia, chyba że fizjoterapeuta lub lekarz ci na to zezwoli. W przypadku pojawienia się bólu natychmiast przerwij wykonywania ćwiczenia. Jedyne uczucie jakie powinno się pojawić to rozluźnienie napięcia, rozciąganie i poczucie, że stres i spięcie "puszcza".
