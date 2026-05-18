Miejsce, które kumuluje stres

Stres, nieprawidłowa pozycja siedzenia, kiepska poduszka do spania, napięcie, częste pochylanie głowy do ekranu komputera czy telefonu - uciążliwe bóle karku, szyi i barków to już plaga naszych czasów. Dotykają ogromnej liczby ludzi, bo to właśnie w tych miejscach najczęściej kumuluje się stres. Z czasem dochodzą zwyrodnienia odcinka szyjnego kręgosłupa, a stąd łatwo już o częste bóle głowy i promieniujące aż do dłoni bóle i drętwienia.

Czasem dyskomfort w tym obszarze jest tak duży, a przeciążenie tak silne, że nie pomaga ani odchylenie głowy do tyłu ani próby masażu domowymi sposobami. Ale zanim sięgniesz po maści, wypróbuj jedno proste ćwiczenie, które daje natychmiastową ulgę i szybko niweluje napięcie w mięśniach. Nie potrzebujesz do tego żadnych przyrządów, wyjścia na siłownię ani maty do ćwiczeń. Wystarczy 5 wolnych minut i skupienie na oddechu.

Proste ćwiczenie na rozluźnienie karku i barków

Gdy głowa spoczywa na barku, druga ręka powinna być powoli opuszczana w dół. Napięcie powinno się zmniejszyć 123RF/PICSEL

Aby rozluźnić spięty kark, należy stanąć wyprostowanym.

Podnieś prawą rękę pionowo w górę. Drugą ręką złap swoją głowę (dłoń powinna leżeć w okolicach prawego ucha). Powoli przyciągnij głowę do lewego barku (pamiętaj, by rozluźnić maksymalnie szyję). W tym czasie powoli opuszczaj wyprostowaną prawą rękę. Oddychaj głęboko i spokojnie. Rób to ćwiczenie we własnym, komfortowym tempie i tylko do momentu, w którym będziesz czuć się dobrze i stabilnie. Powtórz to samo z drugą stroną.

Ulga w napięciu mięśniowym w okolicy karku powinna pojawić się natychmiast. Powtarzając codziennie to proste ćwiczenie zakres ruchu ręki będzie się zwiększać, a napięcie będzie maleć.

Pamiętaj: jeśli masz stwierdzone lub podejrzewane schorzenia kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku szyjnym, nie wykonuj tego ćwiczenia, chyba że fizjoterapeuta lub lekarz ci na to zezwoli. W przypadku pojawienia się bólu natychmiast przerwij wykonywania ćwiczenia. Jedyne uczucie jakie powinno się pojawić to rozluźnienie napięcia, rozciąganie i poczucie, że stres i spięcie "puszcza".

