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15 minut i skóra odzyska blask. Siemię sprawdzi się po opalaniu

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

Siemię lniane zwykle trafia do owsianki lub koktajlu, ale coraz częściej pojawia się także w domowej pielęgnacji. Po zalaniu wodą tworzy delikatny żel, który może ograniczyć uczucie ściągnięcia, zmiękczyć naskórek i szybko poprawić wygląd suchej, matowej cery.

Kobieta w średnim wieku w różowym szlafroku, opierająca dłoń na policzku, patrzy w obiektyw.
Zamiast drogiej maseczki użyj siemienia lnianego. Efekt może cię zaskoczyć123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Niepozorne ziarenka zamieniają się w kosmetyk
  2. Dla kogo maseczka z siemienia lnianego?
  3. Wariant pierwszy: najprostszy żel nawilżający
  4. Wariant drugi: siemię, miód i żółtko dla suchej cery
  5. Wariant trzeci: siemię i płatki owsiane na ściągniętą skórę
  6. Jak często ją stosować?
  7. Prosty zabieg, rozsądne oczekiwania

Niepozorne ziarenka zamieniają się w kosmetyk

Domowe maseczki wracają do łask nie tylko ze względu na niską cenę. Ich zaletą jest również prosty skład, który można dopasować do potrzeb skóry. W przypadku siemienia lnianego najważniejszy jest śluz powstający po kontakcie nasion z gorącą wodą. Gęsta substancja łatwo rozprowadza się na twarzy i tworzy na jej powierzchni cienką warstwę.

To ona odpowiada przede wszystkim za efekt wygładzenia. Pomaga ograniczyć utratę wilgoci, zmniejsza nieprzyjemne napięcie i sprawia, że skóra po zmyciu maseczki wydaje się bardziej miękka. Taki zabieg może przydać się po całym dniu w klimatyzowanym pomieszczeniu, ekspozycji na wiatr albo wtedy, gdy twarz wygląda na zmęczoną i pozbawioną blasku.

Siemię lniane zawiera tłuszcze, w tym nienasycone kwasy tłuszczowe, oraz związki o właściwościach antyoksydacyjnych. Nie oznacza to jednak, że maseczka usunie zmarszczki czy zastąpi profesjonalny zabieg. Określenie "domowy botoks" jest chwytliwym skrótem. Widoczny efekt napięcia wynika głównie z nawilżenia i powstania delikatnego filmu, dlatego jest subtelny i czasowy.

Maseczka z siemienia lnianego to idealne rozwiązanie dla cery suchej
Maseczka z siemienia lnianego123RF/PICSEL

Dla kogo maseczka z siemienia lnianego?

Najwięcej korzyści mogą zauważyć osoby z cerą suchą, odwodnioną, szorstką lub dojrzałą. Najprostsza wersja zawiera wyłącznie siemię i wodę, dlatego zwykle jest łagodniejsza niż mieszanki z sokiem z cytryny, olejkami eterycznymi czy dużą liczbą dodatków.

Naturalny produkt również może jednak uczulać. Reakcję mogą wywołać zarówno nasiona, jak i miód, jajko czy nabiał. Przed pierwszym użyciem warto nałożyć odrobinę mieszanki przy żuchwie lub na przedramieniu. Zabiegu nie wykonuje się na ranach, mocno podrażnionej skórze ani bezpośrednio po peelingu czy opalaniu.

Wariant pierwszy: najprostszy żel nawilżający

To dobry wybór dla skóry suchej i wrażliwej oraz dla osób, które po raz pierwszy testują siemię na twarzy.

Składniki: 

  • 1 łyżka całych nasion,
  • około 100 ml wody.

Nasiona należy zalać wodą, podgrzewać na małym ogniu przez kilka minut i mieszać, aż płyn zgęstnieje. Po ostudzeniu można przecedzić żel przez sitko albo wykorzystać całą papkę. Maseczkę nakłada się na oczyszczoną twarz, omijając okolice oczu i ust. Po 15-20 minutach trzeba ją zmyć letnią wodą, bez pocierania skóry, a następnie nałożyć krem nawilżający.

Wariant drugi: siemię, miód i żółtko dla suchej cery

Ta wersja ma bogatszą konsystencję i sprawdzi się, gdy skóra jest matowa, szorstka i wyraźnie przesuszona.

Składniki: 

  • 2 łyżki żelu lnianego,
  • 1 żółtko i pół łyżeczki miodu.

Składniki trzeba połączyć bezpośrednio przed użyciem. Mieszankę nakłada się cienką warstwą i pozostawia na około 15 minut, a następnie zmywa letnią wodą. Ze względu na surowe jajko maseczkę przygotowuje się jednorazowo, nie przechowuje i nie nakłada w pobliżu ust. Nie powinny jej stosować osoby uczulone na jaja lub produkty pszczele.

Wariant trzeci: siemię i płatki owsiane na ściągniętą skórę

To łagodna propozycja dla cery, która po myciu szybko staje się napięta, ale źle reaguje na rozbudowane receptury.

Składniki: 

  • 2 łyżki żelu lnianego,
  • 1 łyżeczka drobno zmielonych płatków owsianych,
  • odrobina letniej wody.

Składniki należy wymieszać i pozostawić na kilka minut, aby płatki zmiękły. Maseczkę nakłada się bez masowania, ponieważ drobinki nie powinny działać jak peeling. Po 10-15 minutach trzeba zwilżyć ją dłońmi i spokojnie spłukać. Gdy pojawi się pieczenie, swędzenie lub narastające zaczerwienienie, produkt należy zmyć natychmiast.

Czy stosujesz siemię lniane w pielęgnacji skóry?
Tak, regularnie
Tak, ale tylko od czasu do czasu
Jeszcze nie, ale chętnie spróbuję
Nie, używam gotowych kosmetyków

Jak często ją stosować?

Domową maseczkę wystarczy nakładać raz lub dwa razy w tygodniu. Częstsze używanie nie musi przynieść lepszych rezultatów, szczególnie gdy skóra jest reaktywna. Gotową porcję najlepiej zużyć od razu, ponieważ mieszanki bez konserwantów szybko się psują.

Po zmyciu twarz należy osuszyć przez delikatne przykładanie ręcznika, a następnie zastosować sprawdzony krem. Woda powinna być letnia, nie gorąca, ponieważ wysoka temperatura może nasilać suchość i podrażnienie. Maseczka z siemienia może być tanim uzupełnieniem pielęgnacji, ale nie zastąpi leczenia egzemy, trądziku różowatego ani uporczywych stanów zapalnych.

Domowe maseczki na twarz świetnie odmładzają i poprawiają koloryt
Domowe maseczki na twarz świetnie odmładzają i poprawiają koloryt123RF/PICSEL

Prosty zabieg, rozsądne oczekiwania

Popularność siemienia lnianego w domowym SPA nie jest zaskoczeniem. Z kilku łyżek nasion można przygotować kosmetyk, który otula skórę, pomaga ją zmiękczyć i na krótko poprawia jej wygląd. Najbezpieczniej zacząć od podstawowej wersji z wodą, a dodatki wprowadzać pojedynczo.

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Nie warto natomiast oczekiwać efektu porównywalnego z botoksem czy liftingiem. Maseczka nie zmienia struktury skóry i nie usuwa utrwalonych zmarszczek. Jej siłą jest prostota: szybkie ukojenie, mniejsze uczucie suchości i bardziej wypoczęty wygląd bez wydawania dużych pieniędzy.


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