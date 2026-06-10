Spis treści: Zapomniany sposób z czasów PRL-u na bolesne odciski Dlaczego czosnek pomaga na nagniotki i zrogowacenia? Wystarczy kilka minut wieczorem. Tak wykonasz zabieg

Zapomniany sposób z czasów PRL-u na bolesne odciski

Bolesne nagniotki i zrogowacenia na stopach to zmora wielu z nas. Niewygodne buty, długie godziny spędzane na nogach czy po prostu skłonność do przesuszonej skóry sprawiają, że nasze stopy często pokrywają się uciążliwymi zgrubieniami. Sama łapię się na tym, że na każdy problem od razu kupuję specjalistyczne, nierzadko bardzo drogie preparaty.

Z opowieści babci wiem jednak, że w czasach PRL-u, gdy półki sklepowe świeciły pustkami, trzeba było wykazać się kreatywnością. To właśnie wtedy ludzie tak chętnie korzystali z domowej medycyny naturalnej, która dziś znów wraca do łask. Przekonałam się na własnej skórze, że na uciążliwe odciski świetnie sprawdza się duet prosto ze spiżarni: czosnek i oliwa z oliwek (lub w uboższej wersji z dawnych lat - zwykły olej roślinny).

Dlaczego czosnek pomaga na nagniotki i zrogowacenia?

Jeśli zastanawiasz się, jak to możliwe, że zwykły czosnek radzi sobie z twardym odciskiem, już ci wszystko tłumaczę. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk i jest niezwykle bogatym źródłem allicyny. Związek ten ma potężne działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i złuszczające. Po nałożeniu na skórę sok z czosnku wnika głęboko w warstwy zrogowaciałego naskórka, stopniowo go rozmiękczając i "rozpuszczając" twardy rdzeń odcisku. Oliwa z oliwek skutecznie wspomaga działanie kuracji - zmiękcza zrogowacenia, intensywnie nawilża i chroni zdrową tkankę wokół nagniotka przed ewentualnym podrażnieniem przez ostry sok z czosnku. Razem tworzą mieszankę skuteczną w walce z odciskami, a jednocześnie bezpieczną dla twoich stóp.

Babcina mieszanka na odciski 123RF/PICSEL

Wystarczy kilka minut wieczorem. Tak wykonasz zabieg

Ten przekazywany z pokolenia na pokolenie, babciny specyfik nieraz uratował moje stopy przed bolesnymi wizytami u podologa. Wystarczy, że weźmiesz jeden średniej wielkości ząbek czosnku, przeciśniesz go przez praskę (lub bardzo drobno posiekasz i rozgnieciesz nożem na miazgę), a następnie wymieszasz z kilkoma kroplami dobrej jakości oliwy, aż powstanie gęsta papka.

Jak przeprowadzić zabieg? Wieczorem, po dokładnym umyciu i osuszeniu stóp, nałóż odrobinę czosnkowo-oliwnej pasty bezpośrednio na odcisk. Pamiętaj, aby uważać i nie aplikować jej na zdrową skórę. Następnie zaklej to miejsce zwykłym plastrem z opatrunkiem, a na stopę załóż bawełnianą skarpetkę, by nie zabrudzić pościeli. Zostaw naturalny kompres na całą noc. Rano zdejmij plaster i przemyj stopę. Zabieg powtarzaj przez kilka nocy z rzędu. Zobaczysz, że z każdym dniem odcisk będzie stawał się coraz bardziej miękki, aż w końcu bez problemu i całkowicie bezboleśnie usuniesz go podczas kąpieli. Twoje stopy znów będą piękne i gładkie!

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